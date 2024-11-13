План Трампа договориться с Путиным: в Кремле не уверены, что смогут обыграть новую Администрацию США

Это традиция, как и оставлять письмо своему преемнику в одном из ящиков рабочего стола в Овальном кабинете. В 2020 году Трамп, обвиняя демократов в украденной на выборах победу, не приглашал Байдена в Белый дом поговорить о передаче дел. Трамп не посетил и инаугурацию Байдена в январе 2021 года. Тем не менее, написал прощальное письмо, содержимое которого Байден назвал тогда "очень щедрым".

Уже известно, что в течение первой недели после инаугурации 20 января 2025 года, Трамп отменит 94 президентских указа Байдена, которые, по словам пресс-секретаря Трампа Кэролайн Ливитт, "привели к экономическому и миграционному кризису на границе". Однако главным в "меню" ланча Джо Байдена и Дональда Трампа в среду, 13 ноября, в Овальном кабинете будет вопрос войны России против Украины.

В интервью CBS News советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что у действующего президента США остается еще 70 дней, чтобы убедить Конгресс и новую Администрацию Трампа не "уходить из Украины", потому что это приведет к еще большей нестабильности в Европе и Азии. На фоне опасений, что Трамп может остановить военную и финансовую помощь Украине сразу после своей инаугурации, Администрация Байдена планирует срочно выделить Украине $6 млрд. Это остаток того пакета помощи Киеву на $61 млрд, который после более чем полугодового блокирования Трампом Конгресс таки принял в апреле этого года.

Сейчас во многих своих статьях и комментариях демократы и приближенные к ним эксперты пугают, что Трамп остановит помощь Украине, чтобы любой ценой договориться с Путиным. На днях и сын новоизбранного президента США – Дональд Трамп-младший – перепостил у Stories в Instagram видео бывшей губернатора Аляски Сары Пэйлин с надписью на фоне изображения президента Зеленского "за 38 дней вы потеряете свою помощь" (поскольку 17 декабря у избирателей из всех американских штатов официально) отдать свои голоса за следующего 47 президента США – ред.). Вдобавок, провокационные заявления в адрес Украины делает миллиардер и владелец соцсети Х Илон Маск, оказывающий влияние на Трампа.

Итак, что известно о планах Трампа договориться с Путиным? Как Европа готовится к следующим четырем годам Трампа в Белом доме? Что предлагает новой Администрации США Украина? Действительно ли Трамп может остановить военную помощь Украине сразу после своей инаугурации? Читайте на сайте ТСН.ua.

Кремль блефует: действительно ли Трамп имеет план окончания войны

В воскресенье, 10 ноября, газета The Washington Post опубликовала громкую статью о первом телефонном разговоре между Трампом и Путиным. Нельзя назвать это полной неожиданностью, ведь во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал решить вопрос войны России против Украины за 24 часа, а в прессе появлялись истоки из его штаба, что только победивший на выборах Трамп позвонит Путину и угрожает предоставить Украине все оружие, если Москва не согласится немедленно начать переговоры.

В статье WP, ссылающейся на источники в окружении Трампа, говорится, что он посоветовал Путину не обострять войну против Украины, напомнил о значительном военном присутствии США в Европе и якобы коротко нарушил "вопрос территорий" (речь явно о заморозке войны по действующей линии фронта – ред.). Глава Минобороны Британии Джон Гили даже назвал это "очень хорошим первым шагом и ранним знаком" того, что Администрация Трампа будет поддерживать Украину. Однако уже в понедельник, 11 ноября, представитель кремлевского "фюрера" Дмитрий Песков опроверг факт разговора между Трампом и Путиным, который, по сообщению WP, якобы произошел в четверг, 7 ноября: "Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация".

На самом ли деле имел место телефонный разговор между Трампом и Путиным? Вряд ли газета The Washington Post стала сознательно публиковать фейк, не подтвердив эту информацию из нескольких надежных источников. Ведь, как известно, во время предвыборной кампании владелец издания, основатель Amazon Джеф Безос запретил журналистам публично поддерживать кандидата в президенты от Демократической партии, вице-президента Камала Гаррис. Зачем факт телефонного разговора, если он действительно был, опровергать Кремль?

Возможно, Путин не услышал, на что рассчитывал. Ведь вечером, 7 ноября, выступая на пленарной сессии ежегодного российского дискуссионного клуба "Валдай", Путин жаловался, что никто из западных лидеров ему больше не звонит, намекнув, что ждет звонка от Трампа. К тому же в Кремле могли в очередной раз сделать ставку на шантаж, учитывая, что еще нет финальных результатов выборов в Конгресс: контроль над Сенатом уже точно переходит к республиканцам, а вот голоса за членов Палаты представителей до сих пор считают. Однако американские СМИ уже сообщают, что, скорее всего, и там республиканцы получат большинство.

