Планы Путина на 2026 год: почему Польша закрывает небо и чего ждать Украине

Европа готовится к возможному прямому противостоянию с Россией. Именно этим эксперты объясняют решение Польши о временном закрытии воздушного пространства на востоке вдоль границ с Украиной и Беларусью. Там отмечают, что ограничения с 10 марта по 9 июня связаны с национальной безопасностью.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, такие действия Польши, прежде всего, обусловлены приобретенным опытом, когда россияне применяли дроны против них, а также детальным изучением ситуации в Украине, которая ежесуточно отражает российские воздушные атаки.

Война РФ и НАТО: есть потребность в украинском опыте

Польша и другие страны НАТО уже сталкивались с проверками своей системы обороны, что заставило их искать помощи у специалистов, имеющих ежедневный боевой опыт.

«Путин устроил проверку для ПВО Польши и НАТО 10 сентября 2025 года, когда атаковал 20-ю дронами. Поляки еще тогда сделали выводы из этой ситуации, а представители их власти заявили, что им нужны инструкторы по уничтожению российских БПЛА. Пожалуй, это была первая потребность именно в украинских инструкторах, ежедневно имеющих дело с российскими дронами. Сейчас о такой необходимости уже говорят британцы, американцы и многочисленные представители стран Ближнего Востока, где таких специалистов нет, а потребность высокая», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.).

ПВО в Европе: какая страна может уничтожать «Орешник»

Эксперт добавляет, что в Европе пока только у Германии есть возможности для уничтожения российских «Орешников» благодаря наличию израильского комплекса Arrow 3. При этом общая реакция европейских стран на полеты российских дронов-разведчиков остается неоднозначной.

«Россияне специально направили свои дроны, чтобы разведать эту позицию в Германии — что, где и как. И немцы не смогли серьезно противостоять российским дронам. Беспилотные разведчики РФ летали и над странами северной Европы. К сожалению, европейцы среагировали на это только прибытием полиции для констатации факта вместо того, чтобы своевременно выявлять, сопровождать и уничтожать БПЛА. Единственные, кто более или менее адекватно отреагировал и воздушные атаки, были французы. Российские дроны-разведчики пытались попасть на военно-морскую базу, где базируются атомные подлодки. Российские дроны были уничтожены, хотя о самих результатах уничтожения никто особо не говорит», — отмечает Игорь Романенко.

Готовит ли Путин войну с Польшей

Все эти события подробно анализировались европейцами, особенно поляками, ведь известно, что у России есть планы на войну в 2026 и 2027 годах, где целями могут стать Польша и страны Балтии.

«Чтобы постепенно решать этоту проблему поляки и усиливают защиту неба на восточной границе. Кстати, существует договоренность между президентами Польши и Украины. Поляки передают нам 9 истребителей МиГ-29, еще советских времен, с которых можно собрать 3 боевых машины, а вместо этого Польша попросила технологии дронов, вероятно перехватчиков», — говорит Романенко.

Он подчеркивает, что именно поляки подняли вопросы создания совместной противоракетной и противовоздушной обороны для защиты неба над Украиной.

«Хотя потом оговаривалось, что подобное решение должно быть принято консенсусом в системе НАТО, поэтому оно вряд ли может быть принято. Речь также шла о создании противоракетного зонтика над Европой и прежде всего, чтобы закрывать небо над Украиной. Сразу на эту инициативу отреагировал Дмитрий Медведев, заявив, что создание такого „зонта“ станет началом Третьей мировой войны. В Кремле уже запутались, то они говорят, что Третья мировая уже началась, то заявляют о ее начале, в случае если Европа закроет небо над Украиной», — рассказывает Игорь Романенко.

Зачем Польша закрывает воздушное пространство

В связи со всеми этими событиями Польша решила закрыть собственное небо над регионами вблизи границ с Беларусью и Украиной, чтобы эффективно действовать в таких непростых условиях.

