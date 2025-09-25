План Трампа для Украины: возможно ли отбросить врага к границам 1991 года

Трамп считает, что совместно с Европой Украина может восстановить границы 1991 года

Украина получила значительную поддержку из уст американского президента Дональда Трампа, резко изменившего риторику относительно российско-украинской войны. Лидер США выразил надежду, что Украина способна отвергнуть противника к границам 1991 года.

Таких слов от Трампа никто не ожидал, поэтому некоторые в шутку говорят, что американского президента «подменили», но эксперты дополняют — не подменили, а усилили.

Не Трамп, а часть его команды

Военный эксперт Игорь Романенко указывает на два момента по заявлению президента США: во-первых, оно соответствует стратегическому порядку, во-вторых, кардинально отличается от того, что он и его команда заявляли ранее.

«У меня такое впечатление, что это заявление наработала некая более реалистичная часть команды Трампа. То есть не та, что готовила ему речи-заявления раньше, об окончании войны за три дня, месяц или сто дней, которые он произносил на весь мир, это был явно непрофессиональный подход. Сейчас Трамп заявил, что „мы разобрались и проанализировали ситуацию“. По-моему, слишком много времени понадобилось лидеру наиболее мощной в мире экономики и военной мощи, чтобы разобраться в российско-украинской войне. Это плохой результат, подчеркивающий, что Трамп имеет низкий уровень в вопросах безопасности с одной стороны, а с другой, что у него есть часть команды, которая более реалистична и может адекватно оценивать ситуацию, анализировать, прогнозировать. Этот прогноз и озвучил Трамп. Он для Украины очень оптимистичен и во многом с ним можно согласиться. Я говорю с „ним“, потому что заявление, которое Трамп опубликовал не его, но он ответственен за то, что подписал и озвучил. Лично мне в это мало верится, но очень хотелось, чтобы это было реализовано», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006–2010 гг.).

Главный вопрос: а каким образом то, что предлагается, реализовать, а именно выход на границы 1991 года? К тому же, в заявлении есть намек «а может и больше».

«Американский президент дал четко понять, что достичь такого результата Украина может совместно с Европой, а США при этом будут где-то со стороны, и только будут способствовать в лучшем случае, а вы, мол, там разбирайтесь. Трамп считает, что совместно с Европой Украина может восстановить границы 1991 года, а возможно, и большего достигнет. Россию он уже называет „бумажным тигром“, мол, хотели захватить Украину за считанные дни, а воюют четвертый год и никакого успеха не имеют», — анализирует Игорь Романенко.

Кто или что перевоплотило Трампа?

Военный эксперт добавляет, что заявление Трампа, по его мнению, это очень неожиданный и оптимистичный подарок для Украины в настоящее время, над которым еще предстоит работать совместно с нашими союзниками, а это большинство европейских государств и не только членов НАТО.

«Думаю, что такое „перевоплощение“ это последствия встречи Зеленского с Трампом, но эта встреча была одним из элементов. Все это накапливалось за последние восемь месяцев пребывания Трампа в должности. На самом деле, у Трампа дилетантские взгляды на вопросы безопасности, он ни при первой каденции, ни сейчас глубоко не готов их решать и к этому не подготовлен», — говорит Игорь Романенко.

И подчеркивает, что у США очень серьезные и профессиональные государственные структуры — многочисленные разведки, Пентагон, часть парламентариев в Конгрессе, которые влияют на президента США, даже несмотря на его желания.

«Трамп от них зависим, потому что на следующий год в США запланированы частичные выборы, и к ним уже нужно готовиться. А с такими позициями он завалил все, что мог по рейтингам, как республиканцев, так и свои личные. Поэтому думаю, что внутриполитическая ситуация, подтолкнула советников и реалистичную часть команды Трампа к действиям, они подготовили его заявление», — анализирует генерал-лейтенант.

Что поможет выйти на границы 1991 года?

Тем не менее, военный эксперт считает, что заявление Трампа о выходе Украины на границы 1991 вполне реально.

