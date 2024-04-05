Пир во время войны: самые громкие в Украине скандалы с роскошной и не всегда честной жизнью чиновников

В большинстве своем не чистые на руку чиновники записывают свое имущество на родных, чтобы не попасться правоохранителям. А в последнее время наблюдается тенденция к фейковым разводам, чтобы не потерять "заработанное".

Война войной, а роскошно жить не запретишь – кажется, таким жизненным правилом руководствуются некоторые украинские чиновники, которым даже полномасштабное вторжение не помешало для не всегда законного или по меньшей мере подозрительного обогащения. Хищение на продуктах для ВСУ, зарубежные виллы и элитные авто глав ТЦК, роскошная жизнь топ-чиновников СБУ и родственники-миллионеры начальника метро.

О громких скандалах с незаконным состоянием и хищениями в Украине читайте на ТСН.ua.

Имения начальника Департамента кибербезопасности СБУ: все купили мама и жена

Начнем со свежей истории. Похоже, назревает скандал вокруг начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Как выяснили журналисты "Слідство.Інфо", жена и мама чиновника обладают недвижимостью по меньшей мере на 25,5 млн грн по рыночной стоимости.

"Богатство семьи росло вместе с карьерой Ильи Витюка. После получения высшей должности жена начала зарабатывать значительные средства и обзавелась элитной недвижимостью", — говорится в расследовании.

Начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк/Фото: СБУ

Так, жена Юлия за шесть дней до вторжения зарегистрировалась как ФЛП в сфере права и уже во время полномасштабной войны приобрела элитную квартиру на 195 кв. м в здании премиум-класса Печерского района Киева.

Жилье такого размера с ремонтом в этом ЖК может стоить почти 1,5 млн долл., а за свою квартиру без ремонта жена Витюка должна была бы заплатить 585 тыс. дол. (или 21,5 млн. грн). Однако в декларации чиновника СБУ указано, что жилье было приобретено за 12 млн 800 тыс. грн – то есть почти вдвое меньше рыночной стоимости.

ЖК, в котором расположена квартира жены Ильи Витюка

Как объяснили юристы, если стоимость, по которой на самом деле было приобретено жилье, отличается от указанной в декларации, это может быть основанием для привлечения лица к уголовной ответственности из-за недостоверного декларирования.

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В расследовании говорится, что за неполный 2022 год женщина заработала почти 9,5 млн грн, а в следующем году – более 13 млн грн. То есть ежемесячная прибыль составляет более миллиона гривен.

Что касается состояния самого Ильи Витюка, то в своей декларации он указал зарплату в размере чуть более 700 тыс. грн.

В то же время мать чиновника СБУ Наталья, которая работает врачом, имеет недвижимость в Тернополе и Броварах, а также владеет двумя квартирами в жилых комплексах Киева. Первая – двухкомнатная квартира площадью 85 кв. м – расположена прямо на Днепровской набережной. На сегодняшний день стоимость схожей квартиры на рынке достигает 177 тыс. дол.

Еще одно жилье у матери Витюка есть в уютном парковом комплексе почти в центре Киева. Эта квартира не так просторна, но тоже стоит немало: 50 кв. м в этом ЖК могут обойтись в 100 тыс. дол.

Общая стоимость только киевских квартир Натальи Витюк – почти треть миллиона долларов или же более 4 млн грн, если считать по курсу на момент приобретения.

ЖК на левом берегу Днепра в Киеве, где имеет квартиру мама Ильи Витюка / Фото: Слідство.Інфо

Отмечается, что начальник кибербезопасности СБУ, его жена и мать отказались общаться с журналистами. А в самой спецслужбе в ответ на запрос сообщили, что жена Витюка "является частным предпринимателем, чьи доходы и накопления позволили приобрести соответствующий объект недвижимости. В то же время его мать – известный специалист в области медицины, которая занимала должности как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. Эти доходы и собственные сбережения позволили ей инвестировать в собственную недвижимость".

