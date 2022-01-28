Письмо с опозданием на 50 лет: литовская почта разыскала адресатов, не получивших свои послания вовремя

Письмо с опозданием на 50 лет: литовская почта разыскала адресатов, не получивших свои послания вовремя

Предполагают, что письма могли "исчезнуть" из-за непорядочного почтальона.

Пятерым литовцам пришли письма из прошлого. Написанные в семидесятом году, они так и не нашли адресатов – вероятнее всего, из-за вора.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Письмо со штампом 1970 года от полячки Евы должна была получить 12-летняя девочка. Но только в 63 Геновефе смогла прочитать, как ее подружка по переписке ходит в школу пешком в 20-градусный мороз, потому что автобусы больше не ездят в ее поселок.

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Во времена отсутствия интернета такую переписку, вспоминает литовка Женевьева, многие вели. Адреса желающих школьников публиковали в журналах. Дружба Гени и Евы так и угасла, вероятно, каждая из девушек думала, что другой не хватило времени ответить. Вдруг позвонили из почты.

«Я так удивилась. Я думала, это шутка, что меня кто-то просто разыграл. Но они несколько раз извинились, сказали, что хотят доставить письмо мне в руки, нашли его во время ремонта», — рассказывает женщина.

Из дыры на строителей внезапно посыпались пожелтевшие конверты. Всего семнадцать – и все разорваны. Вероятнее всего, нечистый на руку почтальон искал в заграничных письмах что-то ценное. А не найдя, спрятал в вентиляционную шахту. Нашли их, когда принялись перестраивать старое отделение почты.

«Когда отсюда снесли дверь, падал кирпич вокруг, и они вывалились. Строители сказали, проще всего просто выбросить их, но я решил попробовать что-нибудь с ними сделать», — говорит работник почты.

Новости мира: пяти литовцам поступили письма из прошлого

Почтальоны превратились в детективов и в течение нескольких месяцев искали адресатов. Сверяли улицы, многие из которых теперь называются по-другому. В живых осталось всего пять.

«Для них получать такие письма – это очень эмоциональный момент. Одна дама сказала, что это как вдруг выловить бутылку из моря. Глоток истории, еще немного знаний о том, что происходило с родными и друзьями 50 лет назад. О чем ты сам тогда думал», – говорят на почте.

Теперь Геновефа будет разыскивать подругу детства.

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