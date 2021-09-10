Планировали насильственные действия во время митинга: в Италии полиция обыскала дома противников "ковидных сертификатов"

Планировали насильственные действия во время митинга: в Италии полиция обыскала дома противников "ковидных сертификатов"

Подозреваемые якобы готовились к "насильственным акциям", направленных против прививочной кампании.

Планировали подрывать самодельную взрывчатку на митингах — в Италии полиция провела рейды в домах противников ковидных сертификатов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Восемь из них — через Интернет организовали группу, которая планировала этих выходных насильственные акции. В частности, участники хотели атаковать журналистов. В группе были советы жечь автомобили репортеров, даже если внутри есть люди.

Во время обысков взрывчатки не нашли, подозреваемые сейчас на свободе. Впрочем, под следствием.

Митинги против ковидных сертификатов, с которым пускают на массовые мероприятия, в заведения общественного питания и культуры, в Италии проводят регулярно. Впрочем, в последнее время они собирают только десятки людей, потому что 73% населения старше 12 лет уже вакцинировано.

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Новости мира: в Италии полиция провела рейды в домах противников "ковидных" сертификатов

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