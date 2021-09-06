"Плакал, просил, чтобы его отпустили": все, что известно о смертельных пытках копами украинца в Польше

"Плакал, просил, чтобы его отпустили": все, что известно о смертельных пытках копами украинца в Польше

Украинец Дмитрий Никифоренко скончался 30 июля.

На днях стало известно о смерти 25-летнего Дмитрия Никифоренко, которого еще в конце июля после перевозки в Вроцлавский вытрезвитель жестоко пытали полицейские. Польская "Gazeta Wyborcza" нашла записи видеонаблюдения и раскрыла потрясающие детали гибели украинца. Так, согласно опубликованным данным, копы били Дмитрия Никифоренко кулаками и дубинками, применили газ, а также душили.

Сейчас прокуратура Польши начала расследование обстоятельств смерти украинского гражданина. Полицейских же, которые забили до смерти Дмитрия, уволили.

ТСН.ua рассказывает, что известно об украинце Дмитрии Никифоренко и о вечере, который стал роковым для молодого человека.

Что известно о Дмитрии Никифоренко и чем он занимался во Вроцлаве

Дмитрий Никифоренко закончил колледж в Немирове Винницкой области, откуда родом, где работал в супермаркете. В Польше он находился на заработках. В соседнюю страну, по информации Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych ( "Центр мониторинга расистской и ксенофобской поведения"), украинец перебрался несколькими годами ранее.

В Польше парень познакомился с девушкой Сузанной, которая в интервью изданию "Телеграф", рассказала, что Дмитрий работал на стройке и ждал "карту поляка". По словам девушки, они планировали пожениться осенью и остаться в Польше.

В то же время украинцы в Сети в сообществе "Из дома домой" пишут, что по профессии украинец был газовым техником, прошел службу в армии.

Близкий друг с детства (не захотел называть своего имени) в комментарии ZAXID.NET рассказал, что Дмитрий на заработки в Польшу ездил с 2017 года, потому что на родине не смог найти работу за хорошую зарплату. Он уверяет, что к этому времени у Дмитрия в Польше никаких проблем с законом или недоразумений не было.

Известно, что в украинца остались мама, папа, родной брат и любимая девушка.

Как произошло убийство

По информации польских СМИ, Дмитрия Никифоренко задержали, когда он возвращался автобусом домой после якобы распития спиртных напитков с коллегами и был мол пьян. Правоохранители утверждают, что мужчина якобы напал на одного из копов, а потому те должны были применить к нему силу, газ и наручники. Его задержали и доставили в вытрезвитель, где и произошло пытки.

В свою очередь, Gazeta Wyborcza получила видео с камер наблюдения из вытрезвителя во Вроцлаве и утверждает, что к украинцу необоснованно применили насилие. Как сообщает польское издание, украинца били и душили, хотя он не вел себя агрессивно.

Правоохранители садились на мужчину, прижимали его голову к полу коленом, привязали к кровати, избивали его кулаками, дубинкой и душили. Также на кадрах видно, как Дмитрий вошел в комнату с характерным пятном от применения слезоточивого газа.

Пытки продолжалось полчаса и сердце Дмитрия не выдержало. На место вызвали врача, который, к сожалению, уже не смог реанимировать украинца. Дмитрий умер 30 июля в 23:53. Его похоронили на родной Виннитчине, в середине августа.

Сейчас видео с участка недоступно, потому что его изъяли как доказательство. Предварительные выводы экспертов свидетельствуют о том, что причиной смерти стало насильственное удушение.

Что говорят друзья убитого Дмитрия Никифоренко

Друзья Дмитрия, как и его девушка Сузанна, говорят, парень занимался спортом, алкоголь употреблял редко и агрессии никогда не проявлял.

"Если и выпьет, то ни буянит. Был добрым, даже больше, чем добрым", — утверждают друзья.

Сузанна же объясняет, что Дмитрий согласился посидеть с ребятами в конце смены в тот вечер, потому что недавно сменил работу и "не хотел быть"белой вороной".

В то же время, девушка уверяет, что они все время были на связи, которая прервалась, когда парень находился на остановке по пути домой.

