План победы: как Украина видит завершение войны и что предложит в ближайшее время

Украина представит свой план победы президенту США Байдену и двум кандидатам на этот пост – Дональду Трампу и Камале Харрис. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Документ, который, возможно, станет историческим, вероятно, будет содержать несколько крайне важных для Украины пунктов. Какие именно и какие нужно туда включить – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали политолог Владимир Фесенко и бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Это в первую очередь предложения для США. Видимо, там будет и широкий контекст, который касается не только предложений для США. Но надо понимать то, почему с этим планом Зеленский едет именно сейчас в США", — говорит политолог Владимир Фесенко, комментируя информацию о плане победы.

И добавляет: "Ответ заключается в том, что именно тема плана победы Украины актуальна в США. Почему актуальна? Когда в апреле принимали закон о помощи Украине, авторы этого законопроекта конгрессмены-республиканцы специально заложили в этот закон норму о том, что президент Байден должен представить план победы. План США о том, как обеспечить победу Украины в войне против российской агрессии".

По его данным, эта тема в США появилась еще в апреле.

"Безусловно, это было связано с предвыборной борьбой между демократами и республиканцами, – говорит Фесенко. – Это был своеобразный троллинг Байдена, намек на то, что Байден очень осторожен и фактически не имеет четкой стратегии. Стратегии по отношению к войне между Россией и Украиной. Надо же не просто помогать – а какая цель этой помощи. Пока что плана нет. Судя по всему, это может быть одна из тем. Республиканцы могут обвинять Байдена в том, что он не имеет четкой системной позиции, стратегии помощи Украине. Украинская сторона это чувствует и, думаю, решила сыграть на опережение".

Кроме того, Фесенко добавляет: "Сейчас начинаются дебаты, бюджетный процесс в США, до выборов – два месяца. Поэтому мы решили пойти на опережение. Не ждать, когда Байден и Трамп будут предлагать что-то свое. Мы предлагаем нашу позицию, как мы это видим.. Мы будем предоставлять эту позицию одновременно демократам и республиканцам".

Что может содержать план победы

На этот вопрос политолог отвечает так: "Всех нюансов мы не знаем, но точно, что там будет – пункт о том, что нужно снять ограничения на удары по российской территории дальнобойным западным оружием. Это точно там будет. Другое дело – как это будет сформулировано. Наши предложения уже даны, перечень целей. Я думаю, там будет обоснование того, почему это необходимо, почему это может повлиять на Путина и принудить его к мирным переговорам. На своей пресс-конференции Зеленский сказал, что цель этого плана – принудить Путина к началу переговоров, но не на условиях ультиматумов Украине".

Кроме этого, по словам Фесенко, может идти речь о следующем: "Какие еще пункты могут быть в плане? Безусловно, я думаю, там будет речь о предоставлении Украине такого оружия, которое может дать Украине качественное преимущество над Россией. Безусловно – продолжение военной и финансовой помощи Украине. Кроме того, я думаю, что может идти речь об усилении санкционного давления на Россию. Возможно, не только санкционного. Интересная идея появилась недавно у Трампа. О том, что нужно обвалить цены на нефть и это будет лучший инструмент давления на Путина. Исторический опыт свидетельствует о том, что это очень действенный инструмент. Сейчас, учитывая, что Россия финансирует войну именно за счет своих нефтедоходов, то это один из ключевых элементов".

Также Владимир Фесенко говорит о недавнем опыте: "Опыт свидетельствует, что нам очень часто говорили "нет". Очень часто. Но через некоторое время говорили "да". Не по всем вопросам, с опозданием. Так было с тяжелым вооружением, ПВО, танками, F-16. Касательно последних была длительная эпопея. Так и сейчас. Нет абсолютного запрета на использование американского оружия для ударов по российской территории. Ограничения частично сняты. Это лишь первый шаг. Я думаю, что быстрого результата, немедленного, не будет, но главное, чтобы он, план, стал частью внутриамериканской дискуссии. Хорошо, что мы заняли активную позицию. Необходимо терпение".



В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев о плане победы говорит так: "Ключевой элемент, который является определяющим – это вопрос ресурсов, разрешение на использование этих ресурсов по территории России. Если мы найдем положительный ответ на этот вопрос – дело будет. Лозунгами, заявлениями, мечтами войны не выигрывают”.

На вопрос о том, какова вероятность успешности будущего плана победы, Селезнев отвечает так: "50 на 50. Или прислушаются или нет. Чтобы остановить зло, его надо уничтожить. Голыми руками уничтожить невозможно – нужны ракеты".

Почему даже в мире не могут придумать действенный «мирный план» для Украины?

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал способ, с помощью которого он закончит войну в Украине.

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