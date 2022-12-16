План Путина на ближайшие полгода: "положить" энергетическую систему Украины и успеть создать резерв для наступления

Многие украинские города, включая Киев, остались без света, воды и отопления. Кроме того, известно о двух погибших в Кривом Роге. Еще по меньшей мере 12 человек получили ранения, среди них — трое маленьких детей.

В пятницу, 16 декабря, Россия выпустила по Украине 76 ракет, 60 из которых сбила наша система ПВО. Россияне били ракетами Х-555 и Х-101 из самолетов Ту-95, ракетами ПВО С-30, а также "Калибрами" из Черного моря. В нескольких областях, включая столицу, есть попадания по энергетической инфраструктуре. И это еще Россия не получила от Ирана баллистические ракеты, которые наша система ПВО не сбивает.

Возможно, именно поэтому в западных СМИ, особенно американских, начала активно циркулировать информация о возможности предоставления Украине систем ПРО Patriot, которые как раз способны сбивать баллистические ракеты. Однако нужно особо подчеркнуть, что ни Вашингтон, ни Киев об этом официально не заявляли. Анонсируя новый пакет военной помощи, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что там будут присутствовать дополнительные средства ПВО. Но, о каких системах идет речь, он не уточнил.

Понятно, что Путин хочет полностью положить нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы в Украине началась настоящая гуманитарная катастрофа. Это входящий в его план "максимум" параллельно с прорывом нашего фронта в Бахмуте. Вместе, по расчетам России, в конце зимы это создаст если не военные, то дипломатические условия, чтобы Запад, в разгар гуманитарной катастрофы в Украине, будет разделен в вопросе "что делать дальше", и вместо нового масштабного витка военной поддержки будет все громче говорить Украине о необходимости начала определенных переговоров.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказала глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы им. Илька Кучерива, а также исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук Мария Золкина.

А план "минимум" Путина на краткосрочную перспективу, то есть на следующие 6 месяцев, — это добиться того, чтобы поддержка Украины со стороны Запада, по крайней мере, не росла. Это позволит России восстановить силы, чтобы совершить какие-то маневры, отвлекающие наши силы от основной линии фронта, или реальные полномасштабные наступательные операции.

О возможном большом наступлении россиян в течение следующих нескольких месяцев высказались сразу украинские министры иностранных дел и обороны Дмитрий Кулеба и Алексей Резников, а также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist. Они не исключают, что Россия может снова попытаться пойти на Киев. В настоящее время Кремль, по словам Залужного, готовит около 200 тысяч новых военных.

"Может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева, в направлении Беларуси, не исключаю и южного направления", — подытожил Залужный.

В то же время украинские военные эксперты сомневаются, что до конца января России удастся собрать, подготовить и вооружить 200 тыс. группировок. Да и наступать с белорусского направления, где все мосты взорваны, а дороги заминированы крайне сложно. Поэтому эксперты прогнозируют, что Россия будет ждать устойчивых морозов, чтобы их бронетехника смогла пройти по замерзшим болотам.

В то же время Мария Золкина обращает внимание на то, что на самом деле Россия может преследовать вовсе не оккупацию и не прорыв нашей обороны или границы, а элементарное отвлечение украинских сил обороны. По словам военных, Россия пока не сосредоточила в Беларуси наступательную группировку. Вместе с тем, для этого нужно две-максимум три недели. Более того, по опыту Донбасса, мы видим, что Россия абсолютно не жалеет живой силы. Даже если она не обучена, экипирована, у них задача другая – истощить наши Силы обороны Украины, которые вынуждены воевать с этим пушечным мясом.

"Поэтому я продолжаю следить за происходящим в Беларуси. Потому что даже без попытки открыть условно новый фронт где-то на границе с Беларусью они могут попытаться вести позиционные бои или держать свой контингент и начать какие-то интенсивные обстрелы на каком-то участке украинско-белорусской границы, чтобы мы не только держали там свои силы, например Оперативное командование "Север", но и думали о возможном отвлечении некоторых наших частей с уже существующей линии фронта на север страны. То есть это такой отвлекающий маневр", — считает исследовательница.

Поэтому Запад должен увеличить свою поддержку, чтобы, во-первых, помочь Украине выстоять этой зимой и не допустить наступления гуманитарной катастрофы; а, во-вторых, выдержать второе возможное большое наступление России, о которой предупреждают украинские военные и политические чиновники.

