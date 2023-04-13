Планируют ли в школах вводить военное дело: что об этом говорит глава Минобразования Лисовый

Впрочем, Лисовый подчеркнул, что количество предметов в школе должно быть рациональным, чтобы не перегружать детей.

В Министерстве образования и науки считают, что общевоенную подготовку можно ввести для старших классов.

Об этом рассказал министр образования и науки Оксен Лисовый в программе "Сніданок с 1+1".

"Безусловно, что в этом контексте (войны — ред.) в этом есть целесообразность. Для детей важно осознавать свою способность противостоять. Сегодня дети переживают войну так же, как взрослый человек. Уровень тревожности и неуверенности детей сегодня высок. Ребенок не может сегодня Мы не должны ментально втягивать ребенка в войну, но дать ему определенные инструменты, конечно, можно, поэтому определенный уровень военной подготовки для старших классов можно дать. цели и роль Украины", - министр образования.

Впрочем, он подчеркнул, что количество предметов в школе должно быть рациональным, а потому нужно выбрать "золотую середину".

Напомним, ранее глава Минобразования высказался по поводу повышения зарплаты учителям и преподавателям.

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