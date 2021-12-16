Планировали пожениться и были хорошими людьми: во Львове в пожаре погибли влюбленные

Планировали пожениться и были хорошими людьми: во Львове в пожаре погибли влюбленные

Трагедия могла произойти из-за портативной колонки.

Во Львове в квартире в новостройке погибла молодая пара: парню было 27 лет, а его девушке — 28. Трагедия могла произойти из-за неисправной колонки или розетки.

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Об этом 16 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Дым и запах горелого в доме заметили соседи, которые вызвали спасателей и медиков. Когда те прибыли на место происшествия, нашли там парня и девушку, они были без сознания. Несмотря на усилия медиков, пару не удалось спасти.

Спикер ГСЧС во Львовской области Игорь Курус рассказал, что открытого пожара в квартире не было, но там только тлел диван.

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Что известно о погибших

Известно, что в квартиру, где произошла трагедия, пара арендовала почти год. Погибшими оказались 27-летний Вячеслав, работавший ИТ-компании, и 28-летняя Дана, занимавшаяся перманентным макияжем.

Друг покойного рассказал, что Вячеслав был очень хорошим человеком и планировал жениться на своей девушке Дане.

Причины пожара

Друг покойного рассказывает, что по предварительной версии, пожар мог произойти из-за неисправной розетки. Однако уверяет, что он раньше тоже жил в этом доме и там все было исправно.

Сигарет пара не курила. Но видно, что рядом с диваном стоит кальян. У компании, обслуживающей дом, тоже есть версии.

"Сначала была версии, что это кальян. Другая версия, более вероятная, что это портативная колонка, которая была почему-то на кровати, и она где-то "коротнула". Не знаю, была ли качественная", — говорит глава управляющей компании дома Сергей Бормотько.

В новостройке не сработали датчики пожарной безопасности

Местные жители говорят, что на каждом этаже есть датчики пожарной безопасности, однако они не сработали. Руководитель управляющей компании дома утверждает, что датчики не сработали, поскольку задымления на этаже не было.

Жители дома потребуют от управляющей компании, чтобы она немедленно провела испытание, сработают ли датчики при задымлении. И ждут выводов экспертов, что же привело к пожару, унесшему две молодые жизни.

Напомним:

В четверг, 16 декабря, около 05:30. утра во Львове в результате пожара погибли два человека в возрасте 27 и 28 лет. Возгорание произошло в квартире на 3 этаже 16-этажного дома на ул. Кульпарковская, 64

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