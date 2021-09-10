Планировали насильственные действия во время митинга: в Италии полиция обыскала дома противников "ковидных сертификатов"

Подозреваемые якобы готовились к "насильственным акциям", направленных против прививочной кампании.
Планировали подрывать самодельную взрывчатку на митингах — в Италии полиция провела рейды в домах противников ковидных сертификатов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Восемь из них — через Интернет организовали группу, которая планировала этих выходных насильственные акции. В частности, участники хотели атаковать журналистов. В группе были советы жечь автомобили репортеров, даже если внутри есть люди.
Во время обысков взрывчатки не нашли, подозреваемые сейчас на свободе. Впрочем, под следствием.
Митинги против ковидных сертификатов, с которым пускают на массовые мероприятия, в заведения общественного питания и культуры, в Италии проводят регулярно. Впрочем, в последнее время они собирают только десятки людей, потому что 73% населения старше 12 лет уже вакцинировано.