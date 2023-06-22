Планы Путина создать санитарную зону в Украине увеличивают угрозу теракта на Запорожской АЭС — эксперт

Российские оккупанты применяют ту же тактику "выжженной земли", которую на оккупированных территориях осуществляли их предшественники — гитлеровские нацисты.

Помня о разрушении плотины Каховской ГЭС, которое совершили российские агрессоры, можно предположить вполне реальную угрозу теракта с их стороны на Запорожской АЭС.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, россияне часто предпринимают такие провокационные, дерзкие действия. В частности, Владислав Селезнев напомнил о ракетной атаке, которую совершил враг минувшей ночью на один из инфраструктурных объектов Кривого Рога.

"Россияне используют и ракеты "Кинжал, и ракеты Х-22 для того, чтобы нанести наибольший вред прежде всего жителям мирных населенных пунктов", — подчеркнул он.

Также эксперт отметил, что о риске теракта на ЗАЭС говорит президент Украины, Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, что означает, что к такой угрозе относятся очень серьезно.

Также Селезнев напомнил о желании президента государства-агрессора Владимира Путина образовать так называемую санитарную зону вокруг оккупированных территорий Украины и, по его мнению, теракт на Запорожской АЭС может быть одним из шагов для реализации такого плана.

"Это тактика "выжженной земли", которую в прошлом столетии использовали гитлеровские нацисты. Сейчас такие действия совершают "рашисты". Они реализуют желание Путина создать так называемую "санитарную зону", — подытожил он.

Напомним, российские оккупанты во время атаки в ночь на 22 июня пытались попасть ракетами "Кинжал" по дамбе в Кривом Роге.

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