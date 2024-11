"План Б" — что после выборов в США: Камала Гаррис или Дональд Трамп — утро 6 ноября

Даже появление 12 тыс. (оценки Украины и Южной Кореи, Сеул даже заявлял о 19 тыс.) северокорейских солдат (хотя Вашингтон дает цифру 10 тыс. – ред.) на территории России, воюющих против украинцев в рядах российской армии, не заставило западных партнеров проснуться и предоставить нам наконец-то разрешение бить их дальнобойным оружием в глубине территории России. При этом в четверг, 31 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что около 8 тыс. военных КНДР уже на Курщине и в ближайшие дни их могут бросить в бой.

По словам Владимира Зеленского, северокорейские солдаты — это новая страница войны и та же эскалация со стороны России, а у Украины нет возможности это остановить, пока они на российской территории. Привлечение солдат КНДР к войне России против Украины американские и европейские чиновники постоянно называют актом отчаяния Путина. Однако только Южная Корея объявила о возможном предоставлении Украине летального оружия вместе с отправкой персонала. Киев в ближайшее время планирует передать Сеулу детальный запрос о необходимом для ВСУ оружии.

То, что Запад устал от войны России против Украины – уже даже не секрет. К этому прилагается ожидание результатов президентских выборов в США 5 ноября и страх от возможной победы Трампа. Однако Украина ждать не может. Войну нельзя поставить в паузу. Что будет 6 ноября после американских выборов? Чего ждать Украине: сворачивание поддержки или, наоборот, увеличение? ТСН.ua разбирался в этом тексте.

Главная проблема Запада: неспособность признать собственные ошибки

Только за последнюю неделю в западной прессе вышло много противоречивых статей об Украине, войне и России. И все они, так или иначе, оправдывают неспособность Запада сделать больше, а некоторые даже обвиняют Украину в чрезмерной настойчивости. Наверное, наиболее громкой стала публикация в The Economist о "все более мрачных настроениях в США в отношении Украины", потому что Америка больше не сможет оказывать военную помощь Украине, не подвергаясь серьезным рискам для себя (относительно собственных запасов оружия и позиций в других частях мира, прежде всего на Ближнем Востоке и в Азии – ред.).

Во-первых, на Западе не в полной мере просчитали стремительное формирование оси "зла", и как далеко может зайти поддержка России со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана.

Во-вторых, именно поэтому западные страны не спешили увеличивать производство оружия, потому что надеялись, что под давлением санкций и внутренних экономических проблем Россия в конце концов пойдет на переговоры.

В-третьих, именно из-за этих ошибок, которые привели к новой региональной войне на Ближнем Востоке, которые подпитывались пропагандой со стороны России и Китая, в том числе и по экономическим неурядицам в западных странах, сейчас мы наблюдаем там рост популярности ультраправых и крайне левых политсил, которых поддерживают Москва и Пекин.

В-четвертых, и об этом уже писал ТСН.ua, изначально полномасштабное российское вторжение, максимум, на что Запад делал ставку, — это возвращение в "статус-кво" на 24 февраля 2022 года.

9То же касается и статьи The Washington Post, утверждающей, что чем дольше затягивается война, тем сложнее западным лидерам мобилизовать свои общества в поддержку Украины. Это действительно правда. Однако авторы этой публикации почему-то не добавляют, что к этому привели ошибки Запада. А The New York Times в статье "Имея ограниченные возможности, Зеленский ищет пути вперед для Украины" авторы вообще предполагают, что турне Владимира Зеленской США и странами Европы в течение последних шести недель, где украинский президент представил План победы Украины, "можно считать провалом".

"Но настоящая аудитория этого плана может быть дома (в Украине – ред.), считают некоторые военные аналитики и дипломаты. Зеленский может использовать свою жесткую позицию — включая недавнее обращение в парламент — чтобы показать украинцам, что он сделал все, что мог, чтобы подготовить украинцев к тому, что Украине, возможно, придется заключить соглашение (с Россией — ред.), и дать украинцам удобного козла отпущения — Запад", — говорится в статье NYT.

