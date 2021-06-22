Пиономания: как правильно выращивать дома и сколько стоит фотосессия с ароматными цветами

Оказывается, что пахнут не все цветы.

В Украине в этом сезоне — пионовый бум. Цветы скупают в магазинах и пытаются успеть сделать с ними фотосессии. Какая цена пионов, как их правильно выращивать у себя дома, сколько хотят фотографы за фотосессии с цветами и почему ботанический сад не пускает к себе на участок с целым полем пионов ни за какие деньги — говорилось в сюжете ТСН.19: 30.



В ботаническом саду хорошее поле с пионами — селекционная участок. Здесь цветы культивируют. Людей к ним допускать нельзя. На закрытом поле — 700 видов пионов. Растение легкое в уходе. Оно на одном месте может расти 25-30 лет. Главное, первые два-три года не давать цвести. Но не обрезать весь ствол, но только срезать бутоны.

Фотографы за желаемые фото с пионами хотят по три-четыре тысячи гривен в час. Заказывают и ню фотосессии в цветах. Цена — такая же. На цветочных фото, девушки говорят, больше лайков.

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Если поля с пионами найти не могут, покупают цветы и фотографируются с ними. Пионы расходятся так быстро, что даже продавцы фруктов их выставляют на продажу. Средняя цена — 30 гривен.

Покупатели хотят не только красоту, но и запах. А пахнут, как оказывается, не все: белые и розовые пахнут, а бордовые — нет.

А на носу еще и сезон роз. Кто не успел сфотографироваться с пионами — они беспроигрышный вариант для фотографий.

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