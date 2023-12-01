Плач ребенка на руинах: жители Донетчины рассказали о массированном ракетном ударе России и погибших

Очевидцы рассказали о последствиях атаки.
Город Покровск Донецкой области приходит в себя после вчерашнего массированного обстрела россиян. Они ракетами били по центру города, повредив здания и ранив людей.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.
Больше всего из-за российских обстрелов пострадала Новогродовка. Там оккупанты попали ракетой С-300 по жилому дому, есть погибшие.
Спасатели до сих пор ищут 8-летнего ребенка и еще одного человека. Из-под обломков удалось спасти 13-летнего Демьяна и его мать. Семья сейчас находится на лечении в Покровске.
"У него как-то плита упала. И он под плитой был, включил телефон посмотреть. Телефон в руке был, и его спасители увидели и туда полезли, его забрали", - говорит бабушка Светлана.
Она добавляет, что мать мальчика серьезно ранена. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести, однако дают положительные прогнозы на выздоровление.
"Горе такое. Пусть они будут прокляты", – говорит Светлана.
Еще одна ракета прилетела в частный сектор Покровска. Там из-под руин жилого дома вытащили младенца, мать и двоих детей-подростков. Больше всего пострадал отец детей.
"Услышали плач ребенка под руинами. Я увидел, что там находится мужчина и возле него ребенок. Я сразу бросился к ребенку, достал, взял его. Он был в крови", - говорит Руслан Губанов, старший лейтенант полиции.
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Напомним, ночью 30 ноября российская армия шестью ракетами С-300 одновременно ударила по Покровскому району в Донецкой области. Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. Из-за атаки окупантов погибли люди.
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