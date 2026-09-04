Писал жителям в чате на русском: как на Черкащине наказали главу ОСМД

В Черкасской области жительница пожаловалась на главу ОСМД, который общался в домовом чате на русском языке. / © ТСН

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В Черкасской области главе одного из ОСМД вынесено предупреждение из-за того, что он в домовом Viber-чате общался на русском языке, кроме того, он должен устранить это нарушение в течение 30 дней — об этом на своей странице в соцсети сообщила представительница Уполномоченного по защите государственного языка Елизавета Сачура.

«В ходе мероприятий государственного контроля доказали, что ОСМД — это юридическое лицо. А Viber-чат, являющийся по факту единственным каналом коммуникации совладельцев, — это пространство, в котором происходит исполнение служебных обязанностей и должно осуществляться на государственном языке. Право совладельцев на получение информации на государственном языке защищено Законом», — сообщила Елизавета Сачура.

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Кроме того, она добавила, что глава ОСМД аргументировал свою позицию тем, что «это его личное дело».

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Резюмируя, в своем сообщении представитель Уполномоченного добавила, что совладельцы ОСМД, языковые права которых нарушены, имеют возможность сообщить об этом.

Непосредственно в комментарии для ТСН.ua Елизавета Сачура рассказала, что на главу ОСМД, на его общение на русском пожаловалась одна из жительниц.

«Пожаловалась жительница, которая не терпит какого-либо обслуживания на негосударственном языке. Кроме того, у ОСМД не было какого-либо другого канала для коммуникации. Эта женщина не хотела, чтобы ее обслуживали на негосударственном языке. Председателю ОСМД было сделано устное предупреждение, отраженное в акте, составленном по материалам государственного контроля. Исправился ли этот человек? Будем отслеживать. Жалующиеся обычно остаются нашими агентами изменений и влияния. Наша цель — чтобы украинского языка становилось все больше. Нет цели кого штрафовать», — говорит Елизавета Сачура.

К этому она добавила, что вчера она увидела признаки того, что неизвестные хотели взломать ее электронную почту и страницы в соцсетях. «Мне писали, что я умру и меня постигнет судьба Фарион. Я удаляла все это», — говорит она.

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Домовые чаты: считают ли суды доказательством такую переписку

По словам адвокатов, современная практика свидетельствует о том, что, например, суды время от времени учитывают информацию из домовых чатов, которую стороны процесса считают доказательствами и предоставляют суду.

«Надо обращать внимание на устав ОСМД. Если в уставе прописано, что чат — это единственный канал коммуникации, то тогда можно говорить о том, что это единственный канал коммуникации, который определен официально», — говорит адвокат Сергей Старенький, комментируя ситуацию с ОСМД в Черкасской области.

Он приводит пример, что положения о своих чатах в договорах с клиентами прописывают, например, банки.

«Если речь идет о чате, созданном жителями, то это частное пространство. Но если речь идет о собрании совладельцев ОСМД, об официальном приеме — это сфера обслуживания, в которой общение на русском является нарушением. Закон говорит о том, что коммуникация в сфере обслуживания должна осуществляться на государственном языке. Общение в Viber-чатах я не считаю общением в официальных каналах», — говорит Старенький.

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При этом он отмечает, что сейчас суды принимают все чаще в качестве доказательств переписку (по другим вопросам) в чатах.

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