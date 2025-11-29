Командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол / © Марина ШевченкоВести

Силы обороны Украины не дали россиянам отрезать всю Донецкую область, как они хотели во время наступательной операции на Добропольском направлении.

Об этом сказал командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол в интервью ТСН в рамках телемарафона.

«Планы противника были: из Добропольского направления выйти на Барвенково и отрезать полностью всю Донецкую область. Сейчас у них уже аппетиты немного спали, сейчас у них уже направление — Доброполье. С двух сторон должна зайти морская пехота (РФ — ред.), с востока на запад, и 76 дивизия», — отметил он.

Командующий ДШУ подчеркнул, что благодаря своевременному решению высшего руководства были применены Десантно-штурмовые войска и определенные подразделения штурмовых войск.

«И как вы видите, что высшим руководством было принято правильное решение. У нас применили Десантно-штурмовые войска — это мои бригады и штурмовые войска, определенные их подразделения. И мы срезали эти „уши“, которыми противник вклинился. Там только в одной посадке, в одном Яру мы уничтожили 74 противника, в одном маленьком населенном пункте взяли 53 человека в плен. Мы их срезали и плюс перемололи морскую пехоту в прямом смысле слова. во взаимодействии с корпусом НГУ, с подразделениями которого мы взаимодействовали в полосе», — сказал он.

Апостол подчеркнул, что в ходе боев была фактически «перемелена» российская морская пехота, которая была опрокинута на это направление, в частности пришедшие из Сумщины части.

«Своими действиями мы не дали противнику выйти на Барвенково и тем самым отрезать всю Донецкую область, как они хотели. Ну и перемололи морскую пехоту (РФ). Те части, которые пришли из Сумской области. Это 177-я, 40-я, 155-я, 336-я — все они как раз принимали участие там», — резюмировал он.

Напомним, руководитель отделения коммуникаций 79-й бригады Десантно-штурмовых войск Роман Писаренко сообщил, что возле Мирнограда Донецкой области продолжаются чрезвычайно жесткие бои. На этот участок фронта российское командование стянуло батальоны, полки, бригады и фактически целую армию. Военный говорит, что в зоне ответственности 79-й бригады оккупанты могут продвигаться «на метры или десятки метров» только по так называемой «серой» зоне.