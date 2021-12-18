Писает под двери, крушит дом и нападает на людей: под Киевом мужчина держит в страхе весь подъезд многоэтажки

Раньше – был обычным жителем, рассказывают соседи. Все изменилось, когда не стало матери.
В одной из многоэтажек Вышгорода под Киевом мужчина держит в страхе весь подъезд. Начиналось все с бытовых конфликтов – из-за громкой музыки. А дальше – мужчина буквально принялся крушить дом и нападать на людей. Соседи каждый раз вызывали полицейских, но тщетно. Агрессор еще больше начинал мстить. Так тянулось два года, а ныне — мужчина напал и на копов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
Дмитрию 39 лет. Раньше – был обычным жителем, рассказывают соседи. Все изменилось, когда не стало матери.
По их словам, он разрисовывал и плевал в двери, ходил под них в туалет, бил молотком, а теперь уже угрожает и нападает на людей с ножом или нунчаками.
Так длится уже два года. Поэтому соседи массово продают квартиры.
Ранее полицейские приезжали только на воспитательные беседы, но в последний раз мужчина забрызгал копов перечным баллончиком. Капитан полиции получил ожоги глаз.
Истории – где один держит в страхе весь подъезд в Украине – не единичны. Привлечь к ответственности таких хулиганов не легко. Пока не навредит физически – максимум штраф. До этого и у Дмитрия были административные правонарушения. За нападение на полицейского – дело теперь уголовное, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Несколько дней Дмитрий провел в СИЗО – в доме было тихо. Впрочем, из зала суда — ранее не судимого отпустили под ночной домашний арест, на время следствия.
Напомним:
Жители одной из столичных многоэтажек на крыше своего 18-этажного дома обнаружили по сути еще одну квартиру. Часть крыши, являющейся собственностью всех жильцов, захватил владелец квартиры на последнем этаже.
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