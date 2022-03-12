Плачут, сердятся и впадают в депрессию: российские блоггеры в истерии "хоронят" Instagram (видео)

Плачут, сердятся и впадают в депрессию: российские блоггеры в истерии "хоронят" Instagram (видео)

Граждане страны-агрессора, напавшей на Украину и убивающей мирных людей, прощаются с Instagram.

В России, которая напала на Украину, уничтожает инфраструктуру, гражданские дома и убивает мирных людей, с 14 марта запретят популярную социальную сеть Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян. Соответствующее требование направила Генпрокуратура РФ в Роскомнадзор, лишив таким образом инста-блоггеров из России, которые и так теряют доступ к популярным соцсетям, в частности, Tiktok, главному заработку, ведь Instagram для многих стал площадкой для продвижения.

И пока у российских инфлюэнсеров есть считанные часы, чтобы насладиться доступом к Instagram, они активно записывают слезящиеся видео, на которых в отчаянии рассказывают, что просто не представляют своей жизни без соцсети.

ТСН.ua рассказывает, как популярные блоггеры из России в слезах массово прощаются с Instagram.

Блоггеры из РФ ныне не скрывают своей печали – они массово записывают возмутительные "сториз", жалуясь на решения, публикуют прощальные посты, а также придумывают разные способы, как обойти путинский запрет.

Впрочем, проанализировав контент российских блоггеров за последние 24 часа, мы так и не нашли ни одного упоминания в их публикациях о первопричине блокировки Instagram в РФ.

И пока российские селебрити терпят огромный финансовый крах, пользователи в комментариях отмечают, что блоггерам теперь придется изменить сферу деятельности и пойти работать.

Между тем, популярный "ютубер" Никита Лол, страница которого в Instagram, насчитывает 157 тысяч подписчиков, опубликовал фотоснимок со слезами на глазах (отметив, что это, мол, фотошоп) и простился с аудиторией.

"Нет слов передать происходящее. Интернет был для меня всем: работой, развлечением, поиском идей и т.д. Но, к сожалению, мир пошатнулся и уже все неизбежно", — пишет он.

Певица Ольга Бузова, имеющая 23,3 миллиона подписчиков в Инстаграмме, опубликовала прощальный пост, в котором выразила надежду, что не потеряет свою многочисленную аудиторию.

"Сейчас пишу пост и плачу. Надеюсь, это все не правда, и мы останемся здесь", — сетует Бузова.

Между тем, Ксения Собчак, которая, к слову, находится в базе украинского сайта "Миротворец" за незаконное посещение аннексированного Крыма в 2014 году, вообще в связи с блокировкой Instagram нарядилась в черный лук, устроив так называемый траур.

Ольга Ломакина опубликовала "сториз" по поводу блокировки Instagram в РФ, в котором сказала: "Новость не очень приятная, поэтому режим SOS".

Певец Егор Крид также записал прощальное "сториз", в котором отметил, что ему не будет хватать своих подписчиков.

Блогер Алина Акилова, у которой 1,4 млн подписчиков, посвятила соцсети отдельный пост, в котором с грустью написала:

"Нам пора расстаться... В ближайшее время Инстаграм отрубят на территории РФ. За 7 лет я столько всего вместе с вами прожила...", — написала она, опубликовав, несмотря на грусть, довольно праздничное фото.

Прощание других российских блоггеров, которые популярные в стране-агрессоре: