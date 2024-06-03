"Плакать хочется": на Закарпатье школьницы одели на выпускной "советскую форму" (фото)

В одной из школ Закарпатья выпускники надели на последний звонок костюмы, похожие на школьную форму во времена Советского Союза.

Соответствующий пост опубликовала местная жительница, сестра погибшего защитника Светлана Цубера в Facebook-сообществе Тересвянской территориальной громады.

Инцидент произошел в селе Грушово Тячевского района Закарпатской области. На кадрах изображены школьницы, одетые в форму советского образца.

"Вместо того чтобы дети одеть украинскую вышиванку или другую праздничную одежду на выпускную – напялили советскую школьную форму в Грушевском лицее! "Хвастайтесь" причастные, чья "креативная" идея?", – отметила Светлана Цубера.

Светлана Цубера также утверждает, что после публикации этой информации в Сети в ее адрес стали раздаваться угрозы.

Инцидент вызвал бурную дискуссию в комментариях.

Преподаватель лицея Радмила Хромей в комментариях утверждает, что "это форма не "совка", а наших родителей". В ответ ей заметили, что эта форма была насажена во времена СССР, чтобы уничтожить украинскую идентичность.

Что ответили в лицее

Директор Грушевского лицея Василий Драч в комментарии ТСН.ua объяснил инцидент.

Василий Драч подтвердил, что речь идет о его учебном заведении. Директор заверил, что ученики и учителя его лицея являются патриотами Украины, донят на ВСУ и помогают военным. Он напомнил, что недавно в учебном заведении провели благотворительную ярмарку, за вырученные средства из которой купили авто для военных на фронт.

"Почему не указывают сам сценарий мероприятия, почему нельзя просмотреть видео, почему нельзя сказать, что там минута молчания была (в память о погибших защитниках. – Ред.), гимн Украины, украинские песни. Почему не говорят, что присутствовали три защитника, которые выступали", – говорит директор.

Драч уточнил, что не считает форму советской. По его словам, форму выбирали родители выпускников.

"Было в том году, два года назад, три года назад – все было хорошо. А здесь опубликовали, и оно пошло. На это никто не обращал внимания, не было никого вопросов. Никто у нас не считает, что это какая-то коммунистическая символика. Мы ведь не думали, что это может вылиться в такой скандал", – эмоционально отметил директор, фактически подтвердив, что такую форму в этом учебном заведении одевали и в предыдущие годы.

Напомним, что скандалы с формой выпускников, похожей на одежду школьников СССР, возникают в Украине ежегодно. В прошлом году подобный случай произошел в Черновцах.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев тогда прокомментировал инцидент так: "Никакие законные права никаких участников образовательного процесса не нарушены. Сомнительно применять в этом случае законодательство о декоммунизации: нет четкого определения, есть ли эта самая форма горничных времен российской империи "символом коммунистической идеологии". Если уж говорить о "школьной форме", то меня гораздо больше беспокоит, что некоторые руководители школ навязывают детям свои личные вкусы и незаконно заставляют носить некую "форму".

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