«Думаю, что это возможно, но здесь вопрос — когда и за счет чего. Чтобы выйти на границы 1991 года, на мой взгляд, нам нужно для начала получить быстрые и широкомасштабные поставки вооружения, техники и боеприпасов от наших союзников. Это важный внешний фактор. А второй, не менее важный фактор или даже самый главный — решение внутренней задачи Украины, которое, к сожалению, за почти четыре года войны еще не сдвинулось с места. Первое — полная и справедливая мобилизация, второе — перевод экономики на военные рельсы, третье — обновление законодательства до уровня „война“ — усиление ответственности граждан за защиту страны. Оба фактора являются условием для реализации плана Трампа, который, слава Богу, в Белом доме сформировали за восемь месяцев каденции нового президента», — отмечает Игорь Романенко.

А что там говорят в Москве?

Интересно, что одновременно с Трампом в Москве сделали тоже громкое заявление. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев намекнул на планы окупантов по Одессе, мол, что это российский город и он ждет освободителей.

По мнению Игоря Романенко, такие заявления из Кремля раздаются постоянно, хотя не имеют под собой никаких оснований.

«В Кремле есть два „рупора“ Путина — Песков, который делает более спокойные заявления, а другой — бывший президент РФ Медведев. Его в полупьяном виде периодически выпускают на публику, когда нужно делать наиболее резкие и дерзкие заявления. Об Одессе они говорят не впервые, но здесь вопрос в другом: а как они могут это реализовать? Ответ — нужно иметь для этого ресурсы. Чтобы „идти“ в Одессу, у них их пока нет, поэтому это откровенное пустословие. То же он мог сказать о Николаеве, или Чернигове», — говорит военный эксперт.

Какой будет дальнейшая война и при чем здесь «битва ресурсов»

Игорь Романенко добавляет, что россияне пытаются давить на украинцев и европейцев, отсюда и все эти «сенсации» о планах захватить Одессу, Сумы или Харьков.

«Чего только стоят заявления по поводу ядерных угроз России? Путин сейчас дергается, чтобы оказывать давление на США и Европу. В какой-то степени Трамп ответил своим заявлением на ядерные угрозы Путину. И заявленное американским президентом вполне реалистично, но при условиях, о которых я уже сказал. Также следует иметь в виду, что и Китай будет делать все, чтобы Россия не проиграла войну. Поэтому впереди нас ждет соревнование ресурсов с обеих сторон — своих и союзников. А ресурсы будут прилагаться и Украине, и России».

Какая задача стоит перед Украиной

К этому эксперт добавляет, что вопрос наличия потенциала не менее важен и для нас. Если мы получим быструю помощь от союзников в вооружении, технике и боеприпасах, то для их эффективного применения потребуются люди.

«Самая большая проблема, я считаю, не в вооружении, а в личном составе, которого не хватает Силам обороны Украины из-за нереализованной полной и справедливой мобилизации. Чтобы решить этот вопрос, нужно принять тяжелое стратегическое решение. А это делается очень нерешительно и не в полном объеме. Имеем последствия — неукомплектованные воинские части. А такие подразделения эффективно воевать не могут или только короткое время», — подчеркивает Игорь Романенко.

Что поможет выйти из «глухого угла» на фронте

Что касается ситуации на фронте, то, по мнению экспертов, она зашла в «глухой угол» — россияне медленно продвигаются, а украинцы их сдерживают. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тоже указывает, что война еще с 2022 года зашла в «позиционный глухой угол».

Игорь Романенко соглашается, что ситуация на фронте сейчас и год назад не изменилась, прежде всего за счет вооружения, а именно дроновой компоненты, которая стала главной в этой войне.

«Но если Украина наберет ракетный потенциал, то на фронте произойдут соответствующие изменения и найдется выход из „глухого угла“. Здесь вопрос о том, кто с двух сторон скорее наберет потенциал. И этот вопрос должен быть принципиальным для Украины. Потому что Путин никогда не согласится ни на какие переговоры, пока мы его не остановим, а мы его сможем остановить только тогда, когда наберем больший потенциал благодаря внешним и внутренним факторам, о которых я уже сказал», — отмечает генерал-лейтенант.

Когда Путин попросит о переговорах

Он соглашается, что в армии нужно внедрять новые технологии совместно с нашими союзниками, но для этого нужно перевести экономику на военные рельсы, что не делается уже четвертый год.

«Нужно набрать потенциал, который сначала остановит Путина. Если наш потенциал будет сильным, тогда можно разговаривать с диктатором. Если будет потенциал и изменения на фронте, то и Путин будет на это реагировать, а пока он наступает, то все подходы к возможным переговорам — соответствующие. Россияне наступают, а пока они наступают, Путин и дальше будет вести боевые действия», — заключает Игорь Романенко.