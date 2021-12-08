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Планирование расстрела студентов в Черкассах: фигурант не задержан, а в колледже отстранены педагоги

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Планирование расстрела студентов в Черкассах: фигурант не задержан, а в колледже отстранены педагоги

Организаторы расправы собирались мстить за буллинг, который якобы устроили им другие студенты.

Двое студентов черкасского колледжа планировали массовый расстрел своих одногруппников.

Такое громкое заявление обнародовала Служба безопасности Украины, говорится в ТСН.

В СБУ говорят, что теракт они предупредили, а у вероятных злоумышленников изъяли многочисленные доказательства предстоящего нападения и оружия. По данным СБУ, массовый расстрел мог произойти в Черкасском политехническом профессиональном колледже. Сегодня он работает в обычном режиме, учатся здесь восемьсот студентов — готовят здесь механиков, электриков, гидротехников и т.д.

Так вот, по версии СБУ, двое из этих учеников из-за соцсетей призвали других студентов присоединиться к их планам организовать массовую расправу над сверстниками. Хвастались оружием и патронами. СБУ провела обыски в квартирах подозреваемых. «Во время обысков по месту жительства правоохранители изъяли два пистолета, компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным», — отметили в СБУ.

По их данным, устроители расправы собирались мстить за буллинг, который якобы устроили им другие студенты. В самом заведении этим в шоке. Однако, прежде чем делать выводы, призывают дождаться результатов следствия.

СБУ предотвратила массовый расстрел студентов колледжа | Новости Украины

СБУ предотвратила массовый расстрел студентов колледжа | Новости Украины

«Дождемся судебного процесса. Пока той информации, которую нам предоставили представители СБУ, недостаточно, чтобы сделать некоторые серьезные выводы. Но в случае если это действительно так, это шокирует кого-либо», — говорит директор заведения Руслан Красовский.

В колледже было проведено внутреннее расследование и от работы отстранили нескольких педагогов, которые якобы ненадлежаще противодействовали буллингу. А вот в прокуратуре говорят не о двоих, а об одном фигуранте – этот 18-летний черкасчанин. Он сейчас не задержан. Все зависит от результатов экспертизы изъятого у него в квартире. «Сейчас экспертным путем проверяются вещи, извне похожие на оружие, на предмет того, действительно ли они были предметом, которые могли повлечь за собой поражение живым целям», — объясняют в прокуратуре.

То есть, пока никому подозрение не объявили, никого не задержали. Хотя дело было возбуждено по факту якобы подготовки к массовому убийству. Если вина студента или студентов докажут ему или им грозит до 10 лет лишения свободы.

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