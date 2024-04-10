План контрнаступления ВСУ уже на столе: потрясающие заявления Зеленского

“Украина переживает худший кризис с начала полномасштабного вторжения! В ВСУ заканчиваются боеприпасы! ПВО не способна отразить российские атаки! Москва же усиливает бомбардировки городов, и все говорят о большом наступлении на Харьков! Именно с этих слов начинается большое свежее интервью Владимира Зеленского немецкому изданию Bild. Его президент дал как раз в Харькове.

О вере в победу, несмотря ни на что, новое контрнаступление, план которого уже на столе у Зеленского, разговоры с сыном и почему президент никогда не согласится на заморозку войны? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Наступление будет?

Зеленский не исключает новое наступление России на Харьков. Президент убежден, что подобные планы всегда были и будут в голове у Путина, потому что украинский Харьков имеет не только стратегическое, но и огромное символическое значение.



Путин, конечно, хотел забрать Харьков, потому что для него это большой символ. Харьков является одной из столиц Украины, поэтому имеет большое символическое значение”.

Все на оборону

Пока задача президента и страны — не дать этому произойти ни в коем случае. Съемочная группа Bild вместе с командой президента и главой Харьковской ОВА Олегом Синегубовым своими глазами видела, как и чем Украина будет защищать границу. Речь идет о десятках километров оборонительных сооружений и блиндажей, которые либо уже построены, либо находятся на финальной стадии строительства.

Рассказали журналисты и ошеломляющие детали самого строительства. Первая из трех линий обороны на Харьковщине расположена всего в 10 километрах от границы с РФ. Бригады строителей там как на ладони у российской авиации, поэтому вынуждены копать окопы вообще без техники только одними лопатами. У Bild расспросили мужчин, как они под бомбами строят харьковский рубеж:

“Опасность здесь вездесуща, но мы должны работать. Надо так смотреть на ситуацию: представьте, что вокруг нас постоянные взрывы, взрываются мины, а мы работаем на свое Отечество. У нас нет других вариантов – мы здесь и работаем”.



9 апреля окопами Харьковской области прошелся и сам Зеленский. По его словам, Украина готова сорвать любой план Путина. Увлечения Харькова не будет: "Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло".

Путин хочет захватить всю Украину

Но задача максимум для Путина — не Харьков, не Донбасс и не Одесса, а вся Украина, уверен Зеленский. Кремлевского диктатора не остановят ни потери, ни кровь невиновных и должны понимать в Европе.



Путин понимает только силу. Он ведет себя как животное. Его желание – завладеть всей Украиной. Он все уничтожит. Он убьет очень много людей. Большинство людей не уйдут, поэтому он убьет многих из них. Как это будет смотреться? Будет много крови. Будет много жертв, много потерь. Речь идет о сотнях тысяч людей.”

Дроны "превзошли" все санкции

Украина может за себя постоять и это доказали недавние системные дроновые атаки в глубине РФ. Эксперты признаются — иногда возникает впечатление, что украинские налеты на российские НПЗ моментально превзошли все западные санкции в куче. Как пишет Радио Свобода, на конец марта в результате атак на НПЗ в России производство бензина сократилось по годовым показателям на 14%, а дизельного топлива — на семь процентов. Всего с начала года было атаковано 15 НПЗ в 10 регионах России. Их общая перерабатывающая мощность – 192 миллиона тонн нефти в год, посчитало издание The Insider.

Дроны — не панацея

Но дроны не сбивают ракеты. Россия с самого начала войны ежедневно атакует украинские города ракетами, затем "Шахедами", а теперь и управляемыми авиабомбами. Это примитивное, но сокрушительное оружие рашисты испытали на Донбассе, в частности в Авдеевке, а сейчас бомбят им центр Харькова. Сбить такую авиабомбу почти невозможно, поэтому нужно сбивать именно самолеты — либо на земле, либо на подлете. Зеленский просит у мира передать Украине ПВО : «Прежде всего, нам нужны системы ПВО. Мы должны уметь защитить себя”.

Он гордится тем, что украинцы могут праздновать большие военные успехи благодаря своим беспилотникам. "У нас хорошее производство беспилотников", — говорит Зеленский, впрочем, четко объясняет: "Но беспилотники не заменяют противовоздушную оборону, ракеты большой дальности и артиллерию".

Партнеры специально не дают все оружие?

Партнеры Украины имеют оружие, которое изменило бы ситуацию и защитило бы украинцев, однако они его до сих пор не передали. Речь идет о дальнобойных ракетах Taurus от Германии, ATACMS от Америки, а также самолетах F-16. Почему не хотят или не могут? Зеленский говорит, что не понимает. Он им объясняет, что речь идет о сохранении жизней украинцев и Украины в целом. В Европе же до сих пор боятся Путина с его ядерной дубинкой.

