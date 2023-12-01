Плач ребенка на руинах: жители Донетчины рассказали о массированном ракетном ударе России и погибших

Город Покровск Донецкой области приходит в себя после вчерашнего массированного обстрела россиян. Они ракетами били по центру города, повредив здания и ранив людей.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Больше всего из-за российских обстрелов пострадала Новогродовка. Там оккупанты попали ракетой С-300 по жилому дому, есть погибшие.

Спасатели до сих пор ищут 8-летнего ребенка и еще одного человека. Из-под обломков удалось спасти 13-летнего Демьяна и его мать. Семья сейчас находится на лечении в Покровске.

"У него как-то плита упала. И он под плитой был, включил телефон посмотреть. Телефон в руке был, и его спасители увидели и туда полезли, его забрали", - говорит бабушка Светлана.

Пострадавший мальчик

Она добавляет, что мать мальчика серьезно ранена. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести, однако дают положительные прогнозы на выздоровление.

"Горе такое. Пусть они будут прокляты", – говорит Светлана.

Еще одна ракета прилетела в частный сектор Покровска. Там из-под руин жилого дома вытащили младенца, мать и двоих детей-подростков. Больше всего пострадал отец детей.

Пострадавший из-за обстрела мужчина

"Услышали плач ребенка под руинами. Я увидел, что там находится мужчина и возле него ребенок. Я сразу бросился к ребенку, достал, взял его. Он был в крови", - говорит Руслан Губанов, старший лейтенант полиции.

Руслан Губанов – старший лейтенант полиции Донетчины

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Напомним, ночью 30 ноября российская армия шестью ракетами С-300 одновременно ударила по Покровскому району в Донецкой области. Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. Из-за атаки окупантов погибли люди.

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