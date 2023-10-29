"Прыгали по лицу и сняли куртку": жена рассказала подробности избиения военного с Одесской области

Стали известны новые подробности громкого избиения военнослужащего, старшего сержанта Юрия Куприча в Одесской области компанией мужчин.

Напомним, на днях поздно вечером в Черноморске Одесской области группа лиц напала и избила военнослужащего, выходящего из местного магазина. Мужчина получил телесные повреждения и уже несколько дней находится в тяжелом состоянии в больнице.

Детали в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua рассказала жена Юрия — Олеся Куприч.

"События развивались так: Юра выходил из магазина, в этот момент подъехал автомобиль с теми ребятами. Они в этом магазине или покупали, или украли водку. На выходе из магазина возник какой-то конфликт. Слов невозможно услышать, потому что на видео нет звука. Моему мужу весной была сделана операция, в грудном отделе у него шесть болтов, был перелом позвоночника, также у него болезнь, из-за которой не поворачивается шея, то есть по нему видно, что он не совсем здоров. Ему нанесли несколько ударов по ногам, прыгали по лицу. Сняли с него куртку, надели ее на себя. Не знаю как это назвать. Юрий даже руку ни на кого не поднял, а его сначала избивал один, потом — другие", - рассказала Олеся.

По словам Олеси, у Юрия сломаны два позвонка, есть отек мозга. " Врач не исключил, что после операции возможен летальный случай. Операция сложнейшая. Также есть вероятность того, что Юра не сможет двигаться. Кстати, раньше его хотели комиссовать, но он попросил признать его ограниченно пригодным, чтобы вернуться в службу", — говорит женщина.

К этому Олеся добавляет, что по имеющейся информации, мужчину избили люди, которые являются военными: "Но из-за чего именно возник конфликт — это неизвестно".

Кроме этого, Олеся Куприч говорит, что представители местного муниципальной охраны якобы не задержали, а отпустили нарушителей порядка до приезда полиции. Также, по словам женщины, возмущает то, что до недавнего времени избиение ее мужа называлось пьяной потасовкой, хотя на самом деле это было избиение.

"Правоохранители установили всех пятерых, сейчас задержаны двое", — уточнила Олеся Куприч.

На вопрос о том, действительно ли Юрий отказался писать заявление в полицию, Олеся ответила нам так:

"Правоохранители пришли к Юрию в больницу примерно в 4 утра. Вы понимаете, в каком состоянии он был, у него был срыв", — говорит Олеся.

К разговору подключилась сестра Юрия, которая была рядом с ним в больнице.

"Он был под капельницей. Когда правоохранители спросили о том, есть ли у него претензии к обидчикам, он пришел в себя и сказал, что нет претензий. Я начала успокаивать Юру, в тот момент он не был в нормальном состоянии и сразу отключился. Я спросила у правоохранителя о том, зачем задавать такой вопрос, если человек потерял сознание. Правоохранители собирались допросить Юрия утром, но утром никто не приехал".

Резюмируя, Олеся говорит, что настаивает на том, чтобы виновные в избиении мужчины не избежали наказания:

"Сегодня под реанимацию приехали жены тех, кто избивал Юру. Плакали, предлагали деньги. Но пощады не будет. Состояние Юры критически тяжелое. Он дышит с помощью аппарата".

Что говорят в полиции

В полиции Одесщины этот случай прокомментировали так: "23 октября, ночью, в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в местную больницу доставлен местный житель с травмами головы. При общении с полицейскими мужчина отказался от написания заявления и сообщил об отсутствии каких-либо претензий".

По данным правоохранителей, полицейские предварительно установили, что телесные повреждения потерпевший получил в ночь с 22 на 23 октября возле одного из местных магазинов во время потасовки с группой лиц. По факту хулиганства, совершенного группой лиц, следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины и начали досудебное расследование.

"Потерпевший продолжает находиться в медицинском учреждении, где ему оказывается медицинская помощь. Личности причастные к преступлению, доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия и проведения необходимых следственных действий. В ходе следствия также будет решаться вопрос о дополнительной правовой квалификации действий правонарушителей", – прокомментировал событие начальник отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №2 Андрей Коротченко.

Кроме этого правоохранители добавили: "Следователями дополнительно квалифицировано происшествие по части 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, как умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц. В настоящее время двух фигурантов полицейские задержали в процессуальном порядке, с ними проводятся следственные действия".

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