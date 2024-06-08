Пирсы, причалы и ледорезы: на ремонт моста Метро в Киеве потратят 2 миллиарда

Начало выполнения работ начнется по завершении процедуры закупки и заключения договора с победителем торгов.

Несмотря на войну, в Киеве планируется начать работы по реставрации моста Метро. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" выступила заказчиком работ по объекту: "Реставрация с приспособлением автопроездов моста Метро через реку Днепр (противоаварийные работы)".

Уже объявлен тендер на веб-портале "Prozorro", а стоимость запланированных работ впечатляет – более 2 миллиардов гривен.

Мост Метро в Киеве

Речь идет о строительстве дополнительных опор для моста Метро. То есть, в аварийных местах, он будет подперт новыми "костылями", которые одновременно будут служить лесами для проведения ремонта изношенных конструкций под переправой, где уже обвалились куски бетона или оголилась арматура.

Стоит отметить, что мост Метро эксплуатируется с 1965 года. Это первое в мире арочное сооружение с большими прогонами, спроектированное на сухих стыках. Его общая длина 683 метра, ширина 28 метров, а длина самого длинного пролета составляет 60 метров.

Сначала – противоаварийные работы

В КГГА нам рассказали, что уже объявлены открытые торги на закупку строительных работ, ожидаемая стоимость которых составляет – 2 009 825, 454 тыс. грн.

В мэрии уточняют, что речь идет только о противоаварийных работах на переправе – реставрация следующий этап.

"Противоаварийные работы являются одним из этапов работ, которые входят в состав работ по реставрации моста Метро. После выполнения противоаварийных работ начнется выполнение работ по реставрации, а именно разработка проектно-сметной документации на реставрацию с последующим выполнением строительных работ на объекте", — объясняет в ответе на запрос ТСН.ua Валентин Кульбако, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Он добавляет, что в рамках противоаварийных работ будет выполнена установка временных поддерживающих металлических конструкций под аварийными прогонами моста Метро.

На что потратят 2 миллиарда?

Для возможности реализации таких работ предусмотрено выполнить:

устройство строительных площадок для сборки металлических конструкций, размещение техники и механизмов;

устройство выкаточных пирсов и причалов для плавсредств;

выполнение работ по вибропогружению свай с установкой на них оголовков;

изготовление металлических ферм на стапеле;

транспортировка металлических ферм на плавсредствах к месту их устройства;

устройство металлических ферм на оголовки свай под аварийными прогонами (с использованием домкратов);

устройство ледорезов для обеспечения ледохода.

Мост Метро в Киеве / Фото: УНИАН

Когда стартует ремонт?

Эксперты говорят, что из-за сложной ситуации с мостами в Киеве ремонтные работы на мосту Метро могут начаться только после того, как откроют полноценное движение автотранспорта на Подольском мостовом переходе. А произойдет это не раньше конца августа.

Но, как отмечает Валентин Кульбако, работы могут начать сразу после проведения тендера.

"Ориентировочное начало выполнения работ по объекту (мост Метро), после завершения процедуры закупки и заключения договора с победителем торгов – вторая половина июня текущего года", — отмечает чиновник.

Движение транспорта обещают не перекрывать

Он добавляет, что при выполнении работ движение транспортных средств и поездов метрополитена не будет закрываться, сооружение будет функционировать в штатном режиме.

"Продолжительность противоаварийных работ составляет — 24 месяца. Противоаварийные работы с устройством поддерживающих конструкций под аварийными прогонами моста запланировано выполнять в пределах автомобильной части моста", — заключает Валентин Кульбако.

То есть, ремонт моста не повлияет на движение поездов метрополитена.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что мост Метро посадят на дополнительные опоры: что происходит с аварийными переправами Киева.

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