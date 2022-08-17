К сакральной дате Кремля Путин планирует повторить сценарий Еленовки: военный эксперт рассказал о кровавых планах диктатора

По оперативной информации, российские спецслужбы готовят провокацию нанести ракетный обстрел "Точкой-У" по суду в Мариуполе во время судебного процесса над военнопленными бойцами "Азова".

Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью ТСН.ua.

Снегирев подчеркнул, что РФ планирует обстрелять здание суда, чтобы затем обвинить в этом украинскую сторону, поскольку якобы, по версии страны-оккупантки, бойцы полка "Азова" будут давать показания против Украины.

"До 24 августа в оккупированном городе Мариуполе готовится проведение так называемого судебного процесса над военнопленными полка "Азов". Но речь идет о том, что спецслужбами Российской Федерации будет осуществлен сценарий или обстрелов помещения суда с использованием тактических ракетных комплексов "Точка-У" вроде бы на украинском Сторона или подрыв самого здания суда Эти мероприятия готовятся именно к 24 августа Стоит говорить, что к ракетным обстрелам Украина уже имеет определенный иммунитет. Речь идет о том, что будет реализован сценарий Оленевки. По оперативной информации, готовится этот кровавый сценарий в городе Мариуполе.Когда под видом обстрела ВСУ с целью якобы предотвращения проведения судебного процесса над бойцами полка "Азов", которые якобы, по версии РФ, будут свидетельствовать против Украины, будет задействован подобный механизм", — отметил эксперт.

Он добавил, что в свое время Украине удалось сорвать кровавые провокации. Тогда идентифицировать 5 ракетных комплексов "Точка-У", развернутых вблизи поселка Смоляниново, расположенного на оккупированной территории Луганщины. Оккупанты намеревались нанести удары по оккупированным территориям Луганской области, прежде всего по областному центру.

Напомним, как считает российский оппозиционер, юрист и адвокат Марк Фейгин, российский диктатор Владимир Путин временно отказался от своих первоначальных планов по захвату Украины. Отныне глава Кремля хочет выжать максимум из "достигнутого" за полгода войны.

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