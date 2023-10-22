"Плакала и умоляла выпустить, но он не останавливался": Евгения Эмеральд рассказала, что пережила в браке

Защитница Евгения Эмеральд рассказала об ужасах, переживших в браке с бывшим мужем Евгением Стипанюком. По ее словам, он постоянно употреблял алкоголь и водил выпившим.

В течение всей беременности между ними возникали ссоры и скандалы, поэтому она очень нервничала. Об этом Евгения рассказала в эксклюзивном интервью TSN.ua.

“Свадьба была ужасная. Мы праздновали, но этот человек очень сильно напился, поскольку постоянно употреблял алкогольные напитки. У меня много видео, которые я не буду публиковать. Это грязно. Но еще одним подтверждением являются три 130 статьи за управление автомобилем в нетрезвом виде за последние два года. Я считаю, что это показательно. Я думаю, что было много инцидентов, которые просто не были зафиксированы", – рассказала Евгения.

Она утверждает, что Евгений Стипанюк постоянно водил автомобиль будучи пьяным, а однажды выпивал прямо за рулем. Женщина умоляла выпустить ее.

“Мы ехали из Звягеля, там проживает его мать, и он был пьян. Я плакала и умоляла его выпустить меня, не везти меня, беременную, но он не останавливался. Он ехал и пил с горла виски в дороге. Мы едва доехали, я очень перенервничала", – говорит Евгения.

Она рассказывает, что постоянно была в страхе и боялась провоцировать мужчину.

“Я поначалу думала, что проблема в алкоголе. Хотела стать ему опорой и поддержкой. Оправдывала его тем, что у него было тяжелое детство, что у него нет друзей. Он говорил, что все плохие, что подставляли, поэтому он с ними не общается. Что женщины его постоянно предавали. Мне его было жалко, я верила в это. Оправдывала даже алкоголь этим”, – рассказала Евгения.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ЕВГЕНИЯ ЭМЕРАЛЬД: Молчать я не буду! Мой муж домогался женщин! Некоторых – брал силой!"

Читайте также: