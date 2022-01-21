"Пик ожидается продолжительностью несколько недель": Светлана Гук о новой волне коронавируса в Украине

Врач отметила основные симптомы "Омикрона" — поражение верхних дыхательных путей, насморк, сильная боль в горле.

В Министерстве здравоохранения (МОЗ) заявили о начале новой вспышки коронавируса в Украине, и на этот раз, по словам Виктора Ляшко, волна заболеваемости будет отличаться от предыдущих. Впрочем, как показывает опыт по предыдущим волнам, вспышка обычно начинается несколько ранее, чем об этом сообщают официально.

Какая ситуация в стране, защищает ли вакцинация от "Омикрона" и чего ожидать дальше — в блиц-интервью ТСН.ua рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КЛ "Феофания" Светлана Гук.

О заполненности больниц

Что сейчас происходит, в частности, в Вашей больнице? На каком мы этапе?

В больнице пока пациентов с COVID-19 мало. Это верно. Но пациентов, которые обращаются за помощью в телефонном режиме, стало гораздо больше.

Эффективна ли вакцинация против "Омикрона"

Согласно ряду мировых исследований, вакцинация против "Омикрона" значительно снизила свою эффективность. Чего ждать от новой волны в Украине? Значит ли это, что переболеют все или большинство?

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Вакцинация не защищает ни от какого штамма. Она оказалась неэффективна в эпидемиологическом смысле, то есть не может повлиять на распространение инфекции. Она лишь снижает риски заболеть тяжело в ближайшие три месяца после окончания курса по двум вакцинам. Вакцинированные люди (любым количеством доз) болеют любым штаммом, но при некоторых обстоятельствах болеют легче.

Основные симптомы "Омикрона"

Как протекает новый штамм коронавируса "Омикрон"? Какие основные симптомы? Действительно ли он переносится легче и бывает ли, что проходит без лихорадки? Вызывает ли он дыхательную недостаточность и как часто?

Что мне бросается в глаза – поражение верхних дыхательных путей, насморк, сильная боль в горле. Пока не видела желудочно-кишечных расстройств (в случае заражения "Омикроном" – ред.). Но, в целом, симптомы могут составлять разную клиническую мозаику.

Находясь в очаге пандемии, любые проявления острого респираторного заболевания должны рассматриваться как симптомы пандемической болезни. Если не доказано обследованием обратное.

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Основные симптомы "Омикрона": поражение верхних дыхательных путей, насморк, сильная боль в горле. Светлана Гук

Как уберечься от коронавируса

Какие пациенты находятся в группе риска относительно "Омикрона"? Как уберечься?

По-прежнему в группе риска находятся пациенты старше 60 лет, имеющие тяжелые сопутствующие хронические заболевания, люди с повышенной массой тела.

Уберечься, как и от других штаммов и вообще вирусных инфекций, можно следующим образом: не ходите по возможности в места скопления людей, надевайте чистые маски, когда таки в них находитесь, вакцинируйтесь, если не болели. А главное – обращайтесь к врачу, как только заболели, когда есть смысл назначить противовирусную терапию и пройти заболевание в легкой форме. Не затягивайте до момента возможных осложнений.

Обращайтесь к врачу только что заболели, когда есть смысл назначить противовирусную терапию и пройти заболевание в легкой форме. Светлана Гук

Сколько может длиться волна "Омикрона" в Украине? Станет ли она последней?

Волна – не знаю. Сам пик ожидается продолжительностью несколько недель. Конечно, надеемся, что эта волна будет последней. Жизнь покажет.

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Что повлияло на распространение "Омикрона" – новогодние и рождественские праздники? Можно ли вообще остановить волну какими-то мерами, или она все равно наступит?

Она придет. У нас нет шансов стать исключением из мирового опыта. Учитывая опыт других стран, мы можем многое прогнозировать. Поэтому повышение заболеваемости мы уже видим. Мы уже на этой волне.

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Теперь каждый, чтобы уберечься от инфицирования коронавирусом, должен делать разумные вещи: избегать возможного контакта с потенциальными больными, носить правильно маски, обращаться к врачу за первые симптомы, не пренебрегать возможностью раннего лечения. Светлана Гук

Напомним, руководитель компании-производителя вакцины Pfizer Альберт Бурла заявил, что нынешняя волна заболеваемости станет последней, требующей ограничений. В то же время он убежден, что коронавирус будет циркулировать еще на протяжении многих лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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