Плацкарта со шторкой и места для инвалидных колясок в электричках: "Укрзализныця" показала новые вагоны

Плацкарта со шторкой и места для инвалидных колясок в электричках: "Укрзализныця" показала новые вагоны

На Киевском железнодорожном вокзале демонстрируют обновленный подвижной состав для пассажирских перевозок.

Новые плацкарты, купе и электрички: "Укрзализныця" устроила показ обновленного подвижного состава и поинтересовалась мнением о новациях у пассажиров. Вагоны выставили на Киевском железнодорожном вокзале — в течение двух дней их сможет осмотреть каждый желающий и выразить свое мнение.

Какие изменения произошли в украинских пассажирских вагонах, говорится 27 августа в сюжете ТСН.19: 30.

В новом дизайне с мягкими полками и сиденьями — такие вагоны должны заменить старые украинские плацкарты. Здесь также появились розетки, подсветка, а еще теперь немного легче взобраться на верхнюю полку, а от соседей по вагону можно спрятаться за шторкой.

Есть совершенствование также в вагонах-купе. В частности, окна здесь имеют форточку, которую можно открывать. В уборной появился пеленальный столик и зеркало перед входом. Поставили также кулер с водой.

Чуть дальше на перроне, который на два дня превратился в выставочную площадь, стоят отреставрированные электропоезда. Здесь есть места для детских и инвалидных колясок и велосипедов. Для машинистов — новые кнопки, кондиционер и камеры и удобное усовершенствованное кресло.

Такие электрички должны появиться на украинской железной дороге уже через несколько недель, а новые вагоны — до конца года. Обновления стоить примерно 50 млрд гривен. Однако, в "Укрзализныце" уверяют, что на цену билетов это не повлияет.

"Все вагоны должны быть качественными, а на цену должен влиять только тот фактор, когда пассажир покупает билет", — считает руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Тестовые модели людям, которые пришли на смотрины, понравились, но, какими новые вагоны будут на практике, станет ясно после первых реальных поездок.

Новости Украины: "Укрзализныця" показала обновленные вагоны - посмотреть могут все желающие

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