Роскошная жизнь СБУшника Шила и хищение 95 миллионов "Укрзализныци"

Накануне антикоррупционные органы разоблачили группу, завладевшую 95 млн грн на закупке трансформаторов для "Укрзализныци". Сообщалось о задержании лидера, соорганизатора и двух участников организованной группы. В частности, по делу задержали и взяли под стражу экс-советника Офиса президента и чиновника СБУ Артема Шила. Журналисты со ссылкой на версию следствия сообщили, что сам Шило возглавляет организованную группу.

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Детективы выяснили, что с июня по декабрь 2022 года главарь группы с помощью подконтрольных должностных лиц "Укрзализныци" обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости. Важно, что компанию-победительницу контролирует гражданин Беларуси, соответственно имеющий связи с РФ. В антикоррупционных органах рассказали, как дельцы организовали схему, чтобы вывести из Украины десятки миллионов:

"Этот "победитель" через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупил трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродал "Укрзализныце" по цене, искусственно увеличенной почти вдвое. В результате реализации схемы на протяжении 2022-2024 г. "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 94,7 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению".

Артем Шило в суде / Фото: Центр противодействия коррупции

Что известно о состоянии Артема Шила

Год назад журналисты-расследователи "Бигус.Инфо" опубликовали шокирующее расследование о том, как Шило и его семья приобрели целый ворох недвижимости и дорогих авто за время его работы во властных кабинетах. Общая стоимость активов составляет 4 млн дол.

В эту сумму входят две трехкомнатные квартиры в элитном столичном ЖК "Новопечерские Липки" общей стоимостью 700 тыс. долл., оформленные на самого Шила.

ЖК "Новопечерские Липки", где семья Артема Шила имеет квартиры / Фото: bihus.info

На жену Ирину Попову чиновник записал еще одну двухкомнатную квартиру и 360 кв. м. коммерческой недвижимости, которая стоит более 2 млн. дол. У Поповой также есть 275 кв. м недвижимости в клубном доме в центре Киева: там женщина открыла салон красоты. Рыночная стоимость помещения составляет 1 млн дол.

Шило также записал на жену два "Мерседеса" и "Тойоту" общей стоимостью 240 тыс. дол.

Автомобили Ирины Поповой / Фото: bihus.info

Женщина позиционирует себя успешной бизнес-вумен и активно ведет свои соцсети. Там она не стесняется постить роскошные курорты, отдых в Доминикане, на Бали, в Абу-Даби или во Франции. Судя по фото, Попова любит и брендовые вещи, например ремень Prada за 33 тыс. грн или топ за 26 тыс., или платья от люксового дома "Фролов" за около 40 тыс. грн.

Но изюминкой коллекции женщины является колье от Bulgari за 50 тыс. дол. Интересно, что на сделанных до полномасштабного вторжения фото этого украшения нигде не видно, так что, вероятно, Попова приобрела его в разгар кровавой войны. А к колье еще добавила кольцо того же бренда за 9000 дол.

Интересно, что после публичного разоблачения всего состояния семьи Шила Ирина Попова официально развелась со своим мужем. Но по фото из соцсетей видно, что женщина не прекращает носить обручальное кольцо, а в суде во время избрания меры пресечения Шило выяснилось, что он дальше проживает вместе с пани Поповой.

Чем занимался Шило: коррупция, связи с Татаровым, скандал с букмекером из РФ 1xBet и "смотрящий за железной дорогой"

Наибольшее внимание Шило привлек к себе, когда стал заместителем Департамента защиты национальной государственности СБУ. Тогда выяснилось, что он – фигурант многочисленных коррупционных скандалов. Карьера чиновника началась в 2012 году со службы в харьковской СБУ, затем он переехал в Киев работать в Департаменте противодействия киберпреступлениям. Там он стал заместителем департамента и досрочно получил звание подполковника СБУ, но уже в 2021 году его сократили.

А подобрали безработного СБУшника в Офис президента Украины. Шило был назначен советником. Этой должностью он обязан не менее скандальному заместителю руководителя ОП Олегу Татарову.

Олег Татаров / Фото: УНІАН

Кроме того, Шило способствовал работе российского бизнеса в Украине даже после 24 февраля 2022 года. Как выяснили журналисты "ИнформНапалм", страж порядка заводил российскую букмекерскую компанию 1XBet в Украину еще в 2016-2017 годах, и помог им закрепиться на рынке в апреле 2022-го.

