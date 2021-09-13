Пилот, пострадавший в аварии самолета в Житомирской области, не имел лицензию на полеты

Пилот, пострадавший в аварии самолета в Житомирской области, не имел лицензию на полеты

С травмами ног его доставили в больницу.

Полиция расследует обстоятельства падения самолета на Житомирщине. Следователи открыли уголовное производство по статье нарушение правил воздушных полетов. Утверждают пилот — не имел лицензии.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Легкомоторный самолет, который обрабатывал поле химикатами, накануне упал в поселке Кмитов — в трехстах метрах от сельских домов. Очевидцы говорят, он зацепился за дерево. Люди бросились спасать 50-летнего пилота. С травмами ног его доставили в больницу.

По последним данным, у мужчины не было разрешения на полеты.

«Он резко зацепился за дерево, шум такой. Мы подошли, он уже был за самолетом, отполз. Как он нам объяснил, что не хотел кропить по городам и зацепился, упал», — отмечает очевидиц Александр.

Новости Украины: полиция выясняет причины падения самолета в Житомирской области

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку