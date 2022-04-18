Письма в тыл: боец терробороны основал проект для благодарности украинцам, которые помогают армии

Письма в тыл: боец терробороны основал проект для благодарности украинцам, которые помогают армии

Проект "писем в тыл" положил начало военнослужащий Теробороны Юрко с позывным "Батяр".

Боец терробороны положил начало проекту – присылает с фронта письма украинцам, которые помогают армии. Мужчина говорит, что идея пришла, когда смаковал голубцы от волонтеров и рассматривал детские рисунки, присланные с тыла. За такую поддержку захотел отблагодарить людей.

Как работает почта с фронта, говорится в ТСН.

Львовянка Александра зачитывает строчки из письма, которое получила с фронта. Что придет это известие, девушка и не подозревала.

"Я увидела в почтовом ящике это письмо и меня это так растрогало, просто до слез. Я побежала его сразу читать и мне стало намного легче, я поняла, что важна", — рассказывает она.

Письмо написано от руки, перечитывала уже не раз. Признается, слова и советы военного работают лучше умиротворяющего.

Проект "писем в тыл" положил начало военнослужащему Теробороны Юрко с позывным "Батяр". До недавнего времени он занимался гончарством, но с началом полномасштабной агрессии ушел на фронт.

Как родилась идея, мужчина рассказал журналистам по телефону: "Я систематически употреблял вареники, которые передавали волонтеры и одевался в теплую одежду. Таким образом они нам благодарят за то, что делаем мы, и у нас есть возможности сказать "спасибо".

Боец терробороны создал проект по отправке писем с фронта украинцам, которые помогают армии

Чтобы больше людей получили письма с фронта, подключились друзья Юрка. Юлия, например, передала военному для слов поддержки десятки чистых листовок. А еще девушка создала группу в соцсети "Письма в тыл". Именно туда пишут люди, желающие получить открытку.

Всем, кто заказал письмо, Юрко отписывается и отправляет его, как только попадает в городок, где есть почта. Единственное, чтобы слова были действительно полезны, просит написать несколько слов о тех, кому адресуется открытка.

"Когда просят написать ребенку, который постоянно присылает рисунки, здоровается с каждым военным, который желает в армию, я эту информацию перевариваю и пишу письмо, думая о том, кто является адресатом", — отмечает боец.

Письма от Юрка получили уже около сотни человек — в основном это волонтеры или дети, присылающие рисунки на фронт. Чтобы понимали, что делают важные для военных вещи.

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