Несмотря на скандал, Шило не потерял должность и больше года проработал главой ГУ контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ. Его уволили только в марте этого года. Говорили, что это решение самого президента Владимира Зеленского, который был очень недоволен жалобами бизнеса на систематическое кошмарение со стороны Шила.

Однако его оставили работать в СБУ и по приказу главы спецслужбы Василия Малюка Шило получил статус офицера по особым поручениям первой категории. Это сохранило за ним зарплату прежней должности и полное влияние на департамент и все "проекты", которые он вел в кресле руководителя.

Кстати, после задержания Шило украинский бизнесмен Евгений Черняк сразу же опубликовал сообщение, в котором открыто назвал СБУшника взяточником: "Все уголовные дела против нашей компании подписаны лично этой тыловой взяткой. Вымышленные и не предъявленные подозрения, более сотни обысков, давление, записанные видео, аудио, запугивание – никаких доказательств или нарушений за весь период рассмотрения вымышленного дела".

На еде для войска экс-чиновник ВСУ обогатился на 58 миллионов

В Хмельницкой области правоохранители задержали экс-чиновника ВСУ, который организовал семейный бизнес на закупках для военных, незаконно обогатился на десятки миллионов гривен, а еще создал сеть предприятий, которые выкачивали деньги из госбюджета. Самое страшное, что за эти средства государство должно было накормить тысячи украинских военных. Более того, за два года полномасштабного вторжения военный приобрел более 50 земельных участков, элитное авто и квартиру в Киеве.

Правоохранители не назвали имя военного, но, по данным источников ТСН.ua, речь идет об экс-начальнике Центрального управления продовольственного обеспечения командования Сил логистики ВСУ, полковнике Александре Козловском.

По данным издания "Наші гроші", право собственности на большинство земельных участков зарегистрировано на тещу и тестя фигуранта. А машина за около 1,5 млн грн – на его дочь, студентку Военного института им. Шевченко. Кстати, за весь период своей работы дочь получила 378 тыс. грн. дохода, то есть собственных законных денег на авто у нее не было.

В марте 2023 года Козловский, вероятно, купил квартиру в Киеве площадью 158 кв. м почти за 6 млн грн (оценочная стоимость – 8,34 млн грн), в которой и проживает. Жилье украшают мебелью, которую покупают за деньги с банковской карты тестя.

Правоохранители разоблачили на незаконном обогащении бывшего начальника Центрального управления продовольственного обеспечения командования Сил логистики ВСУ/Фото: ТСН.ua

Детали коррупционной схемы

По данным следствия, Козловский вместе с супругой и ее родителями провернули сделку на закупке продуктовых наборов для воинских частей четырех областей Украины. Для этого они создали несколько предприятий, через которые снабжали продукты по завышенным ценам. Разницу, по данным следствия, положили себе в карманы. Кроме того, подконтрольные чиновнику предприятия приобрели склад и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Заметим, что подробности хищений на продуктах для Минобороны со стороны этой группировки были известны еще в прошлом году. А громкие детали уже были обнародованы в материале "Наші гроші". Там говорится, что должностные лица фирм, которые были записаны на родственников Козловского, создавали видимость обеспечения военных продуктами – получали деньги за якобы выполненные услуги, но часть продовольствия так и не была передана.

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Уже во время полномасштабного вторжения РФ подконтрольные фирмы Козловского получали деньги от Минобороны и в дальнейшем переводили их фирме супруги чиновника "Эко трейд Украина" (113 млн грн), тестю (56 млн грн) и тещи (2 млн грн).

Всего удалось установить перевод 172 млн. грн. В дальнейшем эти деньги были либо сняты со счетов, либо в банкоматах Хмельницкого.

По данным правоохранителей, сумма украденных средств более чем на 46 млн. грн. превышает законные доходы Козловского.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вместо еды для военных накупил себе земли! Экс-чиновник ВСУ украл почти 60 млн грн!

