Пламенная студенческая жизнь: почему в Украине регулярно горят общежития

Пламенная студенческая жизнь: почему в Украине регулярно горят общежития

Чаще всего во время таких пожаров роковым становится фактор небрежности.

В Украине довольно часто случаются пожары в студенческих общежитиях. За последние несколько лет ТСН рассказывала о добром десятке таких случаев. Случалось, что в один день загорались сразу несколько зданий с временным жильем для студентов, а порой пожар охватывал и учебные корпуса.

О том, почему горят украинские общежития, говорится 8 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

27 марта 2018 года. В тот день одновременно занялись сразу 2 общежития — в Сумах и Днепре. В обоих случаях гореть начало в комнатах, дальше огонь распространился по коридору. Всех студентов эвакуировали. Среди причин происшествия — короткое замыкание.

Через два дня — то же случилось в Хмельницком. Пожар возник в общежитии местного колледжа. Три десятка студентов спасатели извлекли из окон с помощью пожарной лестницы. Еще 70 — вышли из здания самостоятельно.

В марте 2019-го ночью загорелось общежитие Львовской политехники. Оттуда эвакуировали 200 студентов. Загорелось в комнате на четвертом этаже. Спасатели ДСНС час ликвидировали пожар.

В марте 2021-го пламя охватило общежитие столичного университета архитектуры. Полсотни жильцов эвакуировали, шесть из них пришлось снимать с окон по пожарной лестнице.

Во всех упомянутых выше инцидентах обошлось без жертв. Но 4 декабря 2019 года огонь не простил человеческой небрежности. В Одессе вспыхнуло здание экономического колледжа. В плену дыма и огня оказались десятки людей. Некоторые, спасаясь, выпрыгивал прямо из окон.

Тогда в пожаре погибли 16 человек, среди которых были и студенты. Позже стало известно, что за несколько лет до трагедии пожарная инспекция обнаружила в эксплуатации здания ряд грубых нарушений. Тогда выписали штраф — 102 гривны.

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Как рассказала пресс-секретарь ГУ ДСНС в Одесской области Марина Мартыненко, среди неисправленных недостатков было отсутствие противопожарной сигнализации, защиты от огня деревянных конструкций крыши, противопожарных дверей в электрощитовых, пожарных гидрантов. "Это самые распространенные нарушения в учебных заведениях", — пояснила она.

Штрафы за нарушение противопожарной безопасности недавно выросли и составляют почти 6000 гривен. Но только этим проблему не решить.

По словам эксперта по пожарной безопасности Вячеслава Дьякова, в общежитиях должна быть автоматическая пожарная сигнализация, исправна электросеть, первичные средства пожаротушения — огнетушители. Также должны быть открытыми все запасные выходы и окна без решеток.

Необходим также постоянный контроль за изоляцией электропроводки и экономные нагрузки на сеть. Часто фатальным становится именно фактор небрежности. "В обычную бытовую розетку могут подключить электрочайник, микроволновку, ноутбук, холодильник и все остальные. Она такой нагрузки не может выдержать, нагревается, закорачивает", — объясняет специалист.

Такая перегрузка электросети чаще всего происходит осенью и зимой, когда становится прохладнее и студенты массово включают электроприборы. Две трети возгораний происходят именно из-за замыкания электропроводки. А после первой искры огня нужно совсем немного времени, чтобы пламя охватило здание и пленило людей внутри.

Новости Украины: почему наши общежития регулярно горят

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