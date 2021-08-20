Пламя забрало жизни пяти человек после аварии в Запорожье: свидетели засняли ужасные кадры

Пламя забрало жизни пяти человек после аварии в Запорожье: свидетели засняли ужасные кадры

Водитель, пассажирка и дети, все в возрасте до 8 лет, выбраться из салона не смогли.

Утром на Мелитопольской трассе не разминулись две легковушки. Пять человек погибли, среди них есть дети. Еще двое пострадавших в больнице.

С места аварии сообщает корреспондент ТСН Яков Носков.

Смертельное столкновение произошло между селами Высокое и Радостное около 4 утра. Свидетели зафиксировали кадры, которые могут шокировать. Фактически в плену огня оказались пассажиры одного автомобиля.

"Совершили столкновения 2 легковых автомобиля - «Мерседес» и «Опель Астра». Вследствие чего «Мерседес» загорелся. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела 5 человек», — сообщили в ДСНС.

Новости Украины: на мелитопольской трассе не разминулись две легковушки - пять человек погибли

Предварительно виновником ДТП называют водителя «Опеля». Мужчина не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и буквально раздавил «Мерседес», в котором было полно пассажиров. От удара «Мерседес» вылетел в кювет, перевернулся и почти сразу загорелся. Первыми на помощь пострадавшим бросились обычные автомобилисты, которые стали свидетелями аварии, но люди оказались бессильными.

Водитель, пассажирка и дети, все в возрасте до 8 лет, выбраться из салона не смогли. Два человека, которые находились внутри «Опеля», госпитализированы с травмами средней тяжести, они в Мелитопольской больнице. Были ли они трезвые, пока неизвестно.

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