Ошеломительное состояние семьи экс-начальника ТЦК Самбора

По данным украинских СМИ, экс-глава Самборского районного ТЦК и СП (Львовщина) Сергей Бабич и его родственники всего за несколько лет смогли позволить себе купить несколько квартир во Львове и Киеве, приобрели также новые автомобили и получили немалые средства. К примеру, в декларации за 2023 год Бабич указал 1,8 млн грн зарплаты в ТЦК и еще 4,6 млн грн других доходов. В целом же вся его семья задекларировала 8 млн 377 тыс. грн доходов.

В течение 2020-2022 годов изрядно обогатилась и обросла недвижимостью жена военкома Ирина. На нее записаны пять квартир во Львове и одна в Киеве, а также два амбара и два паркоместа.

В своей декларации Бабич указал, что квартиру во Львове на 70,4 кв. м жена приобрела за 1 млн грн, а остальные вышли дешевле. Две приобретенные в 2022 году квартиры стоили по 600 тыс. грн каждая.

Но самая большая землевладельца в этой семье – дочь военкома София Бабич. Она летом 2023 года приобрела два жилых дома (площадью 259 кв. м за 700 тыс. грн в Стрелковичах под Самбором и площадью 106 кв. м за 300 тыс. грн в самом Самборе), а также земельный участок (площадью 136 кв. 60 тыс. грн в Самборе). Единственный доход Софии – 13 тыс. грн стипендии Львовского национального университета. Купила она участки у своего же отца, купившего их еще в 2018-2020 годах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новый скандал: у экс-военкома нашли миллионы на счетах, 6 квартир и элитное авто!

Следует отметить, что Сергей и Ирина развелись в 2023 году и подали иск на раздел имущества, но суд не удовлетворил его.

Но это еще не все! В 2023 году экс-начальник районного ТЦК приобрел автомобиль Lexus RX 350 за миллион гривен, что примерно вдвое дешевле рыночной цены.

Семья бывшего военкома Сергея Бабича разбогатела во время войны / Фото: ТСН.ua

Военком утверждает, что имущество приобрело честно: за счет сбережений, зарплаты его и родственников, а также щедрого подарка от матери в размере 42 тыс. дол. Из-за этого скандала Бабича уволили, впрочем, расследование пока стоит на месте. Никакого судебного решения по делу до сих пор нет.

Отметим, что НАПК проводит другое расследование по поводу состояния Бабича. В сентябре 2023 года ведомство обвинило его в приобретении необоснованных активов почти на 4,5 млн грн.

Вилла в Испании, элитные авто и поездки за границу экс-военкома Одесчины

На сегодняшний день уже экс-начальнику Одесского областного ТЦК и СП Евгению Борисову в июле 2023 года было объявлено подозрение в незаконном обогащении более чем на 188 млн грн и в умышленном уклонении от несения службы. Борисов, вероятно, обогатился за счет оформления так называемых "белых билетов" для отсрочки от мобилизации. Издание 368.media утверждало, что в конце 2022 года военком выезжал в Испанию для отдыха на элитном курорте.

Испанская вилла семьи одесского экс-военкома Борисова/Фото: Украинская правда / Фото: Украинская правда

Бывший военком приобрел скандальную славу после публикации журналистского расследования о том, что в 2022 году мама Борисова стала владелицей виллы в Испании за 3,7 млн евро, а жена – владелицей офиса стоимостью до 2 млн евро.

Также НАПК по результатам мониторинга образа жизни бывшего военкома обнаружило, что его жена, мама и теща – владелицы ценного автопарка. В частности, речь идет о внедорожнике Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска за 100 тыс. дол. – это уже третье авто, которое появилось в собственности семьи экс-военкома с начала большой войны. Также возле имения Борисова видели электрический Mercedes V-класса 2022 года выпуска, который стоит от 100 тыс. дол. Авто зарегистрировано на маму чиновника.

Общая стоимость автопарка семьи Борисова составляет около полумиллиона долларов.

Состояние бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова / Фото: ТСН

Борисов был уволен с должности и на сегодняшний день находится под стражей.

НАПК проверило и подчиненного Борисова — заместителя начальника ТЦК, начальника сектора комплектования Одесского областного военкомата Дениса Галушко. Специалисты выявили признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о незаконном обогащении Галушко на более чем 14 млн грн.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Это шок! В Испании нашли сокровища военкома Борисова!