Почему Германия не желает поставлять Taurus? «Я думаю, что вопрос не такой простой, – сказал Зеленский. – Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерным государством и что Taurus – самая сильная система вооружений в Германии”. И Шольц не может бросить свою страну без этой системы вооружений.

Имеет ли отношение недопоставка Taurus к ядерным угрозам Путина? Шольц сказал, что так оно и есть, — ответил Зеленский. — Но я не думаю, что это оградит мир от ядерной угрозы со стороны России».

Европа до сих пор "трепещет" перед Путиным?

По словам Зеленского, у него хорошие отношения с Шольцом, впрочем украинский президент призывает европейцев не вестись на "путинские упреки о мире". Ранее Bild писали, что действующий немецкий канцлер не хочет войти в историю как лидер войны, потому и всячески избегает эскалации из РФ. Зеленский заявил, что не даст заморозить войну.



Шольц "не будет канцлером мира, если он хочет заморозить эту войну", сказал президент Украины. По словам Зеленского, Путин будет использовать замороженную войну только для подготовки к новому нападению: «Конечно, некоторые люди будут счастливы. Мир скажет: "Да, нам удалось заморозить конфликт, ракеты не улетают". Это лишь до тех пор пока Россия просто не увеличит производство и запасы военной техники, ракет, беспилотников и не проанализирует все ошибки, которые она выпустила в начале”.

Президент категорически предостерегает от веры в замороженные войны: “Это как перерыв, когда смотришь фильм. Но это не фильм, это реальность. Это перерыв. Но этот перерыв для Путина”.

Украина не будет "торговать" территориями

Не собирается Украина и "торговать" собственными территориями и людьми. Президент не пойдет на подобные "мирные планы", кто бы его ни предлагал. "Мирный план Трампа", а именно отдать России Крым и Донбасс взамен на перемирие, о чем недавно писали Washington Post, Зеленский назвал "примитивным":



“Если речь идет о том, что мы просто отдаем свои территории и если идея в этом, то она очень примитивна. Я думаю, если у Трампа действительно есть собственный подход к быстрому прекращению войны, то я был бы рад выслушать эту идею. Но нам нужны веские аргументы. Нам нужна не фантастическая мысль, а настоящая. Это касается человеческих жизней, мы не можем шутить и не можем рисковать”.

Но Зеленский не прочь встретиться с Трампом, о чем Киев маякивал ему публично и непублично, говорит президент. Но тот пока никак не удосужится.



В чем Зеленский убежден, так это в том, что с Путиным вести переговоры бесполезно, потому что тот — лжец.



“Мы здесь имеем дело с Путиным. Его слова и дальнейшие действия всегда разнились. Мы не можем ему верить”.

Украина может победить Россию и даже уже имеет новый план контрнаступления. Этим заявлением Зеленский ошеломил всех всех. Но чтобы его воплотить, Украине нужна помощь Штатов. И речь идет не только о деньгах.

Украина может победить армию Путина только современным оружием. “Да, в России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружения. Если мы продолжим наращивать производство, если мы получим лицензии от наших партнеров, дело не в количестве людей. Дело в качестве оружия”, — отметил Зеленский.

Президент Украины четко говорит: "Да, у нас есть план контрнаступления". Но для этого тоже нужно оружие. Тоже из США.

Зеленский рассказал о новом контрнаступлении ВСУ

Уже 10 апреля в другом интервью для издания Politico Зеленский коротко рассказал о новом контрнаступлении. Говорит , детали никто не будет раскрывать, но это наступление будет более успешным.



В интервью Politico Зеленский признал, что попытка контрнаступления в 2023 году была "не столь успешной", как хотелось бы, и пообещал, что следующая попытка будет иметь больший прогресс.

Не вдаваясь в детали, Зеленский намекнул, что в прошлый раз Украина была саботирована изнутри. "Россияне знали, куда мы собираемся атаковать", говорит Зеленский. Он также пообещал, что "история покажет", как они узнали об этих планах. Следующее украинское контрнаступление, по словам Зеленского, "должно дать Украине определенный результат".

"Мы обязательно победим"

Задали Bild Зеленскому и вопрос личный, впрочем, все равно важный для каждого украинца. Спросили о вере в победу, а боится ли поражения Украины 11-летний сын Зеленского Кирилл? Журналисты пишут, что на миг президент растрогался и стал "нежным", только потом ответил уверенно и жестко.



«Задает ли он вопрос: когда мы победим? Ему всего одиннадцать. Я уверен, что он такой же, как и большинство украинцев. Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать точную дату. Это мой сын, или это другие граждане Украины — это неважно”.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Следующее контрнаступление ВСУ БУДЕТ УСПЕШНЫМ! План уже на столе! Зеленский шокировал заявлениями!

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