"Они устроили барбекю, жарили сосиски, немного выпили. Но мы были все время на связи, Дима не был агрессивен и собирался домой спать. В последний раз, когда мы говорили, Он был на остановке, но связь прервалась, и телефон больше не отвечал", — рассказала Сузанна Водоливова в интервью изданию "Телеграф".

А в комментарии "Обозревателю" девушка добавила, что первой начала поискать жениха, который не ответил на звонки.

"Такого никогда не было, он всегда отвечал на мои звонки. Я сразу поняла, что что-то случилось. Я набирала его, слала смс. И только в 21:26 он взял трубку. На видео, где врачи скорой помощи ведут его из автобуса на остановку, видно, что у него засветился телефон, видимо, это звонила я. Он успел сказать: "я на остановке". Но вокруг все шумело, было слышно много людей, связь оборвалась", — рассказала девушка.

Кроме того, невеста Дмитрия опровергает версии полицейских о запахе алкоголя и агрессивносте и указывает на то, что у копов на 8 секунд отключились нагрудные камеры.

"Что все это время они делали с Димой, знают только они. Задержание произошло примерно в 21:30, а в вытрезвитель они приехали в 22:19. Некоторое время Дима оставался в машине. Мне даже кажется, что Дима был без сознания, они его приводили в чувство. В сам вытрезвитель его ввели как преступника, руки за головой, в наручниках. А полицейский постоянно кричал, чтобы он не поднимал голову. Дима плакал, просил, чтобы его отпустили. Он, наверное, даже не понимал, что с ним происходит, и за что?", — добавила Сузанна.

Также девушка объяснила, что Дмитрию пришлось защищаться в вытрезвителе после того, как к нему начали применять насилие. Кроме того, она вспоминает, что на опознание тела их не пускали днями, а когда разрешили войти, говорит, тело любимого было настолько изуродовано, что узнать его удалось только по подбородку и его широких бровях.

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"На самом деле Дима кого укусил в тот момент, когда на нем уже сидело несколько человек, его душили. Это была отчаянная защита, он боролся за свою жизнь до последнего вздоха. Тело они нам очень долго не отдавали. Мы смогли похоронить Диму только на 16 -17-й день. То, что нам отдали, это был уже не Дима", — рассказала девушка.

Она добавила, что парня также переодели в другую футболку, которая была разорвана на груди. Девушка предположила, что его одежда была в крови, поэтому его и переодели.

Кроме того, родственница Дмитрия на правах анонимности рассказала Polsat News рассказала, что тоже была на опознании тела и следы свидетельствуют, "что он умер не своей смертью".

"Что его прижали или к стене, или к какому-то твердого предмета, чтобы он не двигался", — сообщила она журналистам.

Как продвигается дело

Вице-министр МВД Польши Мацей Вонсик подчеркнул важность расследования смерти 25-летнего Дмитрия Никифоренко после задержания полицией. Он уточнил, что сейчас расследуются два инцидента по факту превышения служебных полномочий полицией в Польше. В частности, в результате действий полицейских во Вроцлаве умер 25-летний гражданин Украины, а в Любене — 34-летний поляк. Польский политик подчеркнул, что виновных нужно строго наказывать, но с другой стороны, нельзя прибегать к коллективной ответственности.

По информации СМИ, четырех полицейских отстранили от исполнения обязанностей еще двух уволили со службы. По другим данным двое полицейских, причастны к избиению, уволилились самостоятельно.

Реакция Украины

Украина же, в свою очередь, направила Польше ноту из-за гибели 25-летнего Дмитрия Никифоренко. В документе выражена просьба беспристрастно расследовать обстоятельства смерти украинском. В МИД Украины говорят, что следят за ходом следствия, и подчеркивают важность привлечения к ответственности виновных.

"Во Вроцлаве сейчас находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования. Одна из версий следствия — превышение полномочий работниками полиции. Приложим максимум усилий, чтобы все обстоятельства смерти нашего гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности", — сообщает пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Редакция ТСН.ua выражает глубокие соболезнования родным и близким убитого Дмитрия Никифоренко.

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Новости мира: в Польше признали причастность копов к пыткам и смерти украинца Дмитрия Никифоренко

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