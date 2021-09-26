Пиррова победа: какую юридическую "мину" спрятали в закон об олигархах и почему придется его переголосовывать

Пиррова победа: какую юридическую "мину" спрятали в закон об олигархах и почему придется его переголосовывать

Офис президента решил окончательно обуздать крупный бизнес, по крайней мере его прямое влияние на политику и информационную среду.

На этой неделе Верховная Рада приняла новый закон об олигархах. Но в нем обнаружили такую заложенную "бомбу", что документ придется переголосовывать.

О том, что произошло и кто виноват в Пирровой победе — вроде бы и вполне правильной идеи — 26 сентября говорится в сюжете ТСН.Тижня.

Офис президента решил окончательно обуздать крупный бизнес, по крайней мере его прямое влияние на политику и информационную среду. Но намерения и результаты — очень часто живут отдельно. И согласных смиренно ждать пока тебя укротят — найти трудно.

Это было видно и под стенами Рады. Сразу несколько митингов расположились так, чтобы депутатам как можно сложное было попасть на работу. В самой Верховной Раде — тоже было жарко. Спикер Дмитрий Разумков именно в это время во второй раз заболел COVID-19. А значит за антиолигархический закон не голосовал, избежав разъяснений с кем он на самом деле — с Банковой или сам по себе. А вот первого вице-спикера от председательства пыталась устранить оппозиция.

Рассмотрения всех поправок, а их более тысячи, требовала оппозиция. И здесь самое удивительное, что речь идет о синхронной позиции якобы непримиримых идейных врагов — "Евросолидарнисти" и "ОПЗЖ". В этих фракциях наибольшее количество кандидатов на попадание в реестр олигархов: Порошенко, Медведчук, Левочкин и Столар. "ОПЗЖ" уже почувствовала каток санкций СНБО. А "Евросолидарность" изначально называет антиолигархический закон "антипорошенковским".

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Главная претензия к голосованию — сокращенная процедура. Главная претензия по сути — законопроект нарушает Конституционные права гражданина, по крайней мере такое представление сделала омбудсмен Людмила Денисова. Но когда дошло до дела — против выступили "ЕС" и "ОПЗЖ", и частично "Голос". В игру "ни вашим, ни нашим" сыграла "Батькивщина". Впрочем, монобольшинство получило все зеленые кнопки групп "За майбутнє" и "Довіри" — и антиолигархический закон таки продавило.

Что же такого спрятали в законопроект, что стать олигархом теперь очень страшно, но еще страшнее в этот реестр не попасться? Федор Вениславский — представитель президента в парламенте утверждает — сама философия документа осталась неизменной. И это его очень радует. Считает: теперь негативное влияние богачей на жизнь страны значительно уменьшится.

Чтобы стать олигархом юридически надо отвечать трем из четырех требований:

участвовать в политической жизни,

владеть СМИ,

иметь какую-то монополию и активов на два с половиной миллиарда гривен.

Соответствие олигархическим критериям влечет за собой последствия:

финансировать политические партии — нельзя,

запрещено и участвовать в большой приватизации.

нужно ежегодно подавать имущественную декларацию, как это сейчас делают все чиновники.

любые контакты с этими чиновниками должны подлежать отдельной процедуре.

Согласно антиолигархического документа, массового раскулачивания не произойдет, монополии останутся во владении своих хозяев, а партии и без того финансировались через третьих лиц и оффшорные структуры. Поэтому, чтобы реально снизить вес олигархов в медиа, политике и в экономике — одного документа недостаточно.

Но эксперт из центра экономической стратегии говорит, совсем беззубым этот законопроект назвать тоже не стоит

"Создать олигархам проблемы, прежде всего, в цивилизованном мире, в развитых странах — условный менеджер комплаенс какого-то американского банка посмотрел и сказал — о, здесь человек является олигархом. И, соответственно, эскалировал этот вопрос на какой-то высокий уровень — а может мы не будем сотрудничать? ", — объясняет исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Однако, прежде чем это произойдет, в список олигархов еще надо попасть. И вот здесь как раз законодатели, в парламентском пылу, заложили настоящую юридическую мину.

В законе оказалась проблема, которая может легко превратить самый важный день в новейшей истории в новый политический скандал. Потому что закон об олигархах придется переголосовывать.

Загвоздка в том — кто же будет называть олигархов олигархами. Банковая настаивает — это должен делать СНБО, которым руководит президент. Но отсутствующий физически на голосование спикер Дмитрий Разумков увидел в этом конфликт интересов и предложил ведение олигархического реестра НАПК. Более того, еще и направил закон на рассмотрение Венецианской комиссии, чем вывел свое противостояние с Офисом президента на новый уровень.

Новости недели: почему за закон об олигархах придется переголосовать

"Украину это ставит в таком плохом свете, потому что мы направляем к нашим уважаемым международным экспертам, забираем у них время — дайте нам рекомендации — и буквально через пару дней говорим — вы там работайте, а мы здесь уже приняли", — отмечает эксперт центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко.

Ответственным за голосование назначили Руслана Стефанчука, документ внесли в зал, применили к нему спецпроцедуру и совершенно запутались в правках. Как-то так получилось, что формировать реестр олигархов позволили и СНБО, и НАПК. Так что и олигархам вообще и Порошенко в частности пока можно не беспокоиться — ведь полномочия у двоих - значит ни у кого.

Сообщение Дмитрия Разумкова, где он благодарит коллег за голосование его правки, в Сети назвали изысканным юридическим троллингом. Ведь для того, чтобы переголосовать закон, представление должно быть сделать лично спикером. И вот здесь интересно — как быстро в Офисе президента убедят председателя парламента это сделать? Или для этого потребуется уже другой председатель парламента?

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