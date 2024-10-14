План победы или поражения: Украина выиграла время для Запада, чего хотят США и ЕС

Однако не на очередной "Рамштайн", а для встречи с канцлером Олафом Шольцем. Встреча союзников на немецкой авиабазе "Рамштайн", которая должна была состояться впервые на уровне лидеров государств 12 октября, где обсудили дальнейшую военную поддержку Киева по новому Плану победы Украины, как сообщает тот же ZDF, в ближайшее время не запланирована вообще.

Как уже писал ТСН.ua, из-за урагана "Мильтон" во Флориде на прошлой неделе американский президент, госсекретарь и другие чиновники США отменили свою поездку на "Рамштайн". К тому же их визит в Германию 10-13 октября должен стать первым государственным за последние 40 лет. Однако республиканцы и лично Дональд Трамп начали использовать тему поездки президента и других чиновников США в своих предвыборных целях. Мол, американское руководство уезжает из страны, когда на Флориду надвигается самый мощный за последние 100 лет ураган.

Очередной "Рамштайн" стал заложником американской предвыборной кампании. На днях спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который с подачи Трампа 7 месяцев (с сентября 2023 года по апрель 2024 года – ред.) блокировал принятие дальнейшей военной и финансовой помощи Украине, заявил: "У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины, и я надеюсь, что в этом не будет необходимости. Если Трамп победит, я верю, что он действительно сможет покончить с этим конфликтом.

Итак, когда же состоится следующий "Рамштайн"? Чего ждать от визита Байдена в Германию? Но какие результаты принесло европейское турне президента Зеленского, презентовавшего План победы на прошлой неделе в ключевых странах ЕС? Читайте на сайте ТСН.ua.

Запада не в Украину: все решится после выборов в США

Учитывая ход предвыборной американской кампании, ни очередного "Рамштайна" на уровне глав государств (хотя союзники могут традиционно встретиться и в формате министров обороны), ни разрешения на удары западным дальнобойным оружием в глубине территории России, до выборов в США 5 ноября Украине ждать не стоит. Ведь команда Трампа использует любой внешнеполитический вопрос против Администрации Байдена-Гаррис, апеллируя к тому, что действующим демократическим властям наплевать на проблемы рядовых американцев.

На днях, во время предвыборного митинга в Калифорнии, Трамп пошел еще дальше, заявив, что "Третья мировая война может начаться за 3-4 месяца" из-за неправильных, по мнению его штаба, действий демократической Администрации. Лозунг о "Третьей мировой" он использует давно. Однако сейчас, говоря о каких-то конкретных сроках, Трамп еще и апеллирует к недавнему опросу The Wall Street Journal в семи ключевых штатах, которые колеблются, за которые развернулась ожесточенная борьба. Там избиратели считают, что Трамп лучше Гарриса справился бы с вопросами войны России против Украины и растущей напряженности на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.

Поэтому Украина оказалась не просто в заложниках предвыборной кампании в США, а на самом деле между двумя огнями.

С одной стороны, с 7 октября 2023 г., когда террористический ХАМАС совершил нападение на Израиль, в информационном дискурсе в Америке больше доминирует вопрос Ближнего Востока. Особенно после первой прямой атаки ракетами и дронами Ирана по Израилю в апреле этого года. Вторая состоялась в начале октября – за месяц до выборов в США.

Две недели Администрация Байдена работала с Израилем, чтобы смягчить его ответный удар по Ирану и Хезболли в Ливане, и не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке накануне выборов в США. И, по последней информации NBC News, Израиль сузил круг своих целей и не будет бить по ядерным объектам Ирана.

С другой стороны, любой шаг Администрации Байдена-Гаррис относительно Украины, самого президента Зеленского и украинских чиновников команда республиканцев еще раз непременно использует в своих предвыборных целях, снова апеллируя к тому, что Трамп, в случае победы, положит конец войне России против Украины за 24 часа.

Это уже произошло в конце сентября, когда штаб Трампа цинично использовал посещение Владимиром Зеленским завода в Скрентоне ( традиционно колеблющийся штат Пенсильвания и где губернатором является демократ), который производит артиллерийские снаряды калибра 155-мм. ТСН.ua писал, что после этого Майк Джонсон обвинил Украину во вмешательстве в американские выборы и даже требовал от президента Зеленского уволить посольство Украины в США Оксану Маркарову.

Поэтому, как видим, все важные внешнеполитические вопросы, учитывая решения по Украине (разрешение на удары по России, предоставление большего количества оружия ВСУ и, в конце концов, несмотря на ядерные угрозы РФ), Администрация Байдена-Гаррис поставила на паузу.