Также в четверг, 7 ноября, на следующий день после 25-минутного телефонного разговора с Трампом Владимир Зеленский заявил, что ему не известны детали плана Трампа по прекращению войны, и что он это не обсуждал с ним. Украинский президент добавил, что Трамп действительно хочет скорейшего окончания войны, однако это не значит, что так обязательно произойдет.

"Если это просто быстро — это потери для Украины. Может, мы чего-то не знаем, не видим, нужно немного больше времени", — заявил Зеленский на пресс-конференции саммита Европейского политического сообщества в Будапеште на прошлой неделе.

Действительно ли у Дональда Трампа уже есть четкий план скорого окончания войны России против Украины? Это вряд ли. Во время предвыборной кампании мы слышали скандальные заявления относительно Украины, России и войны от самого Трампа, его кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса и других возможных кандидатов на разные должности в кабинете Трампа. Так, например, однажды в начале полномасштабной войны Трамп даже обвинил Зеленского. А Джей Ди Вэнс в начале сентября озвучил план по окончании войны, который сводится к отказу Украины от оккупированных Россией территорий и нейтрального статуса.

Однако, в большинстве случаев, приходящим к власти популистам (а Трамп и его штаб на этих выборах вели именно популистическую кампанию), не удается реализовать все то, что они наобещали. Тем более, все эти заявления Трампа и его команды о "скором окончании войны" просто потому, что им так хочется, не отвечают на главный вопрос: хочет ли этого Россия, которая при поддержке Китая, Северной Кореи, Ирана и Беларуси сейчас имеет преимущество на поле боя и наращивает производство оружия быстрее Запада?

Новый кабинет Трампа: как будет выглядеть соглашение с Путиным

По информации The New York Times и Axios, в разговоре Трампа с Зеленским 6 ноября принимал участие и Илон Маск, известный своими скандальными и неоднозначными заявлениями, например, что Украина не сможет выиграть эту войну. Впрочем, источники, на которые ссылаются американские СМИ, утверждают, что разговор был "хорошим и положительным". К тому же, как сообщил ряд медиа, Илон Маск не получит должность в новом кабинете Трампа, хотя его политический кабинет PAC America и вложил в кампанию Трампа около $200 млн, а соцсеть Х оказывала всестороннюю информационную поддержку. К тому же, как сообщил Bloomberg, Дональд Трамп-младший также не получит никаких должностей в Белом доме, несмотря на то, что именно он сыграл ключевую роль в формировании новой команды своего отца, в частности, предложив кандидатуру Джей Ди Венса на должность вице-президента.

Как видим, главные скептики дальнейшей поддержки Украины, кроме Джей Ди Венса (он является последовательным критиком военной и финансовой помощи Киеву), не будут представлены в новом кабинете Трампа. Ведь многое будет зависеть не только от личных взглядов 47 президента США, но и от политики, которую будет формировать его команда, в частности советник по вопросам нацбезопасности, госсекретарь и министр обороны. ТСН.ua уже готовит обширный текст о новой команде второго президентского термина Дональда Трампа, который будет опубликован на днях.

Однако уже сейчас можно увидеть, как американские СМИ и эксперты разделились на два лагеря: одни говорят, что сразу после своей инаугурации 20 января 2025 Трамп заблокирует дальнейшую военную и финансовую помощь Украине; другие видят в приходе Трампа к власти шанс для Украины выйти на действительно действенные переговоры с Россией с позиции силы, которую Киеву и обеспечит 47 президент США, потому что поймет, что с Путиным договориться невозможно.

Еще на прошлой неделе The Wall Street Journal сообщала, что в рядах республиканцев второго президентского срока Трампа за влияние на внешнюю политику будут соревноваться разные группы и течения. И, конечно же, среди рекомендаций одной из них есть заморозка войны по линии фронта на момент заключения соглашения и отказ Украины от вступления в НАТО. А обеспечивать режим прекращения огня на новой линии разграничения, по мнению окружения Трампа, европейские миротворцы. В обмен на это США продолжат накачивать Украину оружием, чтобы Россия не снова напала. Однако опять же информация, изложенная в WSJ, не является сенсацией. Об этом уже публично говорил Джей Ди Вэнс.

В окружении Трампа также голоса, призывающие вообще обрезать любую помощь Украине, чтобы ускорить соглашение с Путиным ценой максимальных уступок со стороны Киева и сконцентрироваться на Китае. Однако сейчас маловероятно, что этот подход будет доминировать. Большинство республиканских избирателей (за исключением трампистов из MAGA группы, в которую входят конспирологи и изоляционисты) поддерживают Украину и считают, что Россия не должна победить. К тому же многие голосовали за Трампа, как за сильного кандидата и мужа. Поэтому уступки Путину, а сдача Украины России будет иметь большое влияние на безопасность всей Европы и обязательства США в рамках НАТО, будут расценены избирателем Трампа как слабость с его стороны.