«Дело в том, что когда летят боевые вражеские цели, то отличить их от „своих“ — очень трудно. Недаром, когда начинаются боевые действия над каким-нибудь регионом, то и в советские времена, и сейчас в России объявляется сигнал „ковер“. Это означает, что все гражданские летательные аппараты должны немедленно приземлиться на ближайшие аэродромы, а военные выполняют свою работу. В данном случае воздушное пространство будет закрыто не над всей Польшей, а над восточным регионом», — объясняет военный эксперт.

Он подчеркивает, что полякам необходимо пройти этот путь — от простого к сложному. То есть, получить соответствующий опыт должен каждый военнослужащий, отделение или воинская часть.

«Поляки это хорошо осознают. Дроны сложно сбивать, особенно летящие на сверхнизкой высоте, их нужно обнаруживать, сопровождать и уничтожать. Это требует много учений, чтобы отточить уровень слаженности. Именно это формирует систему противовоздушной и противоракетной обороны, а за счет обученности и опыта можно поднять потенциал воздушных сил Польши», — отмечает генерал-лейтенант.

По словам Игоря Романенко, наши западные соседи хорошо видят, как Россия стремится истощить нашу противоракетную оборону.

«Наносить воздушные удары ежедневно РФ не может, особенно комбинированных. Им нужны для этого данные разведки, анализ предварительных ударов, изменять формат атак. В связи с войной на Ближнем Востоке россияне в последнее время существенно повышают применение баллистики. Они стремятся истощить нашу противоракетную оборону, то есть воспользоваться тем, что сейчас высокий спрос на противоракетные средства в мире. А потом могут бить баллистикой из расчета: одна ракета — одна цель. Мы должны соответственно реагировать на такие вызовы», — объясняет Игорь Романенко.

Планы Кремля: проверка НАТО на прочность

Военный эксперт отмечает, что европейские государства, особенно страны Восточной Европы, осознают все риски. По оценкам специалистов именно они могут стать первыми целями в случае расширения агрессии со стороны России.

«По данным многочисленных разведок, россияне планируют в течение этого года или следующего на „втором дыхании“ проверить на прочность НАТО. Польша и страны Балтии в планах Путина одни из первых. Поэтому Польша решила не ждать, а приступить к подготовке и тренировке с закрытием части неба. Относительно того, хватит ли ракет у россиян для ударов по Польше или другим странам, следует понимать, что главное не количество, а именно распределение ракет. На войне боеприпасов никогда не хватает. Они у них есть в наличии, но здесь главное их правильно распределить», — отмечает Игорь Романенко.

Будет ли нападение из Беларуси: чего ждать от Лукашенко

Очевидно, что для возможного дальнейшего нападения на Европу россиянам потребуется Беларусь. Но, по словам эксперта, несмотря на давление со стороны Путина, Лукашенко пытается избегать непосредственного участия в этой войне.

«Путин давит на Лукашенко, но тот из последних сил держится, чтобы не участвовать в войне. Беларусь все время готовится, но без прямого участия. Все остальное доступно для россиян: вооружение, техника, боеприпасы, госпитали, территория. Россияне даже используют Беларусь для атак дронами по Украине. Наш министр обороны отмечал, что мы должны искать влияние на средства, которые находятся на территории Беларуси, чтобы они не способствовали точной навигации российских дронов во время атак по Украине», — отмечает военный эксперт.

К этому генерал-лейтенант добавляет, что россияне сейчас активно ищут резервы для весенне-летней кампании в Украине. Путин делает это, несмотря на огромные потери. Российские войска теряют на фронте больше военных, чем могут туда направлять.

«Поэтому здесь большой вопрос: откуда России брать дополнительные резервы и ресурсы. В планах россиян набрать 409 тысяч в армию, чтобы сформировать 9 дивизий и 9 бригад. В прошлом году они смогли сформировать 7 дивизий от запланированных 14. Чтобы обеспечить такой ресурс, нужно объявлять мобилизацию, а Путин этого не хочет или боится делать. Поэтому вопрос похода на НАТО в 2026 году под большим вопросом. Ведь Путину нужно как-то объяснить своему глубинному народу, почему война длится уже пятый год, а результаты ничтожны напротив огромных потерь», — заключает Игорь Романенко.