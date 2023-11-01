Пилоты группы "Адама" рассказали, как работают на фронте FPV-дроны и назвали свои потребности

Защитники рассказали об уничтожении окупантов и их техники.

Пилоты группы "Адама" сначала уничтожали российскую технику на Киевщине и Харьковщине из "Стугны". Впоследствии — овладели дронами-камикадзе и сдерживают наступление окупантов на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Как воюют пилоты группы "Адама"

Пилоты группы "Адама" названы в честь Героя Украины и танкиста Евгения Межевикина. За более чем год войны они еще не показывали своих лиц журналистам.

"Аллигатор" FPV-дрон называет точным оружием. Он защищает Украину на Лиманском направлении – в Серебрянском лесу.

"Если мы работаем по блиндажам – это термобарические боеприпасы. Если это колонна техники – мы работаем кумулятивными боеприпасами", – говорит он.

"Аллигатор"

Все, что фиксирует камера дрона, боец видит через специальные очки. Когда он замечает БМП окупантов — то приводит туда дрон и уничтожает вражескую технику и захватчиков.

Напарник "Аллигатора" — пилот Олег говорит, что в Сереблянском лесу были жесткие штурмы окупантов, которые можно было сравнить с происходившими на Бахмутском направлении. Тогда пилоты FPV-дронов уничтожали как живую силу, так и технику россиян.

"FPV-дрон – современное украинское оружие. Он делается нашими конструкторами. К нему крепится боеприпас и он действительно делает адское небо врагам. Потому что может дополнить и противотанковые средства и даже артиллерию", — отмечает корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.

Юлия Кириенко

На фронте не хватает пилотов

В начале полномасштабного вторжения некоторые из этих пилотов работали со "Стугной". Сначала в Киевской области, а затем во время контрнаступления в Харьковской области. Боец Владимир показывает, как за полчаса они уничтожили 4 бронемашины россиян. Сейчас бойцы воюют FPV-дронами, ведь тактика окупантов изменилась и они больше не прут колоннами техники.

Самое высокоточное украинское оружие: им сжигают десятки единиц вражеской техники

Защитники Украины говорят, что сейчас им не хватает пилотов дронов. Один из новобранцев — "Фил", присоединившийся к ВСУ со студенческой скамьи. Защитник говорит, что мечтает показать внукам, как он уничтожал технику окупантов.

Фил

Напомним, как в Днепре спасают раненых воинов и говорят медики и защитники Украины.

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