Однако, надо отметить, что, с самого начала полномасштабного российского вторжения Администрация Байдена, да и ЕС, придерживалась политики сдерживания: или Путин осознает, что не может завоевать всю Украину (потому что Администрация Байдена-Гаррис до сих пор доказывает, что они отстояли независимость по крайней мере Киева — ред.), и, в какой-то момент, согласится на переговоры; или он просто умрет или его отстранят от власти. И тогда возможны какие-то изменения, по мнению Запада, внутри России, и, как следствие, в отношении войны против Украины.

Европейское турне: что еще нужно сделать

Однако, ожидать, пока Путин умрет, произойдут ли качество существенные изменения в РФ, – это достаточно ложный путь. Как уже писал ТСН.ua, от продажи нефти, даже несмотря на западное эмбарго в $60 (за столько по санкциям Запада от декабря 2022 года Россия может продавать свою нефть – ред.), Москва за месяц на продаже своей нефти зарабатывает более $15 млрд. войну против Украины Кремль тратит около $10 млрд в месяц. Поэтому, например, $5 млрд, которые Россия зарабатывает от ежемесячной продажи нефти, вполне хватает, чтобы основать свое производство ударных беспилотников "Гарпия-3" в Китае, по данным Reuters, вложив туда свои инвестиции, для войны против Украины.

Более того, оборонно-промышленные комплексы США и ЕС вместе не могут обеспечить Силы обороны Украины необходимыми количествами боеприпасов и вооружения, чтобы хотя бы иметь паритет с ВС РФ, которые поддерживают Китай, КНДР и Иран. То есть, на третьем году полномасштабной войны России против Украины оказалось, что Запад по масштабам вооруженного производства не может противостоять в вооружении новосформированной оси зла Россия-Китай-Беларусь-Иран-КНДР.

Именно поэтому Украину вынуждают сесть за стол переговоров с Россией на невыгодных для нас условиях? Частично – да. Однако, главная проблема — несостоятельность западных лидеров, которые на грани падения своих рейтингов, объяснить своим обществам, почему необходимо вкладывать больше денег в собственные ОПК, чтобы помогать Украине, сдерживающей российское нашествие и фактически Третью мировую войну, на чем так активно спекулирует штаб Трампа. Из-за предвыборных баталий в США и ЕС застыл в неопределенности и неспособности принять какие-либо решения по дальнейшей помощи Украине.

Это ярко проявилось в Германии — недавно первой экономике ЕС, которая сейчас в рецессии, потому что больше нет дешевого российского газа. Рейтинги правящей светофорной коалиции канцлера Олафа Шольца уже давно оставляют желать лучшего. Земельные выборы в Тюрингии и Саксонии в сентябре только подтвердили: в Тюрингии победила пророссийская партия Альтернатива для Германии; в Саксонии она заняла второе место; на третьем месте в обеих землях – пророссийский Альянс Сары Вагенкнехт – левая пророссийская партия, которая тоже против продолжения помощи Украине.

Поэтому неудивительно, что на следующий год, когда в Германии состоятся парламентские выборы, в поддержку Украины коалиция Шольца заложила всего 4 млрд евро — вдвое меньше, чем в 2024 году. На фоне отмененного "Рамштайна" президент Украины отправился в тур по Европе. Потому что на фоне выборов в США и ситуации на Ближнем Востоке расклад сил в пользу Украины в ЕС оставляет желать лучшего. Владимир Заленский посетил Лондон, Париж, Рим и Берлин, где представил союзникам подробности Плана победы Украины. По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, в ближайшее время его основные пункты будут обнародованы и для украинцев.

"Готовимся к новым переговорам, которые состоятся на этой неделе. Мы продолжим представлять нашим европейским партнерам нашу стратегию принуждения России к миру", – заявил президент Зеленский в вечернем обращении в воскресенье, 13 октября.

Однако во время европейского турне президента Зеленского на прошлой неделе много слов звучало о мире, дипломатии и переговорах. Это, к сожалению, сейчас мейнстрим в ключевых европейских столицах. Отчасти это связано с неудачным контрнаступлением Сил обороны Украины летом 2023 года. Даже несмотря на то, что союзники для этого не предоставили нам достаточное количество оружия. Но в большинстве своем проблема в том, что наши партнеры не хотят вкладывать больше денег в свои ОПК (объясняя своим избирателям, для чего это нужно делать).

При этом постоянно отмечая, что война России против Украины должна решиться за столом переговоров. Но как этого добиться? Ответ на этот вопрос никто из наших западных союзников не предоставляет.