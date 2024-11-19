План внутренней стойкости, выборы и мобилизация: главные заявления Зеленского в парламенте

В частности, План стойкости состоит из 10 пунктов. Он будет полностью представлен со всеми приложениями в декабре.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде 19 ноября, где представил План внутренней стойкости. Глава государства также сделал важные заявления об окончании войны, выборах, мобилизации и многом другом.

Главные заявления Зеленского во время выступления в парламенте читайте на ТСН.ua.

План внутренней стойкости

Президент рассказал, что План внутренней стойкости состоит из 10 пунктов: единство, фронт, оружие, деньги, энергетика, безопасность, громады, человеческий капитал, культурный суверенитет, политика героев.

"Полностью План внутренней стойкости для нашего государства будет представлен со всеми приложениями в декабре этого года. Главное – настоящая стойкость для Украины", – отметил Зеленский.

Окончание войны: будут ли уступки территорий?

Президент заверил, что Украина "не торгует суверенитетом, безопасностью или будущим" и не откажется от права на всю свою территорию.

"Мы точно не позволим никому использовать наше государство в чьих-то предвыборных баталиях в Европе. За счет Украины выиграть не получится. Вместе с Украиной выиграть можно. И только так", – высказался глава государства.

Он добавил, что Киев "не откажется от рационального подхода к гарантированию прав нашего государства".

Зеленский также сделал заявление о 1000 днях полномасштабной войны, которые проходят 19 ноября:

"1000 дней как украинцы дали Путину по зубам. Мы должны закончить эту войну, завершить ее справедливо, но так, чтобы даже беззубым Путин в Украину не вернулся. Мы должны это обеспечить – это наша обязанность".

Производство оружия

Президент рассказал о планах государства по производству вооружений. Так, в 2024 году было произведено более 2,5 млн минометных выстрелов и снарядов к артиллерии.

"Так же наращиваем все, что касается производства наших дронов. В следующем году Украина произведет как минимум 30 тысяч дальнобойных дронов", – анонсировал глава государства.

Он также заявил, что поставлена задача изготовить не менее 3000 крылатых ракет и ракет-дронов. Продолжаются поиски решений для сбития "Шахедов" с помощью FPV-дронов.

Что касается украинской ракетной программы, то Зеленский сообщил, что были изготовлены "длинные" ракеты "Нептун", и заявил, что уже есть первые поражения.

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"Нам нужно опережать Россию в технологиях. И именно это главная идеология пункта "Оружие" в Плане стойкости. Ради этого в Украине внедряется формат Технологической ставки. В этом формате на регулярной основе будем собирать лучших специалистов, а самые полезные технологические идеи", — рассказал президент.

Изменения для ВСУ

Зеленский сообщил, что заработала система электронного перевода в армии. В первые дни ее работы в приложении "Армия+" было согласовано уже более 500 переводов. Президент анонсировал, что также готовится кадровое продвижение в армии без привязки званий к должностям.

Глава государства заявил о необходимости ввести должность военного омбудсмена, который "будет иметь доверие всего общества". Выбрать его и назначить должно военное командование.

"Внутри Сил обороны должны быть конфиденциальные возможности решить все проблемы, возникающие из-за нарушений прав", – рассказал президент.

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Зеленский также заверил, что Украина сможет гарантировать на этот и последующие годы полное финансовое обеспечение Силы обороны и безопасности:

"В настоящее время, во время войны, мы по объективным причинам не обеспечиваем себя сами необходимым финансированием на 100%, но все же мы смогли гарантировать на этот и на следующий год полное финансовое обеспечение. Рисков для Сил обороны и безопасности Украины из-за финансирования нет".

Президент также пообещал бригадам больше собственных средств, чтобы они самостоятельно и без бюрократии снабжали себя дронами. Он рассказал, что значительное количество дронов сейчас предоставляет государство и волонтеры. Но сами бригады часто бывают еще быстрее в определении и заполнении своих потребностей.

Ветеранская политика

Зеленский обозначил основные задачи ветеранской политики. Он отметил, что государство и общество всегда должны находиться рядом с ветераном и его семьей.

Ветеранская политика предусматривает:

здоровье ветеранов и реабилитацию;

запуск программы помощника ветерана;

программы экономической и социальной поддержки для ветеранов;

образовательные программы.

Зеленский отметил, что в специальных приложениях к этому пункту Плана стойкости должно быть еще ощутимое количество и качество программ в поддержку ветеранской политики.

Мобилизационный возраст

По словам Зеленского, в настоящее время в Украине уменьшение мобилизационного возраста не предполагается. Но будут предлагаться контракты с мотивационным пакетом для тех, кто не достиг мобилизационного возраста.

"У этих контрактов будет существенная мотивационная составляющая. Наше государство не готовит снижение мобилизационного возраста. На основе новых контрактных подходов мы должны постепенно переходить к формированию армии в большей степени за счет контрактов, а не только мобилизацией", – заявил президент.

Выборы в Украине

Зеленский заявил, что в Украине не будет выборов до конца войны, ведь "закон не позволяет проводить выборы в военное время". По словам президента, сначала должен быть "справедливый мир, а затем уже справедливые выборы". Он также сказал, что "никто в мире не требовал и не требует проводить выборы".

Министерство объединения украинцев

Зеленский анонсировал создание Министерства объединения украинцев. До конца года планируется утвердить министра, который возглавит этот орган.

"Оно будет заниматься делами глобального, многомиллионного украинского сообщества. Не среди других дел, а целенаправленно. И до конца года представим для утверждения кандидатуру министра", – анонсировал президент.

Пенсии

Зеленский заверил, что в Украине есть средства для выплат пенсий и на все социальные выплаты:

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"Мы имеем на это деньги. У нас есть пакет зимней поддержки для людей. В марте 2025 года, как и каждый год, состоится индексация пенсий на уровне инфляции".

Питание для школьников

Президент анонсировал, что в 2025 году для всех украинских школьников должны ввести бесплатное питание. Такое поручение получило правительство.

"В этом году мы ввели для всех украинских детей с 1 по 4 класс школы бесплатное питание. Я поручил правительству обеспечить в следующем году бесплатное питание для всех украинских школьников", — заявил глава государства.

Энергетическая система

Зеленский сообщил, что РФ устроила более 220 целенаправленных атак против объектов генерации электроэнергии. Враг также оккупировал около 18 гигаватт энергетической мощности Украины.

"По поводу защиты, проделана колоссальная работа. Детали этого мы раскрывать не будем", — отметил президент.

Он сообщил о задаче адаптироваться к энергетическому террору и анонсировал, что до конца года будут подготовлены паспорта энергетической стойкости украинских регионов.

"Это впервые в Украине для всех областей будет наработана основа для каждой из областей выдержать все вызовы в энергетике. В следующем году мы будем имплементировать паспорта с точки зрения генерации", — рассказал глава государства.

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