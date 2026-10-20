План мира, Starlink и ракеты: Зеленский прибыл в Осло на судьбоносные переговоры с США (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября начал рабочий визит в Осло / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября начал рабочий визит в Осло, где запланированы встречи с королем Норвегии и лидерами Северной Европы. Главным событием станут переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по плану окончания войны, который в дальнейшем будет передан в Москву.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

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Зеленский прибыл в Осло, где запланирована его аудиенция с королем Гоконом VIII. Также президент Украины проведет трехсторонние переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом.

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В 17:00 по киевскому времени состоится встреча Зеленского с Уиткоффом. Зять президента США Джаред Кушнер из-за болезни присоединится к переговорам онлайн.

Кроме того, запланирован общий раунд переговоров с участием президентов Украины и Финляндии, премьер-министра Норвегии и Уиткоффа. После завершения переговоров стороны планируют общий выход к прессе.

Среди основных тем встреч — план завершения войны, который должен представить Уиткофф в Москве, а также двусторонние отношения Киева и Вашингтона на фоне замедления работы Starlink, перебоев с разведданными и задержек в поставках ракет-перехватчиков.

«Не прекращаем никаких контактов, которые могут помочь миру. Будем говорить и об укреплении нашей ПВО и совместных производствах. Благодарен всем, кто поддерживает Украину и достойный путь к миру», — написал Зеленский в Сети по прибытии в Осло.

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Вместе с президентом в Норвегию прибыла украинская переговорная группа. В ее состав входят руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

В переговорах также примут участие заместители руководителя ОП Павел Палиса и Игорь Жовква.

Дата публикации 14:20, 20.10.26 Количество просмотров 5 Зеленский прилетел в Осло на переговоры с представителями Трампа и лидерами Северной Европы

Напомним, ранее Reuters информировало, что Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Норвегию для переговоров по завершению войны России против Украины. На встрече ожидают и Зеленского. Переговоры готовятся на фоне напряженности между Киевом и Вашингтоном: президент Украины заявил о замедлении работы Starshield и ограничении обмена разведданными со стороны США. Американские чиновники обвинения отрицают, однако источники Reuters и миллиардер Илон Маск отмечают, что управление системой осуществляется правительством США.

Издание Axios писало, что цель встречи в Норвегии — наработать совместные мирные предложения по Украине, которые Уиткофф впоследствии рассчитывает лично представить президенту России Владимиру Путину во время визита в Москву.

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