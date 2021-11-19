"Пик примерно в конце января": в украинской разведке рассказали о планах Кремля относительно Украины

Среди средств дестабилизации – антивакцинаторское движение, миграционный кризис, экономическая и энергетическая нестабильность.

Нынешняя тактика России – дестабилизировать Украину изнутри: политически, экономически.

Об этом 18 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Ситуация полностью контролируется. Нахожусь я как раз в США для того, чтобы ускорить и улучшить уровень взаимодействия с нашими основными партнерами. Только что я закончил официальную встречу в Пентагоне со своим коллегой. Мы обменялись информацией, обменялись мнениями — наши мнения полностью совпадают. Продолжается масштабная спецоперация против Украины по дестабилизации ситуации внутри и снаружи", — сказал Буданов.

Также читайте Встреча глав Минобороны Украины и США: что важного сказал Ллойд Остин об агрессии России

По его словам, главная цель России – дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

"Замысел Москвы достаточно прост: дестабилизация ситуации изнутри, используя очень много нарративов — от антивакцинаторов, заканчивая недовольствами по разным причинам. Кризис мигрантский, который имеет целью взбудоражить общество. Масштабный энергетический кризис, который все же надвигается, по нашей оценке. Экономический кризис.И на фоне этого — масштабные маневрирования российской армии с накоплением на определенном удалении от государственной границы. Это накопление будет продолжаться и выйдет на пик примерно в конце января", — отметил Буданов.

Идет масштабная спецоперация против Украины по дестабилизации ситуации внутри и извне

Читайте также: