Пираты под триколором: что на самом деле произошло на борту британского Defender и чего ждать дальше

Пираты под триколором: что на самом деле произошло на борту британского Defender и чего ждать дальше

По мнению журналистов, политиков и военных экспертов, все пазлы складываются в одну — очень тревожную картину.

Едва ли не вся планета замерла на этой неделе, услышав бравурный отчет россиян: стреляли в сторону эсминца Великобритании — и даже бросали бомбы. Замерла — потому по правилам НАТО, нападение на одного из его членов — значит немедленный ответ всего Альянса. Чем может обернуться столкновение клуба одних ядерных государств с другим? Фантазия успела разгуляться, пока не услышали реакцию Лондона. Ответ — впечатлил. Никакого обстрела — не было. Но журналисты, которые были на борту эсминца, утверждают: слышали выстрелы российских пушек.

О том, что же произошло на самом деле и чего ждать дальше — 27 июня говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Так выглядит российская агрессия в Черном море. Россияне игнорируют морские законы — подходят вплотную к британскому эсминцу.

Это "Аметист", сторожевой корабль пограничной службы ФСБ России. Мир до сих пор помнит, как его брат-близнец таранил украинский буксир в ноябре 2018 года.

Пираты под триколором и на этот раз не шутят. Команда британского Defender слышит выстрелы. Откуда ведут огонь, определить невозможно. Но на борту Defender раздается команда полной боевой готовности. Британские моряки всерьез готовятся к бою и надевают специальные балаклавы, которые должны защитить лицо в случае пожара на судне. Несмотря на внезапную угрозу, командир выглядит спокойно и уверенно.

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"Мы развернулись здесь для поддержки международного порядка, глобального мира и безопасности. Королевский Флот и Великобритания всегда будут призывать к этому страны, нарушающие международное право. Это наша миссия", — отметил командир HMS Defender Винс Оуэн.

Между тем два десятка российских самолетов нарезают круги над его кораблем. Бомбардировщики Су-24 едва не цепляют антенны на верхней палубе "британца".

Россияне начинают информационную атаку — хвастаются на весь мир, что якобы сбросили четыре бомбы с Су-24, чтобы заставить британцев изменить курс. Но на Defender никакой паники. Эсминец не сворачивает с курса и проходит недалеко от Севастополя, что вызывает в Москве бешеный политический крик.

Страстный спич российского ведущего — пропагандистский бред для внутреннего пользования. Для остального мира — море вокруг Крыма — территориальные воды Украины. Между тем российское внешнеполитическое ведомство вызывает посла Великобритании, а их министерство обороны — военного атташе Соединенного Королевства. Путая ударения, оккупанты начинают пугать страну-члена НАТО ракетным оружием.

На борту Defender свои ракеты найдутся. Причем, гораздо более совершенные, чем российские. А тыл британцам в Черном море прикрывает флагман королевского флота — авианосец Queen Elizabeth. С его борта современные истребители F-35 могут за полчаса добраться Крымского побережья. Но главное, что рейд британцев едва ли не впервые заставил признать весь цивилизованный мир — нарушитель тут — Москва. НАТОвский эсминец в украинских водах находится законно, а российские корабли — нет. Поэтому премьер Британии демонстративно едет на военную базу и, улыбаясь, говорит своим солдатам: "Так держать!"

"Мы не признаем российской аннексии Крыма. Она — незаконна. Это украинские территориальные воды. И совершенно правильно было сделать то, что мы сделали", — отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Интересно, что накануне пиратской выходки России, в Одессе украинские и британские спецназовцы смоделировали ситуацию захвата Defender. Кроме того, на его борту подписали документ, который имеет шанс полностью изменить расклад сил в Азове и в Черном море. Меморандум с Великобританией о совместном строительстве кораблей и военно-морских баз.

"Мы видим целую манифестацию заявлений Британии с намерениями помочь Украине. Великобритания берет на себя ответственность за поддержку Украины, за подготовку и модернизацию, за военно-морской компонент. И это только часть значительно большей картины", — отметил бывший командующий сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес.

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Своим проходом возле Севастополя Defender убедительно доказал — мир не признает нарисованные Россией границы.

"Маршрут у Крыма — это международно признанный маршрут. И мы сделали все, чтобы наши действия не были провокационными", — подчеркнул министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Главный британский дипломат не хотел раздражать Россию и был против таких планов военных. Впрочем, командир Винс Оуэн уже получил инструкции из Лондона. А его команда прекрасно понимала, как будут действовать россияне.

"Их реакция будет скорее воинственной, как только мы войдем в воды, которые они считают своими", — сказал старший офицер HMS Defender Бен Доррингтон.

Вероятно, как раз для того, чтобы правду о российской агрессии увидел весь мир, в состав команды включили съемочную группу канала BBC. Несмотря на то, что Defender не изменил курс, российское телевидение убедило электорат Путина, что Черноморский флот победоносно отогнал "британца" от "скрепного" Севастополя.

Есть только один способ не дать Кремлю почувствовать себя победителем — продолжать походы по тому же маршруту — и обязательно с журналистами на борту. Так считает бывший командующий силами США в Европе.

"Я думаю, Россия остановится только тогда, когда ее остановят. И я предполагаю, что американский флот, британский флот, другие корабли продолжат действовать так, чтобы заставить признать — Черное море — это не российское озеро", — отметил Ходжес.

Сейчас Россия уже не скрывает своего способа взаимодействия с миром.

"Все боятся быть с Россией в прямой войне", — отмечает посол Германии в Украине Анка Фельдгузе.

До сих пор это срабатывало, развязывая агрессору руки. Но поход Defender под внимательным взглядом журналистов полностью изменил ситуацию.

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