Планировал бежать в РФ, но СБУ перехватила: депутат от ОПЗЖ работал на россиян и ждал скорую оккупацию

Служба безопасности Украины разоблачила очередного предателя из запрещенной ОПЗЖ. Им оказался депутат Чигиринского городского совета, который ждал оккупацию Черкасщины и сливал информацию о ситуации в регионе напрямую другому изменнику Украины.

Как депутату удавалось в течение двух лет войны работать на врага и продолжать пропагандировать русский мир, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Одиозный предатель-депутат

Управление Службы безопасности в Черкасской области отчитывается о задержании очередного одиозного предателя. В этот раз поймали не кого-нибудь, а депутата городского совета Чигирина. Как пишет Телеграмм-канал "Киев Оперативный", речь идет о депутате из запрещенной ОПЗЖ Владимире Гончарове, который за два года не только не смог выйти из лагеря предателей, но еще и продолжал вредить Украине уже в Сети Интернет. Во время обыска у депутата были найдены переписки, которые точно заинтересуют суд.

Скриншот. Телеграмм-канал "Киев оперативный"

И это еще не всё. По словам самого депутата-изменника, у него есть и единомышленники — так называемая оппозиционная группа депутатов в горсовете. Но реализовать свои планы им, к счастью, не удалось. Есть и другой любопытный факт. Если хорошо рассмотреть фото переписки Гончарова с куратором, можно узнать Владимира Олейника — бывшего регионала, которого СБУ ищет с 2022 года. С ним Гончаров активно общался, обменивался советами и видосиками и нес откровенный антиукраинский бред.

Установлено, что с 2023 года он инициативно вышел на связь с бывшим народным депутатом Украины от запрещенной Партии регионов Владимиром Олейником. Напомним, что в сентябре 2022 года СБУ сообщила ему заочно о подозрении в государственной измене.

Фигурант в сообщениях бывшему регионалу присылал дезинформацию о Силах безопасности и обороны на территории прифронтовых регионов, чем дискредитировал украинских военных. Кроме того, отрицал суверенность Украины и собирал информацию о пророссийско настроенном большинстве и настроениях населения в Черкасской области. Также планировал выехать в Россию, чтобы лично встретиться с соратником Медведчука.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты совершения преступлений», — говорится в сообщении СБУ.

Хотел "перейти" в РФ

По данным СБУ, схватили Гончарова очень вовремя, потому что тот уже планировал бежать в Россию, но не получилось. Теперь ему придется отвечать перед судом. Ему светит до 8 лет за решеткой.

К сожалению, таких среди украинцев, похоже, еще полно. 20 марта в Службе безопасности Украины одновременно заявили о задержании еще пяти предателей-пропагандистов. Все они из разных уголков Украины, впрочем, задачи у них были похожи: живя в Киеве, Черкасской, Днепропетровщине и даже Донетчине, которую рашисты сносят ракетами и авиабомбами, они распространяли в соцсетях фейки об ВСУ и оправдывали российское вторжение.



“Кроме того, задержан еще один житель Черкасщины, который распространял призывы к вооруженному захвату государственной власти в Украине.

Чтобы распространить враждебную агитацию, он создал несколько телеграмм-каналов и фейсбук-сообществ и администрировал Ютуб-канал.

Также в своих публикациях злоумышленник оправдывал преступления российских окупантов в Буче.

В Киеве:

разоблачена столичная блоггерша, которая "отбеливала" подрывную деятельность экснардепа-предателя Медведчука и коллаборанта Стремоусова.

Для этого использовала собственные страницы в Телеграмме, ТикТоке, Инстаграмме с общей аудиторией более 100 тыс. пользователей.

Вместе с этим фигурантка проводила платные "онлайн-семинары" по уклонению от мобилизации в Украине.

В Днепропетровской области:

разоблачены еще два пророссийских агитатора. Один из них — бывший правоохранитель, восхвалявший боевиков оккупационных группировок России.

Другим фигурантом оказался житель Новомосковска. На личной странице в соцсети он распространял фейки о силах обороны, которые воюют на передовой.

В Донецкой области:

задержан житель прифронтового района, который призвал бомбардировать Киев и героизировал боевиков российской группировки «Ахмат», — сообщает СБУ.

Скамья суда заждалась предателей

Как говорится в сообщении СБУ, чтобы задержать коллаборантов, служащим пришлось провести комплексную операцию на местах и в сопровождении прокуратуры.

Подозреваемые проходят по двум статьям: за препятствование работе ВСУ и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины. Их содержат под стражей в ожидании суда. Им грозит до 8 лет заключения.



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