К тому же ни одно временное соглашение с Путиным не означает, что он его не нарушит. Напротив, Кремль обязательно предпримет еще одну попытку большого вторжения в Украину при президентстве Трампа после достижения временного режима прекращения огня (если он, конечно, будет). Поэтому на самом деле у новой Администрации Трампа не так много поля для маневра. По информации Financial Times, в конце сентября, во время личной встречи с Зеленским в Нью-Йорке, Трамп проявил заинтересованность двумя пунктами Плана победы, который ему представил украинский президент.

Первый – это возможность замены американских войск в Европе украинскими после окончания войны.

Второе – поделиться критически важными украинскими природными ресурсами с западными партнерами. Нечто похожее уже предлагал американский сенатор Линдси Грэм, которого считают близким к Трампу. Так, во время визита в Киев в августе этого года, он заявлял, что США и Украина намерены заключить соглашение о критических минералах, в частности о добыче лития, например используемого для производства батарей для электромобилей. Для США это критически важно, ведь Китай стремится быть первым в мире производителем электрокаров.

Обиженная Европа: договориться с Путиным до 20 января

Однако еще одним препятствием к взаимопониманию с новой Администрацией Байдена для Украины может стать, как ни странно, Евросоюз. Ни для кого не секрет, что Трамп продолжит давить на европейских партнеров, чтобы те увеличивали свои оборонные расходы, как и в свой первый президентский срок, приправляя это заявлениями: "Америка больше не будет платить за вашу безопасность". Вдобавок, Трамп точно будет пытаться выровнять торговый баланс с ЕС. Он уже угрожал ввести 100-200% пошлины на импорт из Евросоюза. Поэтому, не исключено, что некоторые обиженные европейские страны могут снова устремиться в объятия Китая. И речь не о Венгрии или Словакии, риторика которых и так не была слишком проукраинской в последнее время. Напомним, что в этом году канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль посетили Пекин, где лично встретились с Си Цзиньпином. После этого глава КНР лично посетил Париж.

По словам президента Финляндии Александра Стубба (который также в октябре встречался с Си в Пекине), Трамп очень серьезно настроен на заключение мирного соглашения между Украиной и Россией как можно быстрее. "Со своей стороны я бы сказал, что есть окно возможностей для этих переговоров между выборами и инаугурацией", – рассказал Стубб после телефонного разговора с Трампом. По словам президента Финляндии, есть четыре условия для следующих переговоров: территория (линия столкновения, по которой произойдет заморозка войны – ред.); гарантии безопасности для Украины; справедливость; и восстановление.

В понедельник, 11 ноября, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон уже встретился с премьером Британии Киром Стармером. По информации The Telegraph, 20 минут они обсуждали исключительно украинский вопрос: во-первых, что делать, если Трамп остановит помощь Киеву; во-вторых, как убедить еще действующего президента Джо Байдена предоставить $20 млрд. кредита для финансирования помощи Украине на $50 млрд. Речь идет о кредитном пакете для Киева, о котором G7 договорилась еще летом этого года. Наполняться он частично за счет процентов, которые генерируют российские замороженные активы. И США согласились предоставить большую долю для обеспечения этого пакета помощи в $20 млрд, однако до сих пор этого не сделали.

Как видим, с избранием Трампа следующим 47-м президентом США, к американскому направлению работы для Украины может добавиться еще и европейский. Мы уже это видим на примере Германии, которая в шаге от внеочередных парламентских выборов. Поглощенная серьезным политическим кризисом и ростом популярности ультраправых и левых пророссийских политиков и партий, Олаф Шольц бросился обвинять уже бывшего министра финансов Кристиана Линднера, что тот якобы хотел выделить деньги на помощь Украине из карманов немецких пенсионеров.

Во вторник, 12 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Брюссель, чтобы встретиться с европейскими союзниками по НАТО и обсудить дальнейшую поддержку Украины на фоне опасений, что ее Трамп остановит. По словам главы Военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра, на кону в этой войне несколько больше, чем просто Украина, поэтому важно не делать поспешных выводов на основании того, что Трамп говорил до этого. Также европейским лидерам нужно наконец-то повзрослеть и начать объяснять своим обществам, почему им нужно действительно увеличивать свои расходы на оборону, а не обижаться на Трампа. В противном случае, волна популярности пророссийских партий из Германии, Венгрии и других распространится на остальные страны ЕС.