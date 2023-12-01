Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Плач ребенка на руинах: жители Донетчины рассказали о массированном ракетном ударе России и погибших

Автор
Юлия КириенкоЮлия Кириенко
Дата публикации
Просмотры
560
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Плач ребенка на руинах: жители Донетчины рассказали о массированном ракетном ударе России и погибших

Обстрел Покровского района 30 ноября / Фото: Игорь Клименко

Очевидцы рассказали о последствиях атаки.

Город Покровск Донецкой области приходит в себя после вчерашнего массированного обстрела россиян. Они ракетами били по центру города, повредив здания и ранив людей.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Больше всего из-за российских обстрелов пострадала Новогродовка. Там оккупанты попали ракетой С-300 по жилому дому, есть погибшие.

Спасатели до сих пор ищут 8-летнего ребенка и еще одного человека. Из-под обломков удалось спасти 13-летнего Демьяна и его мать. Семья сейчас находится на лечении в Покровске.

"У него как-то плита упала. И он под плитой был, включил телефон посмотреть. Телефон в руке был, и его спасители увидели и туда полезли, его забрали", - говорит бабушка Светлана.

Пострадавший мальчик / ©
Пострадавший мальчик

Она добавляет, что мать мальчика серьезно ранена. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести, однако дают положительные прогнозы на выздоровление.

"Горе такое. Пусть они будут прокляты", – говорит Светлана.

Еще одна ракета прилетела в частный сектор Покровска. Там из-под руин жилого дома вытащили младенца, мать и двоих детей-подростков. Больше всего пострадал отец детей.

Пострадавший из-за обстрела мужчина / ©
Пострадавший из-за обстрела мужчина

"Услышали плач ребенка под руинами. Я увидел, что там находится мужчина и возле него ребенок. Я сразу бросился к ребенку, достал, взял его. Он был в крови", - говорит Руслан Губанов, старший лейтенант полиции.

Руслан Губанов – старший лейтенант полиции Донетчины / ©
Руслан Губанов – старший лейтенант полиции Донетчины

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН. Марафон «Единые новости» за 1 декабря 2023 года

Напомним, ночью 30 ноября российская армия шестью ракетами С-300 одновременно ударила по Покровскому району в Донецкой области. Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. Из-за атаки окупантов погибли люди.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
560
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация