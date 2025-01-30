Планирует ли Россия массированный обстрел Украины и когда: эксперт назвал сценарии угроз

Военный аналитик не исключает того, что оккупанты ударят ракетами в определенный промежуток времени.

Российская армия сделала паузу в массированных ракетных обстрелах Украины, используя в последнее время преимущественно дроны, в том числе и имитаторы. Но эта пауза может завершиться при определенных условиях — такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Сочетание двух факторов — сложных погодных условий, которые будут создавать серьезные нагрузки на нашу энергетическую инфраструктуру, а также массированных ракетно-дроновых атак могут привести к коллапсу. К тому же блекауту, который, по мнению Путина и его приспешников, будет заставлять правительство Украины выходить на переговорный трек", — говорит Владислав Селезнев.

Продолжая, Селезнев говорит о следующем: "Очевидно, что сейчас все ультимативные требования Кремля по капитуляции Украины полностью отметаются украинским правительством. Но все может измениться из-за того же коллапса в энергетической системе нашей страны".

И объясняет: "Пока погодные условия способствуют Украине — теплая зима способствует нам имеющимися ресурсами проходить зиму, сейчас мы живем фактически без отключений. Но как только возрастет нагрузка из-за низких температур, мы можем столкнуться с серьезными проблемами".

Селезнев приводит в пример прогнозы экспертов по энергетическим вопросам: "Эксперты по энергетике говорят, что температура минус 10 даже без отсутствия ракетно-дроновых атак может привести к веерным отключениям, к подаче электроэнергии по графику. При условии, что с 5 по 10 февраля могут начаться морозы, следует рассматривать все это как серьезный риск для нас. Проблема есть, не нужно надеяться на готовность врага обезопасить гражданское население Украины. Враг коварен, действует таким образом, чтобы доставить нам немалые проблемы".



Кроме того, по мнению Селезнева, сейчас у России есть немалый запас ракет, производство которых продолжается.

"Наша разведка сообщала недели три назад, что российская армия накопила около 1400 ракет. Производство ракет в России продолжается, так что не стоит надеяться на то, что у врага нет ресурса для массированных атак. Также и не стоит верить тому, что есть какие-то мировые договоренности. Баллистика, например, летела вчера", — говорит эксперт.

По его мнению, у россиян достаточное количество ракетных ресурсов, чтобы накрывать ракетами всю территорию нашей страны.

"Буквально недавно происходила едва ли не самая масштабная дроновая атака на Ивано-Франковскую область, о чем сообщили местные жители. Нет никакого безопасного уголка. Думаю, враг во время следующей атаки по Украине будет работать по разведанным целям — объектам энергетики, военным объектам, военной инфраструктуре. Ключевой фактор для российской армии — разрушение наших ресурсов. Ресурсы, все то, что обеспечивает боевую мощь, определяют эффективность противостояния на поле боя", — резюмирует Селезнев.

Ранее сообщалось о том, на какие города может надвигаться армия России в ближайшие месяцы.

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