Пилот и шутник с кучей псевдонимов: что известно о новом министре обороны Британии Гранте Шеппсе

Шеппс заявил, что для него большая честь быть назначенным на этот пост.

Грант Шеппс возглавляет Министерство обороны Великобритании после нескольких месяцев работы в должности министра энергетики. Это уже пятая должность Шеппса в правительстве менее чем через год.

ТСН.ua собрали все, что известно о новом министре обороны Великобритании.

Почему Грант Шеппс?

Риши Сунак стремился свести к минимуму влияние необходимости замены Бена Уоллеса в должности министра обороны. Но премьер-министр четко решил, что назначение Шеппса стоит дестабилизации, связанной с необходимостью назначить нового министра энергетики.

Почему? Во-первых, Шеппс имеет богатый опыт. И не только во время турне правительственными ведомствами в течение последнего года — он был старшим министром с 2010 года, за пять лет до того, как Сунак вошел в парламент.

Грант Шеппс/Associated Press

Во-вторых, он некоторое время занимается вопросом войны в Украине, готовя аналитические записки по энергетической безопасности.

Наконец он считается одним из самых уверенных и способных коммуникаторов в правительстве. С приближением выборов этот навык явно ценится премьер-министром и его командой.

Образование, семья и начало политической карьеры

Женат отец троих детей Грант Шеппс и двоюродный брат гитариста The Clash Мика Джонса родился 14 сентября 1968 года в Уотфорде. Он родом из семьи британских евреев и в подростковом возрасте даже работал в еврейской молодежной организации BBYO.

Грант Шеппс с женой/Facebook

Шеппс любит шутить, что его квалификация HND, полученная в тогдашнем Манчестерском политехническом университете, расшифровывается как "не имею научной степени" (Have No Degree).

В подростковом возрасте его взял под свое крыло местный депутат сэр Родс Бойсон, который призвал его сделать карьеру в бизнесе перед тем, как уйти в политику.

Шеппс продолжил изучать бизнес и финансы в Манчестерском политехническом институте, но, находясь в США, едва не лишился жизни в автокатастрофе — в возрасте 20 лет он почти неделю находился в коме.

Муж выздоровел, но чуть больше десяти лет спустя ему поставили диагноз — лимфома Ходжкина. После успешного лечения химиотерапией он вошел в ремиссию и полностью поправился.

Шеппс стал вице-председателем Консервативной партии вскоре после того, как вошел в парламент как член парламента от округа Велвин Хэтфилд в Хартфордшире в 2005 году, и с тех пор он представляет этот округ.

"Министр многих министерств"

Он продолжал быстро продвигаться по карьерной лестнице в Вестминстере и был назначен министром жилищно-коммунального хозяйства в составе коалиционного правительства после всеобщих выборов 2010 года, работая с советником Кирсти Олсоппом по телепередаче “Location, Location, Location”.

После этого Шеппс был главой Консервативной партии, хотя, по его словам, это была его менее любимая министерская работа.

В 2012 году он столкнулся с неудачей, когда его обвинили в нарушении кодекса поведения министров и членов парламента, после того, как выяснилось, что он писал пособия по самопомощи для веб-сайта, которым руководил вместе со своей женой Белиндой, используя псевдоним “ Майкл Грин”.

Позже Шеппс сказал, что "облажался" и признал, что "более решительно" отрицал, что продолжал свою работу в качестве эксперта по веб-маркетингу во время пребывания в должности члена парламента.

Впоследствии, в 2015 году, он был вынужден уйти в отставку с должности министра международного развития из-за обвинений в бездействии по издевательствам в Консервативной партии во время его пребывания в должности сопредседателя партии.

Проголосовав за выход из ЕС на референдуме 2016 года, Шеппс был среди депутатов от тори, которые смирились с выходом Великобритании, а во время переговоров называл себя "умеренным сторонником Брекзита".

После четырех лет пребывания на скамейке запасных при Терезе Мэй он вернулся в кабинет министров в 2019 году, поддержав успешную заявку Бориса Джонсона на лидерство в тори.

Шеппс получил должность министра транспорта, за которую он квалифицированный пилот взялся с упорством.

Грант Шеппс/Associated Press

Во время пребывания на этом посту он разработал планы создания нового государственного органа по надзору за железными дорогами, объединившись с энтузиастом железнодорожного транспорта и бывшим членом парламента от партии Тори Майклом Портилло, чтобы содействовать проведению конкурса по выбору города, который станет принимающей стороной.

Шеппс завоевал репутацию надежного работника СМИ, и его регулярно отправляли защищать правительство в эфире во время кризисных ситуаций, часто встречавшихся во время пребывания Джонсона в должности.

Грант Шеппс был уволен из кабинета министров Лиз Трасс после того, как поддержал ее соперника Сунака на летнем конкурсе на должность премьер-министра.

Однако через шесть недель его вернули на должность министра внутренних дел в последние дни премьерства Трасса.

