Пиво, сигареты и крупы: под Киевом "ковидной" тысячей рассчитывались в обычном киоске

Пиво, сигареты и крупы: под Киевом "ковидной" тысячей рассчитывались в обычном киоске

Хитрый бизнесмен обошел ограничение государства. Покупатели "отоваривали" тысячу Зеленского на продукты, алкоголь и сигареты.

Жители Ирпеня под Киевом смогли купить пиво, сигареты, крупы и хлеб за "ковидную" тысячу в "наливайке". В одном из киосков появилось объявление – принимаем оплату с помощью "еПоддержки".

Об этом идет речь 31 января в сюжете ТСН.19:30.

Как рассказали жители этого района, "ковидную" тысячу чаще всего здесь тратят на выпивку. Максим делает заказ: пиво и сигареты. Дальше расплачивается по телефону через терминал и все готово.

Продавщица признается, что здесь тысячу Зеленского "отоваривают" довольно часто. Однако, как так получилось, что это возможно в обычном киоске — отвечать отказывается.

"Крупы, гречка, вермишель, хлеб, вода, сок. Если пришла женщина, ей не нужно то пиво. Она купила, что нужно по хозяйству", — отмечает она.

За вакцинальную тысячу гривен журналисты смогли купить пиво и сигареты. Но официально потратили "ковидные" деньги на развлечения — купили книги. Так написано в отчете о расходах.

В Киевской области мужчина оплатил "ковидной" тысячей пиво, сигареты и крупы

Как владельцу этого магазинчика удалось обойти систему? В Министерстве цифровой трансформации сначала уверяли, что это невозможно. Однако после видеодоказательств разбирали ситуацию и дали такое объяснение.

"Иногда случается, что наши хитрые предприниматели используют терминалы, выделенные для одного бизнеса, для другого или не для своего бизнеса вообще. В этом случае на предпринимателя может быть составлено заявление и передано в правоохранительные органы", — рассказал проектный менеджер Минцифры Павел Русев.

Сразу после нашего запроса в Минцифру, в киоск приехала полиция, объявления об оплате с помощью "еПоддержки" сняли. Владелец не на камеру рассказал, что продает книги, но получилось так, что пивом торговать выгоднее.

Напомним, 19 декабря в Украине стартовала государственная программа "еПоддержка". Полностью вакцинированные против коронавируса граждане стали получать 1000 грн. Потратить эти средства можно на спортзалы, книги, концерты, театры и кинотеатры. А людям от шестидесяти лет – еще и на лекарства.

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