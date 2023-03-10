Планы Путина провалились: в МИД Франции объяснили, почему переговоры с РФ сейчас невозможны

В настоящее время продолжается новая, третья фаза полномасштабной войны. Россия полагает, что время играет ей на руку. Но это не так. Западные санкции начинают действовать.

Последствия этих санкций начнут оказывать влияние на процесс принятия решений внутри России. Однако президент России Владимир Путин продолжает считать, что он может продолжать эту войну.

Об этом во время "2-го Форума Украина-Франция" в Париже, организованного совместно Центром "Новая Европа" и Французским институтом международных отношений (IFRI), заявил директор по делам континентальной Европы МИД Франции Фредерик Мондолони.

"Россия должна увидеть, что тот выбор, который она сделала, является драматичным для нее самой. Война может закончиться, если Путин решит закончить ее сам. Однако на сегодняшний день такой сценарий наименее вероятен. Поэтому Франция будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо", – отметил представитель МИД Франции.

По его словам, планы Путина провалились – это можно констатировать через год после начала большой войны. Фредерик Мондолони напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Россия должна проиграть.

"Единственный человек, который может завершить войну — это Путин. Путин 21 февраля (во время обращения к Федеральному собранию — ред.) сказал фразу, которая для меня была ужасной, — что Украина для России не является страной. Он подчеркнул, что он ставит под вопрос существование украинского народа и украинской государственности. Россия остается в логике продолжения войны. Путин ставит под вопрос само существование Украины. Именно поэтому я не могу предусмотреть, возможны ли какие-либо переговоры в перспективе", — подчеркнул Фредерик Мондолони.

По его словам, большинство международного сообщества согласны с мирным планом, предложенным президентом Зеленским. Также французский дипломат вспомнил "мирный план" Китая по Украине, который недавно обнародовал Пекин. Фредерик Мондолони считает, что нужно еще подождать, чтобы увидеть, в каком направлении будет двигаться Китай.

"Но так кажется, что Китай не поддерживает войну", — подытожил французский дипломат.

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