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План "Ковер" 24/7: как блокировка неба РФ лишит россиян покоя и отдыха
Авиаэксперт Валерий Романенко рассказал, как атаки на российские аэродромы остановят транспортную логистику врага.
Российское воздушное пространство превращается в зону повышенной опасности для гражданской авиации из-за войны, которую Москва развязала против Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, объявив, что безопасность в российском небе кончилась. Он также предупредил международные авиакомпании о риске полетов над территорией России.
ТСН.ua выяснял, как именно Украина может блокировать воздушное пространство над РФ и как это может сказаться на ходе войны.
Удары по аэродромам вместо железной дороги: почему авиация РФ уязвима
По мнению авиационного эксперта Валерия Романенко, из-за гигантской площади России авиационный транспорт для нее чрезвычайно важен.
«Авиация РФ — это одна из отраслей, на которую мы можем оказывать существенное влияние. К примеру, воздействовать на российскую железную дорогу нам довольно трудно. Имеющимися дронами тяжело бить по железнодорожным вокзалам, чтобы существенно их уничтожить. А вот влияния на аэродромы и аэропорты добиться гораздо легче», — рассказывает ТСН.ua Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.
План «Ковер»: коллапс в аэропортах и воздухе
Как только появляются дроны в районе российских аэродромов, там объявляется команда «Ковер». Все, что на тот момент находится в воздухе, должно приземляться, или самолеты перенаправляются на запасные аэродромы.
«То есть самолет, подлетающий к Москве, например, из Турции, получает уведомление о запрете на посадку. Такой самолет должен лететь к ближайшему запасному аэродрому, где он сможет сесть. В зависимости от класса самолета он должен искать нужное место для посадки. И самолет, который направлялся в Москву, полетит в Санкт-Петербург — потому что ближайший подходящий аэропорт есть только там», — объясняет авиаэксперт.
Все это чревато огромным дискомфортом для россиян, которым придется как-то добираться до места назначения. А длительные атаки дронов обязательно спровоцируют скопление пассажиров в аэропортах и массовые задержки рейсов.
И все это только на первом этапе, потому что закрытие означает блокировку аэропортов 24/7, с вероятными ударами по их инфраструктуре и даже по взлетно-посадочным полосам.
Атаки на аэропорты и роль СБУ и ГУР
«Благодаря дронам мы сможем это сделать, то есть держать в постоянном напряжении ключевые российские аэропорты. По крайней мере, там, где сейчас самые большие логистические хабы, на них мы сможем влиять дронами — наносить удары по инфраструктуре этих объектов, например, по хранилищам с авиатопливом, радарным системам и радионавигационному и взлетно-посадочному оборудованию. При наличии 50-80 кг боевой части можно будет повредить и сами взлетно-посадочные полосы. Собственно президент предупредил Россию: если вы нам не даете летать из-за войны уже пятый год, то мы и вам этого не позволим. А как именно этот план будут выполнять, я думаю, лучше знают в ГУР и СБУ», — говорит Валерий Романенко.
Эксперт сомневается, что озвученные планы будут касаться абсолютно всей территории России.
«Сомнительно, что охватим всю Россию, но куда сможем достать — достанем. То есть российские аэропорты и пункты управления воздушным движением являются для нас законными целями. Потому что ВВС РФ постоянно используют гражданские аэропорты, а пункты управления движением сообщают ПВО о полетах наших дронов», — добавляет Романенко.
Кто до сих пор летает над Россией и по ком ударят ограничения
По мнению авиационного эксперта, такие действия — это прямое влияние на настроения в российском обществе.
«О возможных последствиях мы предупредили россиян, и не только их, но и все авиакомпании, пользующиеся их воздушным пространством. Вместе с тем авиаперевозчики из Европы над территорией России сейчас не летают. Летают там Азия и Африка. Все, больше никто. Нет никаких транзитных рейсов в Европу через территорию РФ, все они проходят южнее, через Турцию. Практически все европейские авиакомпании обходят территорию РФ», — объясняет Валерий Романенко.
К этому он добавляет, что украинское влияние может стать критическим, прежде всего, для азиатских авиакомпаний и для Турции.
«Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург — это аэропорты, откуда происходят массовые туристические потоки россиян в Турцию, Марокко, Египет. Думаю, по этим местам можно как раз наносить удары, таким образом россияне не смогут попасть на курорты, где вскоре начинается „золотой сезон“, — отмечает специалист.
Кроме того, внутреннее авиасообщение между центром РФ и регионами тоже может остаться в прошлом. Как и скорая доставка почтовых отправлений и срочных грузов самолетами.
Психологический удар: операция влияния на гражданское население
Это создаст значительные, а главное — неожиданные проблемы для россиян, и вызовет у населения максимальное недовольство войной, как это было после ударов «добрых дронов» по складах Wildberries, Ozon и других.
«Думаю, что эта операция существенно повлияет на россиян и вполне может сыграть свою важную роль», — заключает Валерий Романенко.
Заявление президента уже дает первые результаты даже до привлечения беспилотников: турецкие авиакомпании отменили часть рейсов между Турцией и Россией, а акции российских перевозчиков поползли вниз.