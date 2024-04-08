Планировал сделать предложение, но погиб: родные почтили память погибшего воина ВСУ

Родные и близкие штурмовика Леонида Грищенко учредили учебную стипендию. Ею ежегодно могут воспользоваться 40 военных в возрасте от 22 до 30 лет. Стипендиатов непотерянного поколения будет выбирать наблюдательный совет. Обязательное условие - боевой опыт и мотивированность.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Антонина Коваленко познакомилась с Леонидом Грищенко, когда ей было 18, а ему 20 лет. После срочной службы парень подписал контракт.

Антонина Коваленко

Полномасштабное вторжение только укрепило их отношения. Год неопределенности и страшных боев, а Леня в мае 2023 года выбрал для невесты Антонины кольцо.

Леонид Грищенко

"Мне написал – мама, я заказал перстень. Мы еще с ним так переписались. Говорю, молодец, это у нас, говорит, будет движуха одна, намечается. И после этой движухи, говорит, у меня будет отпуск, и я приеду, буду делать предложение Тоне", - вспоминает мать Леонида Зинаида Грищенко.

Зинаида Грищенко

Через два дня после этого разговора их сын на позицию не вернется. Леня у родителей был поздним сыном. Весной 2023 года Леня Грищенко добровольно перешел в 72-ю бригаду имени Черных Запорожцев и поехал на восток, потому что там служил его лучший друг.

Леня никогда, вспоминают его родители, не жаловался. Вообще мало что им рассказывал, потому что любил и оберегал. А с фронта слал забавные видео.

Леонид погиб вместе со своим другом, они оба награждены орденом за отвагу. Посмертно. Похоронили их тоже вместе.

После гибели сына его родители не смогли жить в городе и переехали в село. Тоня отложила обучение в вузе и преподает английский военным. Она вместе с родителями Лени хочет помочь другим сделать карьеру, о которой Леня Грищенко мечтал, но не успел.

Стипендию имени Лени Грищенко основали при Киевской школе государственного управления. Стипендия рассчитана на 5 лет. И Тоня Коваленко надеется, что им удастся найти международных доноров для оплаты обучения военным или ветеранам и дальше.

Леонид Грищенко

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Напомним, на территории Запорожской АЭС, которую контролируют оккупационные войска России, 7 апреля взорвался дрон.

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