И Запад, по словам Марии Золкиной, уже повысил ставки.

Во-первых, они не отреагировали на ядерный шантаж.

"Я думаю, это был самый большой козырь в руках России. Разыгрывая эту ядерную карту, она надеялась, что обнулятся все другие формы поддержки Украины, и нас будут активно склонять к переговорам с Россией, независимо от их результатов. Это не сработало", — считает исследовательница. .

Во-вторых, в последние несколько недель мы видим, что начинает меняться конъюнктура именно по военной поддержке Украины.

С одной стороны, длительный конфликт не является в интересах ни Украины, ни ее партнеров.

"То есть, когда мы думаем, что Западу может быть интересно истощать Россию с минимальными усилиями именно со своей стороны, надо понимать, что речь не идет о конфликте и истощении России в течение лет. Я думаю, что эта тактика истощения России с какими-то минимальными затратами со стороны Запада имела место в течение 2022. Но если мы уже говорим о 2023 году, то сейчас, по-моему, Западу нужно просто принимать принципиальное решение: переступают ли они условные красные линии, которые сами для себя создали в плане поддержки Украины? касается именно новых типов вооружения и их количества", — говорит Мария Золкина.

Речь о новейших танках, системах ПВО и ПРО, и, что самое главное, дальнобойной артиллерии. Если, по словам исследовательницы, этого не произойдет, и Запад продолжит двигаться тактикой минимальных усилий и растяжения во время военной поддержки Украины, тогда, к сожалению, такая ситуация может обернуться в середине или первом квартале 2023 года определенными плюсами для России, потому что к тому времени она как раз успеет собрать достаточно ресурсов для новых наступательных операций, сможет аккумулировать определенные уже потраченные ею ресурсы, те же ракеты со стороны Ирана или КНДР, а Украина будет иметь те объемы оружия и те поставки, которые есть на сегодня.

"То есть мы вернемся к тому разрыву в военных способностях, который был для нас проблемой первых 6-7 месяцев войны. У нас и сейчас нет паритета. Но есть определенный баланс. То есть, условно говоря, мы можем как-то маневрировать уже с тем количеством вооружения" в условиях, когда Россия наоборот не имеет достаточного количества обученных офицерских ресурсов на поле боя и логистики, и весной мы можем предстать перед опасностью, когда Россия свои силы восстановит, а мы останемся в той позиции и с теми ресурсами, которые имеем сегодня. если сегодня эти ресурсы нам позволяют проводить пусть точечные локальные контрнаступательные операции, как было в Херсоне, на Харьковщине, дальше это может быть Запорожье, то весной в условиях, когда силы России будут другими, у нас таких способностей может уже элементарно не быть просто по рациональным расчетам. ", – предупреждает Мария Золкина.

Правда, сейчас конъюнктура на Западе все же меняется в позитивную для Украины сторону.

Во-первых, США начали активно давить на Германию по поставкам танков Leopard-2.

"И это очень хороший сигнал. Понимая логику, как это все происходит, то есть если нам что-то поставляют наши европейские партнеры, в 99% случаев они получают технику от других стран-союзниц. И это означает, что это табу условно уже снято будет и для Германии, и для США.Чема Германия?Мы знаем, она сопротивляется.Но по логистическим в первую очередь причинам, я считаю, что это абсолютно оправданное давление именно на Германию.Это близко в плане доставки и ремонта, не надо тратить несколько месяцев, чтобы организовать всю эту логистику", – считает Мария Золкина.

Во-вторых, есть информация, хоть и инсайдерская, о возможности поставки Украине систем ПРО Patriot.

Правда, по словам Марии Золкиной, здесь есть проблема. В нормальных условиях обучение для операторов занимает до полугода.

"По опыту освоения других образцов западной техники, не столь сложных, но в большинстве случаев срок обучения для украинских военных был уменьшен на 30-40%, а иногда и на 50% и более. То, что было 3-4 месяца, наши осваивали за 3-4 недели, и эффективно это используют.Ничего не попало противнику, никаких образцов сложной артиллерии например на поле боя мы не оставили.То есть это будет не 6 месяцев, очевидно, а быстрее.Но это все равно несколько месяцев.И если начало этого обучения состоится условно "завтра" – в январе – тогда мы можем это получить в середине 2023 года" – заключает исследовательница.