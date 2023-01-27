Пинг-понг с Ватутиным: почему в Киеве до сих пор не убрали памятник советскому генералу

В Киеве снова заговорили о демонтаже советских памятников – генералу Ватутину и летчику Чкалову. Об этом сообщают в Минкультуры. Но в Киевсовете отмечают, что это "очередная игра в пинг-понг памятниками", но никак не конкретика по их устранению из публичного пространства столицы.

Вчера стало известно, что экспертная комиссия Министерства культуры и информационной политики рекомендует Киевской администрации демонтировать и перенести памятник советскому генералу Николаю Ватутину, который расположен в Мариинском парке, а также признать объект соответствующим критериям и признакам памятника монументального искусства. Также рекомендуется демонтировать памятник Чкалову.

В Киевсовете объясняют, что экспертная комиссия при Минкультуры – это совещательный орган.

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"Я бы это назвала пинг-понгом по отношению к памятнику Ватутину, который начался между Минкультуры и КГГА. Комиссия рекомендовала не снимать с памятника Ватутину охранный статус, поскольку автором является известный скульптор Евгений Вучетич, но рекомендует городу перенести его. Собственно, в решении Киевсовета так и отмечается — перенести в другое место.По этому вопросу должно быть еще решение Минкультуры, но в целом, даже и без этого ничто не мешает городу этот памятник переносить.Для этого есть специальная процедура.Нужно только чтобы Департамент охраны культурной наследия КГГА предоставил проект переноса, но этот момент поставили на "стоп" в департаменте, и не только по Ватутину, но и по другим памятникам, решение о демонтаже которых было принято еще в 2015 году в рамках декоммунизации — это и памятник Таращанцам, и Щорсу и другие",- рассказывает сайту ТСН.ua депутат Киевсовета Ксения Семенова.

По словам депутата, в Департаменте охраны культурного наследия КГГА почему-то сетуют, что разработать проект демонтажа – слишком сложно.

"В Департаменте считают, что это очень сложно – нет средств и персонала. Поэтому настаивают, что Минкультуры должно снять с памятника охранный статус, мол, тогда смогут заняться его переносом. Вот такой пинг-понг. Еще раз: Департамент охраны культурного наследия, говорит, что не может разработать проект демонтажа, хотя этот вопрос в их полномочиях, а в Минкультуры не хотят снимать с Ватутина охранный статус – делайте проект его переноса.Так примерно история и с памятником Чкалову. символы до сих пор находятся в публичном пространстве столицы", – объясняет нам Ксения Семенова.

Она добавляет, что на самом деле ни с Ватутина, ни с Чкалова охранный статус не снят, а идет какая-либо умышленная затягивание вопроса по демонтажу обоих памятников тоталитаризма.

А у депутата Киевсовета Дмитрия Белоцерковца немного другое мнение. На своей странице в социальной сети он сообщил, что в Киеве будет демонтирован памятник Чкалову. Но в то же время профильная экспертная комиссия при Минкульте делает все, чтобы у Верховной рады остался памятник Ватутину.

"В Министерстве культуры и информационной политики состоялось долгожданное заседание экспертной комиссии, на которой рассмотрели представление киевской городской власти по снятию статуса объектов культурного наследия с памятников Ватутину и Чкалову, что позволит их демонтировать. С Чкаловым история проще, потому что комиссия рекомендовала снять статус, открывающий путь к демонтажу, планируется в ближайшее время, а вот памятник Ватутину они рекомендовали включить как памятник монументального искусства, что усложнит и затянет процесс демонтажа. памятник Ватутину", — пишет Дмитрий Белоцерковец.

В комментариях корреспонденты отмечают, что под памятником находится могила Ватутина, которую необходимо перезахоронить, например, на военном Лукьяновском кладбище. Белоцерковец отмечает, что вопрос по Ватутину не в погребении, а только в памятнике.

Депутат обращается к министру культуры Украины и просит вмешаться в ситуацию "поскольку будет беда".

"Ждем от министерства приказа, после чего Киев уберет эти объекты из публичного пространства. Следующие Пушкин и Щорс, относительно демонтажа которых зеленый свет должен дать также Минкульт", — отмечает депутат Киевсовета.

Напомним, ранее в Киеве памятник российскому поэту Александру Пушкину кардинально изменил свой внешний вид. На бронзовый памятник, расположенный на проспекте Победы, неизвестные активисты надели целлофановый пакет и прикрепили листок с портретом украинского писателя Михаила Коцюбинского. Тем самым они намекают, кому здесь лучше поставить памятник.

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