Известный своими навыками мониторинга политических мятежей, он также был известен в Вестминстере тем, что держал в своем телефоне электронную таблицу, которая содержала сотни цитат депутатов от тори об их сомнениях по поводу Трасс в должности премьер-министра.

Так случилось, что Шеппс был министром внутренних дел всего шесть дней перед тем, как Трасс ушла в отставку.

Когда Сунак стал премьер-министром, Шеппс был переведен на должность бизнес-секретаря, и он с присущим ему энтузиазмом взялся за эту работу.

Теперь в должности министра обороны он будет отвечать за Вооруженные силы Великобритании, оборонное планирование, стратегическое международное партнерство и реакцию Великобритании на войну в Украине.

Шеппс и Украина

Весной 2022 года Грант Шеппс сообщал, что принял у себя дома семью украинских беженцев, уехавших из страны из-за нападения России. Тогда он подчеркнул, что Великобритания "решительно стоит на стороне народа Украины".

Грант Шеппс как министр энергетики в конце августа посетил Украину, опубликовав 25 августа видео визит на своей странице в Twitter. Он написал, что "на этой неделе увидел в Киеве людей, которые решительно выступили против тирании Путина и агрессии России".

What I saw in Kyiv this week was a people resolute in their defiance against Putin’s tyranny and Russia’s aggression...



And a nation standing strong and powering ahead in spite of constant attacks pic.twitter.com/tB50EuciyJ — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 25, 2023

В своей аналитической записке по энергетике Шеппс работал над тем, чтобы помочь Украине укрепить свою топливную безопасность на зимний период, что, по его мнению, помогло бы изолировать Путина.

Шеппс уже сделал первое важное заявление как новый глава оборонного ведомства. Он заверил, что Великобритания и дальше будет оказывать максимальную поддержку Украине в войне против России.

I’m honoured to be appointed as Defence Secretary by @RishiSunak



I’d like to pay tribute to the enormous contribution Ben Wallace has made to UK defence & global security over the last 4 years https://t.co/CXWOaYnmUJ — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 31, 2023

Ляпы Гранта Шеппса

Фотошоп Бориса Джонсона

Накануне запуска Virgin Orbit 9 января Грант Шеппс взволнованно написал в Twitter о том, как "рад" правительство поддержать "ПЕРВЫЙ в истории запуск спутника с европейской земли".

Не было ничего удивительного в том, что бизнес-секретарь указал на новости о позитивном развитии событий для британского бизнеса. Но неожиданным был выбор фотографии.

Шеппс использовал изображение, на котором он встречается с генеральным директором Virgin Orbit Дэном Гартом в космодроме Ньюквэй. Фотография датирована 9 июня 2021 накануне саммита G7, который состоялся несколькими днями позже в Корнуолле.

Но на фото, опубликованном Шеппсом, не хватало некоторых — Бориса Джонсона. Тогдашний премьер-министр находился в центре оригинальной фотографии в комбинезоне Virgin Orbit, но его изображение было вырезано.

Twitter

Оригинальная фотография также использовалась на правительственных аккаунтах в социальных сетях. После того, как на этот очевидный фотошоп было указано, Шаппс удалил твит из своего аккаунта.

Аноним ответил BBC News на вопрос, отредактировал ли министр бизнеса изображение: “Грант не знал, что кто-то отредактировал фотографию. Он удалил твит, как только это указали”.

"Загадочные" правки в Википедии

В 2012 году, когда он был главой Консервативной партии, Шеппс признался, что редактировал собственную статью в Википедии с помощью анонимных аккаунтов.

Издание The Observer сообщило, что из этих аккаунтов были удалены ссылки на предыдущие позорные политические промахи, его бизнес-карьеру и состояние, полученное с помощью компьютеров в офисе его избирательного округа. В 2015 году The Guardian также сообщили, что либо сам Шаппс, либо кто-то из его близких также использовал анонимную учетную запись в Википедии для редактирования статей своих политических оппонентов. Шеппс отрицал эти обвинения.

Использование псевдонимов

В отдельном инциденте 2015 Шеппс был вынужден признать, что работал на второй работе под псевдонимом Майкл Грин. Вопросы личности Майкла Грина возникали еще за несколько лет до этого, что привело к сюрреалистическому визиту в Шеппс политического репортера Channel 4 Майкла Крика.

Среди других его псевдонимов: Корин Стокхит, доктор Д.Л. Ричардс и Ричард Уортон — хотя Шеппс настаивает на том, что все они реальные люди. Все они были использованы для написания отзывов о его бизнес-предприятии HowToCorp.

Шеппсу еще предстоит проделать большую работу. Бен Уоллес регулярно возглавлял рейтинг кабинета министров Консервативной партии и пользовался уважением многих оппозиционных депутатов. Его широкие военные знания стали причиной того, что Великобритания смогла оказать помощь Украине на раннем этапе.

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