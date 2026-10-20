ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
273
Время на прочтение
2 мин

План мира, Starlink и ракеты: Зеленский прибыл в Осло на судьбоносные переговоры с США (видео)

Среди основных тем встреч Зеленского в Норвегии — план завершения войны, который должен представить Уиткофф в Москве.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября начал рабочий визит в Осло

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября начал рабочий визит в Осло / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября начал рабочий визит в Осло, где запланированы встречи с королем Норвегии и лидерами Северной Европы. Главным событием станут переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по плану окончания войны, который в дальнейшем будет передан в Москву.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

Зеленский прибыл в Осло, где запланирована его аудиенция с королем Гоконом VIII. Также президент Украины проведет трехсторонние переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом.

В 17:00 по киевскому времени состоится встреча Зеленского с Уиткоффом. Зять президента США Джаред Кушнер из-за болезни присоединится к переговорам онлайн.

Кроме того, запланирован общий раунд переговоров с участием президентов Украины и Финляндии, премьер-министра Норвегии и Уиткоффа. После завершения переговоров стороны планируют общий выход к прессе.

Среди основных тем встреч — план завершения войны, который должен представить Уиткофф в Москве, а также двусторонние отношения Киева и Вашингтона на фоне замедления работы Starlink, перебоев с разведданными и задержек в поставках ракет-перехватчиков.

«Не прекращаем никаких контактов, которые могут помочь миру. Будем говорить и об укреплении нашей ПВО и совместных производствах. Благодарен всем, кто поддерживает Украину и достойный путь к миру», — написал Зеленский в Сети по прибытии в Осло.

Вместе с президентом в Норвегию прибыла украинская переговорная группа. В ее состав входят руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

В переговорах также примут участие заместители руководителя ОП Павел Палиса и Игорь Жовква.

Напомним, ранее Reuters информировало, что Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Норвегию для переговоров по завершению войны России против Украины. На встрече ожидают и Зеленского. Переговоры готовятся на фоне напряженности между Киевом и Вашингтоном: президент Украины заявил о замедлении работы Starshield и ограничении обмена разведданными со стороны США. Американские чиновники обвинения отрицают, однако источники Reuters и миллиардер Илон Маск отмечают, что управление системой осуществляется правительством США.

Издание Axios писало, что цель встречи в Норвегии — наработать совместные мирные предложения по Украине, которые Уиткофф впоследствии рассчитывает лично представить президенту России Владимиру Путину во время визита в Москву.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie