Планирует ли РФ новое наступление на Харьков: что об этом говорят разведка и местные власти

О новом наступлении России на Харьков уже в январе 2024 года заявило издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники. В то же время местные власти говорят, что не видят концентрации вражеских войск. Информацию также прокомментировала украинская военная разведка.

Планирует ли Россия новое наступление на Харьков, что об этом говорят во власти и разведке – читайте на ТСН.ua.

Наступление на Харьков в 2024 году

Издание The Telegraph опубликовало статью с информацией о том, что уже 15 января 2024 года Россия может начать новое наступление под Харьковом. Авторы статьи сослались на собственные источники в британской военной разведке и проинформировали о подготовке российских войск к масштабной атаке на Купянск и близлежащие территории.

Источники издания считают, что оккупанты могут усилить воздушные атаки уже на выходных, а именно 7 января. Еще один собеседник сообщил, что российское сухопутное наступление может начаться 15 января.

В публикации говорится, что российские и украинские войска борются за лучшие позиции вдоль линии фронта, охватывающей населенные пункты Купянск, Сватово и Кременная неподалеку от границы Харьковщины. РФ сосредоточила свои силы в этом районе в попытках наступать на деоккупированные в 2022 году и ныне подконтрольные украинским властям города Кременна и Лиман.

Планирует ли Россия новое наступление на Харьков

Информацию о планах России устроить новое наступление на Харьков прокомментировал глава ОВА Олег Синегубов. Он сообщил, что в настоящее время на границе не зафиксирована концентрация российских военных подразделений.

"Для того чтобы говорить о любом наступлении или планах врага, он должен сконцентрировать свои военные подразделения в том или ином направлении. Пока такой концентрации нет. Однако ситуация может меняться ежеминутно и мы, конечно, внимательно следим за этим", – заявил Синегубов.

Он также обратил внимание, что войска РФ не отказываются от планов вернуть под свой контроль утраченные в ноябре 2022 года украинские территории и захватить Харьков. Так что следует быть наготове.

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Глава ОВА проинформировал, что в настоящее время оккупанты устраивают беспрецедентные массированные обстрелы населенных пунктов Харьковщины вблизи границы. В частности, речь идет о селе Липцы и соседних селах, по которым за последние дни враг выпустил десятки ракет С-300. Зафиксированы попадания в жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Что о наступлении России на Харьков говорят в ГУР

В ГУР Минобороны Украины не подтвердили информацию источников The Telegraph о подготовке Россией нового наступления на Харьков на 15 января. В то же время представитель военной разведки Андрей Черняк сообщил, что все же определенное накопление вражеских сил фиксируется.

"ГУР фиксирует определенное накопление сил и средств врага на Купянском направлении. Это потенциально может свидетельствовать о том, что оккупанты намерены активизировать наступательные действия именно на этом участке фронта. В то же время мы не можем говорить, что россияне готовят это наступление именно на 15 января", – рассказал Черняк.

Он добавил, что до сих пор все попытки российских войск реализовать какие-либо операции стратегического или оперативного уровня не имели успехов.

К слову, ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что Россия способна в течение периода от одной до трех недель сформировать достаточный контингент для повторного наступления на область.

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