Планирует ли Путин устранить Лукашенко после втягивания в войну: политолог заявил о "рискованной игре"

Валерий Карбалевич считает, что Путин не ставит своей целью вовлечь Лукашенко в войну именно ради отстранения его от власти.

России не выгодно втягивать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в войну против Украины ради того, чтобы отстранить его от власти.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал белорусский журналист, политолог и кандидат исторических наук Валерий Карбалевич.

Он прокомментировал версии некоторых экспертов о том, что РФ может хотеть вовлечь Беларусь в войну, чтобы ослабить Лукашенко и, возможно, даже свергнуть его с должности. Политолог убежден, что это не выгодно президенту России Владимиру Путину.

"Первый вопрос, который возникает: а зачем нужно Путину свергать Лукашенко? Лукашенко – единственный союзник, который поддержал Путина в этой войне. Скидывать союзника – как-то не очень логично", – заметил Карбалевич.

"Белорусский политический режим – это режим личной власти. Это персоналистский режим. И фигура Лукашенко является системообразующим элементом этого режима, стержнем, и если этот стержень вынуть, то что будет с этим политическим режимом – непонятно. Опыт других стран с персоналистскими режимами показывает, что когда идет диктатор и нет легального механизма передачи власти другим силам или другому лицу, это всегда вызывает политический кризис", – объяснил политолог.

Он также подчеркнул, что возможный уход Лукашенко от власти стал большой проблемой для Кремля.

"Уход Лукашенко, скорее всего, породит в Беларуси политический кризис. Возможен раскол элит. Возможен выход на политическую арену новых сил – тех, кто протестовал в 20-м году, которых сейчас загнали в тюрьму. Возможно вступление в игру и других международных актеров, Запада, например. То есть это очень рискованная игра – забрать центральный элемент этого режима. Она может породить политический кризис с непредсказуемыми последствиями. Управлять этим процессом из Москвы очень сложно, если возможно вообще. Поэтому для Москвы, для Кремля уход Лукашенко – большая проблема. Намного больше минусов, чем плюсов", – отметил белорусский журналист.

Напомним, накануне Путин прилетал в Минск и встречался с Лукашенко. Западные эксперты не исключают, что российский диктатор ехал дожать белорусского для непосредственного участия в войне, создать условия для нового наступления на Украину и достичь уступок в еще большей интеграции двух государств.

После этой встречи глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что риск участия ВС Беларуси в повторной попытке наступления на Украину зимой существует, однако это не в интересах руководства страны.

В то же время командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил о росте уровня военной угрозы со стороны Беларуси. В то же время он заверил, что ВСУ следят за ситуацией и принимают необходимые меры.

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