Скандальный военком-богач из Ровно внезапно стал "голодранцем"

Осенью 2023 года на коррупции разоблачили скандального ровенского экс-военкома Сергея Луцюка, ранее избившего своего подчиненного битой и уволенного за это с должности. ГБР нашло у него незадекларированные имения и другую недвижимость более чем на 46 млн грн.

В списке незадекларированных достижений Луцюка – дача в городе Яремче на Прикарпатье на 316 кв. м с прудом для разведения элитной рыбы, а также три квартиры в Ивано-Франковске общей площадью 200 кв. м. По данным ГБР, бывший военком также имеет здание площадью 280 кв. м в селе Поляница в курортной зоне горнолыжного комплекса "Буковель". А на соседнем участке Луцюк занимался строительством гостиницы в формате роскошного "коттеджного городка" площадью почти 500 кв. м.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Скандальный военком внезапно стал голодранцем! Смотреть до конца!

Как в ГБР нашли такое состояние? Залезли к подозреваемому в телефон. Как говорят в бюро, мужчина сам принимал решение о строительстве, вел переговоры о стоимости, а также занимался оформлением бумаг.

Прятал свое состояние Луцюк привычным для коррупционеров образом – переписал всю недвижимость на тетю.

Сейчас бывший глава ТЦК находится под стражей по подозрениям в превышении служебных обязанностей, применении силы, грабеже, превышении законных доходов.

Сергей Луцюк/Коллаж: TSN.ua

Скандал с начальником метро Киева: родственники-миллионеры и элитные поместья

Журналисты Bihus.info обнародовали расследование о "скромной" жизни начальника киевского метро Виктора Брагинского. Вместо метро на Виноградарь – дорогие квартиры, вместо ремонта мостов-метро – дача в Козине, вместо укрепления тоннелей столичной подземки – элитные автомобили. Заметим, что после этого чиновник написал заявление об увольнении.

Так, журналисты "раскопали" информацию об имуществе родных Брагинского. По их данным, мать-пенсионерка скупает дорогие квартиры, а его "не совсем бывшая жена-миллионерша" строит дачу в элитном Козине. В то же время сестра Брагинского купила у него "землю с космической наценкой".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Скандал с начальником метро Киева: родственники-миллионеры, "потерянная" жена и элитные хоромы!

Так, мама начальника метро – Ирина Брагинская, которая является пенсионеркой, стала в январе 2024 года владелицей двух двухкомнатных квартир в ЖК White Lines общей стоимостью 20 млн грн. По информации Bihus.Info пенсионерка божится, что вложилась в недвижимость на стадии строительства, поэтому получилось дешевле. Сумму называть отказывается, но уверяет, что сын к покупке отношения не имеет.

В то же время "бывшая" супруга Ольга Брагинская приобрела двухкомнатную квартиру в ЖК Richmond на Печерске за 3 млн грн. По данным журналистов, Ольга и Виктор до сих пор проживают вместе. Это подтвердил юрист, который регистрировал ФЛП для женщины и по случайному стечению обстоятельств является главным юристом "Киевского метрополитена".

Сообщается, что квартира Ольги в ЖК Richmond – это соседнее жилье с "однушкой" самого Брагинского и была приобретена с ним в один день (ориентировочная стоимость 120 тыс. дол.). У женщины также есть два паркоместа в этом же ЖК, авто LEXUS RX 300 (ориентировочная стоимость – 50 тыс. дол.), два участка общей площадью 0,5 га на дамбе в Козине, приобретенные в 2021 году. Сейчас там строится загородный дом. Рыночная стоимость может достигать 760 тыс. дол. Кроме того, Брагинская владеет участком за 760 тыс. дол. в элитном поселке Козин.

Состояние Виктора Брагинского / Фото: ТСН.ua

Несколько лет назад Брагинский продал собственной сестре за 2 млн грн землю в Киевской области, стоившую в десять раз дешевле. Сейчас земля просто поросла травой и деревьями.

Стоимость всего незадекларированного имущества равна официальной зарплате Брагинского за последние 40 лет – 52 млн. грн. Заметим, что проработал он в должности всего 10 лет.

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