Это яркий пример перевода собственных ошибок в Украину. Ведь на самом деле целевая аудитория Плана победы — это западные общества — потому что там уже более года возникают вопросы относительно дальнейшей стратегии Киева в войне. Однако, наверное, самое большое, что взбудоражило украинское руководство в этой статье NYT, — это обнародование деталей секретного приложения к пункту 3 Плана победы по сдерживанию России.

"В одной части, которая не была обнародована, Зеленский предложил пакет неядерного сдерживания, по которому Украина получит ракеты "Томагавк" (дальностью до 5,5 тыс. км, которые США недавно развернули в Германии — ред.), что является абсолютно невыполнимым запросом, сказал высокопоставленный чиновник США", — говорится в статье NYT.

Эта информация лежала на поверхности. О "Томагавках", как пример, писал и ТСН.ua, анализируя реакцию западного сообщества на обнародование президентом Зеленским в Верховной Раде Плана победы Украины. Однако слив этой информации в NYT, которая считается более благосклонной к демократам, со стороны Администрации Байдена-Гаррис абсолютно неприемлем, какими бы мотивами они ни руководствовались. Учитывая еще и то, по какому тонкому кризису идет Украина, чтобы не быть еще более вовлеченной в американские выборы. Не говоря уже о том, что Киев и так заложник этих выборов.

Это Украина виновата: что не сдается под давлением России

Многие на Западе критикуют последние выпады президента Зеленского в адрес партнеров и союзников. Среди аргументов раздаются призывы к Киеву признать нереалистичность максималистского подхода к целям завершения войны и нехватки у Украины ресурсов и людей. Вдобавок, нас убеждают понять, что Запад не готовился к такой затяжной войне, что обременяется избирательными циклами в США и Европе, и ростом рейтингов правых популистов и крайне левых. Но их большей частью поддерживают Россия и Китай, поэтому это вряд ли проблема Украины.

Однако этой критической риторикой Владимира Зеленского в адрес западных партнеров возмутились и в Польше. В частности, потому, что украинский президент прямо и откровенно рассказал, что Варшава отказалась сбивать российские ракеты и летящие в направлении Польши дроны без поддержки на это НАТО.

"Там у нас Стрый, там у нас газохранилища. Там страна от этого газоснабжения зависит, жизнь наша, особенно зимой. Мы просили защитить просто Стрый. Нет у нас соответствующего количества систем, чтобы защитить газохранилища. Поляки сказали, что мы готовы сбивать, если мы не будем в этом решении опять же сами, если НАТО нас поддержит", — заявил Владимир Зеленский.

Речь идет об интегрированной системе ПВО Украина-Польша-Румыния, к которой, в идеале, должны присоединиться и страны Балтии, и, возможно, Финляндия. Но это решение все еще блокируют США. Хотя в случае атаки Ирана на Израиль, США и союзники помогали Тель-Авиву сбивать враждебные цели. К тому же, по словам Владимира Зеленского, Украина договорилась с НАТО о передаче Варшавой Киеву старых истребителей МиГ-29 в обмен на полицейскую миссию Альянса в Польше, чтобы мы могли сами защитить нашу западную границу, в частности газохранилища, учитывая нехватку ПВО. Однако Польша не сделает этого, пока не получит новые самолеты от союзников.

Учитывая нехватку политической воли и импотентность западных элит сделать хоть какой-то решительный шаг, Украине нужно развивать собственные возможности, в частности, в кооперации с такими странами, как Южная Корея, которая имеет мощную оборонку.

"Если Сеул решит полностью поддержать Украину, он может изменить ход всего конфликта и даже привести непосредственно к мирному соглашению. У европейских и американских союзников есть ограниченные возможности для производства вооружений, критически необходимых в длительных наземных битвах, таких, как в Украине. Сейчас южнокорейские компании есть мировыми лидерами по производству военной техники, боеприпасов, артиллерии и другой оборонной техники, крайне нужной Украине", — пишет для CSIS Генри Хаггард, бывший советник министра по политическим вопросам посольства США в Сеуле.

