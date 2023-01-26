"Плакала и искала хозяина": семья погибшего военного приютила собаку, которую тот нашел на фронте

Животное очень скучало по своему хозяину и повсюду его искало.

Семья погибшего военного из Буковины приютила собаку, которую он нашел на фронте. Животное было истощено и испугано — защитник не смог оставить его посреди леса. 4 месяца вместе с четырехлапым защищал страну, а пес еще и чувствовал и предупреждал армейцев о вражеских обстрелах. После гибели бойца волонтеры привезли собаку в Черновцы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

7-летняя Тоня играет со своей новой подружкой и говорит, что собака стала членом их семьи.



"Я когда впервые ее увидела, мне казалось, что она уже очень долго у меня жила. Будто она уже моя семья", — говорит дочь погибшего военного Антонина Марусик.

Беспризорное животное на передовой подобрал папа девочки. Хотел вернутся домой вместе с ней и с победой. Маруся – здесь. Но Руслана нет – он погиб в начале января во время обстрела вражеской артиллерии. Теперь дочь военного верит, что ее отец защищает ее с неба.

Фото: ТСН

Хотя боевого опыта не было, на фронт Руслан Марусик пошел добровольцем. Дома оставил дочь и беременную жену.

"Я уже собран, рюкзак уже почти готов, я убегать никуда не буду. Москали пришли к нам во двор и хотят, чтобы мы их встречали, вы что хотите, чтобы может я им стол накрыл?", — вспоминает слова сына мать Мария Марусик.

Военный сначала служил в терробороне, с сентября – в Харьковской области. Тогда и родился маленький Матвей. Руслан успел увидеть малыша дважды: сразу после рождения и на крестинах.

"У нас растет козак. Он мечтал, что он вырастет и уйдет в армию. Чтобы мог, говорит, защитить тебя, потом свою семью", — говорит супруга погибшего Кристина Марусик.

Тронули до слез: пес потерял хозяина на фронте, но нашел убежище в его семье

Родные хранят все сообщения, которые Руслан посылал с передовой. В одном и рассказал о новой боевой напарнице – она появилась на позиции как раз в день его рождения. 4 месяца они бок о бок выполняли боевые задания. Кормил и даже купал Марусю. Она – повсюду следовала за ним. А еще – предупреждала об опасности.

Когда Руслан погиб, его собратья попросили волонтеров забрать с фронта Марусю. Потому что слишком тосковала по хозяину.

"Когда мы приехали – у Маруси слезы на глазах, постоянно она искала, словами не могу передать", — говорит волонтер Ярослава Зелиско.



Тогда волонтеры не знали: семья героя разыскивает Марусю, чтобы забрать к себе. Животное доставили домой к Руслану — и только здесь оно успокоилось. Всю любовь и преданность хозяину – Маруся сейчас отдает его семье.

Напомним, а в войне с российскими оккупантами погиб бывший депутат Львовского городского совета Виталий Свинцицкий.

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