У нас уже есть свои мощные дроны (в том числе дальнобойная ракета-дрон "Паляница") и ракетные возможности. По мнению второго президента Украины Леонида Кучмы, если бы мы до 2022 года создали собственную баллистическую ракету среднего радиуса действия, способной достигать Москвы, это стало бы средством неядерного сдерживания России и удержало бы ее от полномасштабной агрессии.

Напомним, что еще в 2019 году Дональд Трамп, тогда бывший президентом, вывел США в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней (1-5,5 тыс. км) и малой дальности ( 500-1000 км). И месяц назад президент Зеленский заявлял, что первая украинская баллистическая ракета прошла летные испытания.

Утро 6 ноября: столько, сколько это потребуется?

По словам Владимира Зеленского, переход Украины в "План Б" состоится только, если политика США по военной поддержке Киева изменится после выборов 5 ноября.

"А, как оно будет после, – никто не знает. Потому что сегодня они (Гаррис и Трамп – ред.) борются не за Украину, а на своих выборах, что справедливо для их государства. Для нас – не очень. Мы считаем, что мы должны оставаться в фокусе, потому что мы – в войне», – заметил украинский президент.

Как лучше действовать Украине? Никто ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не в состоянии ответить на этот вопрос. Все ждут результатов выборов в США – кто будет следующим президентом – Камала Гаррис или Дональд Трамп. Добавляя, что Украине нужно держаться в стороне от всех предвыборных перипетий. Администрация Байдена-Гаррис убеждает, что при втором "пришествии" Трампа в Белый дом он обрежет любую помощь Украине в надежде найти общий язык с Путиным. От Трампа и его штабы раздаются призывы относительно взаимопонимания с Россией в обмен на де-факто согласие Киева на оккупацию украинских территорий.

"Киев удивительно оставался публично спокойным по поводу перспективы президентства Трампа, надеясь, что непредсказуемость и эгоистический стиль правления бывшего президента в конце концов может сыграть в пользу Украины, хотя украинцы ожидают, что новоизбранный Трамп немедленно нажмет на Киев и Москву относительно начала переговоров", — пишет для Foreign Policy французская журналистка из Киева Фабрис Депре.

Действительно, у Украины уже есть "иммунитет" относительно очередных американских выборов. Чего нельзя сказать о наших европейских союзниках. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, кто бы ни был избран, Европа больше не будет приоритетом для США.

"Они (США — ред.) являются суперлояльным и надежным партнером для Украины. Продолжится ли это? Я не знаю. Мы сильный союзник США, никаких дискуссий. Но мы должны избавить от рисков нашу модель от повестки дня США", — заявил Эммануэль Макрон.

В октябре в Wilson Center Джек Уотлинг из Королевского института объединенных служб (RUSI) и Сэм Кренни-Эванс из Open Source Center представили анализ российского производства оружия и цепей снабжения. В слайд-шоу были представлены спутниковые фотографии заводов по производству боеприпасов, где свежеочищенные участки земли уже были подготовлены для дислокации производства новых видов оружия.

"Путин готовится к большой войне. Производство оружия в Китае находится на военном уровне. Они не играют в игрушки", — говорится об этой публикации в The Guardian.

Поэтому, чем быстрее Запад признает, что проспал формирование оси "зла" – Россия, Китай, Северная Корея и Иран, – тем быстрее будут приниматься соответствующие решения. Однако, по всей видимости, уже после выборов в США 5 ноября.

"Если международные партнеры Украины будут ждать изменений, которые не зависят от их прямого контроля, прежде чем принять меры, которые, как им кажется, они предпринимают сейчас, они увеличат шансы на неудачу Украины", — заключает Джек Уотлинг.